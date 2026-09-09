KAT Investimentos apresenta conceito de AFI

A KAT Investimentos - integrante da plataforma SafraInvest - lança a Assessoria Financeira Inteligente (AFI), uma metodologia proprietária apoiada por uma plataforma tecnológica que amplia o modelo tradicional de assessoria de investimentos ao integrar planejamento financeiro em estratégias personalizadas para cada cliente. A iniciativa reforça o posicionamento da empresa em um momento em que investidores demandam uma visão mais ampla e consultiva sobre a gestão de patrimônio.

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Desenvolvida com base em três pilares centrais, a AFI une a essência da KAT Investimentos: o cliente no centro das decisões, profissionais altamente qualificados e um ecossistema completo de soluções financeiras. A combinação desses elementos permite que o assessor atue de forma consultiva, conectando diferentes produtos e serviços às necessidades de cada cliente, em vez de oferecer soluções isoladas.

Com metodologia que parte do princípio de que a construção de patrimônio envolve diferentes aspectos da vida financeira e, por isso, exige um atendimento capaz de conectar serviços de forma integrada, a AFI considera objetivos, momento de vida e necessidades específicas de cada cliente para estruturar recomendações mais completas, em vez de focar apenas na alocação de investimentos,

Para Ewerson Padovan, fundador e CEO da KAT Investimentos, a AFI é, antes de tudo, uma inspiração sobre a forma como a casa acredita que uma assessoria deve atuar. "Não falamos apenas de investimentos, mas de toda a jornada financeira do cliente com soluções que fazem parte da construção e da preservação de patrimônio. Nosso compromisso é utilizar esse conhecimento sempre em favor das necessidades do cliente, construindo relações sólidas, duradouras e sustentáveis", reforça.

Além da oferta integrada de soluções, o modelo tem como um de seus pilares a especialização dos assessores. A empresa investe na qualificação técnica de seus profissionais para oferecer um atendimento consultivo, capaz de identificar oportunidades e estruturar recursos alinhados aos objetivos patrimoniais, financeiros e empresariais de cada cliente.

A metodologia também conta com uma plataforma própria que apoia o processo de assessoria. Por meio de um diagnóstico financeiro, a ferramenta consolida informações sobre patrimônio, liquidez, endividamento, estrutura familiar e objetivos do investidor para gerar análises comparativas, identificar oportunidades de rebalanceamento da carteira e apontar necessidades relacionadas à sucessão patrimonial e à proteção familiar. Dessa forma, a tecnologia amplia a capacidade analítica dos assessores e contribui para recomendações ainda mais personalizadas.

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Com a Assessoria Financeira Inteligente, a KAT Investimentos busca fortalecer relacionamentos de longo prazo por meio de uma atuação baseada em personalização, conhecimento técnico e acesso a um ecossistema financeiro completo.