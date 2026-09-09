Primavera renova repertório dos perfumes florais

Com a aproximação da primavera no Brasil, cresce a procura por perfumes florais, mas a categoria vai muito além da ideia de fragrância doce, romântica ou exclusivamente feminina. O período de transição de temperatura no país costuma intensificar a busca por fragrâncias mais leves, mas a variedade dentro da própria categoria floral ainda gera confusão entre consumidores.

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De acordo com Brunno Magnavita, sócio-fundador da Universo do Perfume, marca especializada em perfumaria premium, uma mesma flor pode resultar em composições completamente distintas, a depender da estrutura do perfume, da concentração escolhida e até da química da pele de quem usa.

“Uma rosa, um jasmim ou uma flor branca podem se comportar de formas muito diferentes na pele, a depender de quais outras notas compõem a fragrância”, afirma.

O principal equívoco, segundo ele, é tratar ‘floral’ como sinônimo de perfume doce, romântico, delicado ou exclusivamente feminino. “A família floral é muito ampla. Dependendo da construção, uma rosa pode ficar fresca e verde, um jasmim pode ganhar caráter mais cremoso ou intenso, e flores brancas podem aparecer em composições cítricas, amadeiradas ou mais encorpadas”, explica Magnavita.

Como a estrutura muda a percepção

De acordo com o guia sobre notas de perfume publicado pela Universo do Perfume, a evolução de uma fragrância se organiza em notas de topo, coração e fundo, camadas que evaporam em ritmos diferentes e explicam por que uma mesma composição floral muda de percepção ao longo das horas.

“A flor nunca atua sozinha. Notas cítricas e verdes podem deixar a composição mais fresca; madeiras, âmbar e especiarias podem dar profundidade; almíscares e notas cremosas mudam textura e sensação”, assinala o sócio-fundador da Universo do Perfume. Ele acrescenta que a posição dessas matérias-primas na evolução do perfume também interfere na percepção, assim como a temperatura e a ocasião de uso.

Concentração e química da pele

A concentração da fragrância tem papel direto na experiência olfativa. Magnavita informa que categorias como eau de cologne, eau de toilette e eau de parfum alteram a quantidade de matérias aromáticas presentes na fórmula, fator que pode influenciar presença, evolução e duração, mas que não deve ser analisado isoladamente.

“A concentração influencia a quantidade de matérias aromáticas e pode alterar presença, evolução e duração, mas não deve ser analisada isoladamente: fórmula, matérias-primas e proposta do perfume também contam. A pele de cada pessoa ainda interfere na percepção por fatores como temperatura, oleosidade e hidratação, por isso testar na própria pele é importante”, reitera o especialista.

Critérios para explorar florais na primavera

Com a chegada da estação, Magnavita recomenda que o consumidor identifique primeiro qual perfil floral prefere, entre fresco, verde, cítrico, cremoso, frutado, amadeirado ou mais intenso, em vez de escolher apenas pela flor destacada no nome do produto. Depois, clima, ocasião e desempenho desejado devem entrar na decisão, sempre com teste prévio na pele antes da compra.

Para ele, classificações de gênero também merecem menos peso na escolha de um floral. “Hoje existem excelentes florais femininos, masculinos e compartilháveis. O mais útil é entender a construção da fragrância e como ela se comporta na pessoa”, pontua. A curadoria da Universo do Perfume trabalha com essa lógica, orientando o público a comparar composições por notas florais e ocasiões de uso, e não apenas pelo rótulo de gênero indicado na embalagem.

A diversidade da família floral reflete um movimento mais amplo da perfumaria contemporânea, que aproxima notas, acordes e concentrações de públicos diferentes ao longo do ano. “Compreender esses elementos amplia o repertório de quem busca uma fragrância para a primavera, reduz escolhas por impulso e favorece uma decisão mais consciente sobre qual perfume floral acompanhar na nova estação”, ressalta o executivo.

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Para mais informações, basta acessar: https://www.universodoperfume.com.br