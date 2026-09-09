Inteligência artificial cria simulações profissionais

Um piloto não assume uma aeronave apenas porque assistiu às aulas e foi aprovado em uma prova. Antes, passa por simuladores para praticar decisões, enfrentar situações críticas e aprender a reagir diante de diferentes cenários.

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No ambiente corporativo, porém, ainda é comum que a etapa prática da capacitação aconteça diretamente na operação. Em áreas como atendimento, vendas, saúde, varejo, logística e serviços, isso significa que clientes, pacientes e parceiros podem acabar participando, mesmo sem saber, do processo de aprendizagem dos profissionais.

Para reduzir a distância entre concluir um treinamento e estar preparado para executar, o Beedoo desenvolveu o BeeStudio, solução que utiliza inteligência artificial para criar conteúdos e simular situações profissionais por texto ou voz.

A proposta é permitir que colaboradores pratiquem conversas, decisões e procedimentos em um ambiente controlado antes de lidar com situações semelhantes no trabalho. Durante a simulação, a inteligência artificial pode assumir diferentes papéis, como os de um cliente insatisfeito, paciente, vendedor, gestor ou auditor, e reagir de acordo com as decisões tomadas pelo participante.



Treinamento concluído não significa profissional preparado

Cursos, vídeos e avaliações tradicionais ajudam a transmitir conhecimento, mas nem sempre mostram se o profissional consegue aplicá-lo diante de uma situação real.

Em uma simulação, não basta reconhecer a alternativa correta. O participante precisa entender o problema, formular uma resposta, demonstrar empatia, seguir procedimentos, contornar objeções e tomar decisões sob pressão.

“Existe uma diferença entre concluir um treinamento e estar preparado para executar. Quando essa lacuna só aparece diante do cliente ou durante uma situação crítica, a empresa já está exposta a retrabalho, perda de produtividade e impactos na experiência. A simulação cria uma etapa de prática antes que isso aconteça na operação”, afirma Rafael Carrenho, CEO do Beedoo.

O BeeStudio foi criado para inserir essa prática entre o treinamento e a operação. A ferramenta permite repetir exercícios, testar outras formas de condução e receber feedback sobre o próprio desempenho.



Avaliação considera as regras de cada empresa

Os cenários são construídos com base nos conteúdos, procedimentos e critérios definidos pela organização. Assim, a avaliação pode considerar tanto aspectos técnicos quanto comportamentais relevantes para cada função.

Entre os indicadores possíveis estão aderência ao roteiro, domínio técnico, capacidade de entendimento, empatia, condução da conversa e reação a objeções ou mudanças de contexto. Ao final, o participante recebe uma análise com seus pontos fortes e os aspectos que precisam ser desenvolvidos.

“A avaliação não procura apenas palavras específicas ou uma resposta decorada. Ela considera como a pessoa entende a situação, conduz a conversa, aplica o conhecimento, reage às mudanças e toma decisões. Isso permite identificar não só se o conteúdo foi assimilado, mas se o profissional consegue utilizá-lo na prática”, explica Daniel Lima, fundador da Beedoo e responsável pela frente de produto.

Os resultados também podem ajudar gestores a identificar lacunas recorrentes em uma equipe. Se diferentes profissionais apresentam dificuldades semelhantes, por exemplo, a empresa pode revisar conteúdos, reforçar determinado procedimento ou criar novas ações de capacitação.



Simulações ampliam possibilidade de prática em escala

O treinamento por meio de encenações já é utilizado em diferentes setores, mas costuma depender da disponibilidade de gestores, instrutores ou colegas para assumir os papéis de uma situação simulada. Isso dificulta a repetição dos exercícios e a aplicação do modelo em equipes numerosas ou distribuídas.

Com a inteligência artificial, os cenários podem ser disponibilizados para diferentes profissionais e repetidos sempre que necessário. A tecnologia não substitui o acompanhamento da liderança ou o treinamento humano, mas cria uma etapa adicional de prática e avaliação.

Além das simulações, o BeeStudio possui uma frente voltada à produção de conteúdos com inteligência artificial. A ferramenta transforma documentos, apresentações, processos, perguntas frequentes, instruções operacionais e artigos internos em materiais de aprendizagem.

As duas frentes trabalham de forma complementar: o BeeStudio Conteúdo apoia a transformação das informações da empresa em materiais de capacitação, enquanto o BeeStudio Simulador permite que as equipes pratiquem a aplicação desse conhecimento.

A proposta é transformar fontes de informação da organização em conteúdos e simulações práticas para que os profissionais aprendam, pratiquem, recebam feedback e executem suas atividades com mais consistência.



Sobre o Beedoo

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O Beedoo é uma plataforma de capacitação, comunicação, gestão do conhecimento e execução voltada a grandes equipes operacionais. A solução reúne conteúdos, cursos, informações, gamificação e recursos de inteligência artificial em um único ambiente, apoiando empresas de setores como atendimento, BPO, varejo, logística e operações de campo na conexão entre estratégia, aprendizagem e prática.