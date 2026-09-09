NoPing e Claro estiveram juntas no HackTown 2026

O NoPing participou pela primeira vez do HackTown 2026, em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. Em parceria com a Claro, o NoPing patrocinio a ativação de podcasts do na Casa Claro durante três dias, reunindo mais de 21 programas e 45 convidados.

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As conversas abordaram temas como tecnologia, inovação, conectividade e seus impactos no cotidiano, nos negócios e na sociedade.

NoPing leva podcasts ao HackTown 2026

A estreia do NoPing no HackTown ampliou a presença da marca em discussões sobre tecnologia e inovação. Durante os três dias de programação, convidados de diferentes áreas participaram dos podcasts e compartilharam perspectivas sobre as transformações impulsionadas pela tecnologia.

Thiago Alves, CMO do NoPing, destacou a participação no evento:

“Participar pela primeira vez do HackTown foi uma oportunidade de levar o NoPing para um ambiente de diálogo sobre inovação e tecnologia. Em três dias, reunimos mais de 21 programas e 45 convidados para discutir diferentes perspectivas sobre o futuro da tecnologia.”

Parceria com a Claro no HackTown

A Claro participou do HackTown pelo quarto ano consecutivo com a Casa Claro, espaço dedicado a experiências, atividades e produção de conteúdo durante o festival.

A parceria com o NoPing fez parte dessa programação.

HackTown transforma Santa Rita do Sapucaí

O HackTown é realizado em diferentes pontos de Santa Rita do Sapucaí e reúne tecnologia, inovação, negócios e criatividade. A organização informa que o festival conta com mais de 1.000 atividades, mais de 110 espaços e mais de 500 empresas.

Escolas, universidades, bares, restaurantes e praças da cidade se transformam em espaços para conteúdos, encontros e conexões entre profissionais, empresas e empreendedores.

A edição de 2026 marcou, assim, a estreia do NoPing no HackTown e mais um ano da presença da Claro no festival.

NoPing

O NoPing Game Booster é uma plataforma brasileira voltada para otimização de conexão em jogos online para PC e dispositivos móveis. O sistema utiliza tecnologias de roteamento inteligente, Multi-Conexão e Multi-Internet para reduzir problemas relacionados a latência, jitter e perda de pacotes.

Segundo a empresa, a plataforma oferece período de teste gratuito (trial) para novos usuários.

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Para mais informações, basta acessar o site do NoPing: https://noping.com/pt