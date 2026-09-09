Agente de inteligência artificial isolado não vira gestão

Enquanto cresce o número de plataformas que oferecem “times de agentes de inteligência artificial” para as empresas configurarem sozinhas, o Orbit Gestão fez a aposta oposta e chegou a R$ 4,76 milhões de receita recorrente anualizada (ARR) em menos de seis meses, sem captar rodada. Para a companhia, agente isolado não produz gestão, porque lhe faltam o contexto da operação e alguém que coloque a ferramenta de pé dentro da empresa.

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A rede de consultorias parceiras responde por 95% dos clientes. Desde o início da operação comercial, em 10 de março de 2026, nenhuma das empresas implantadas por esses canais cancelou. A implantação direta, que representa os 5% restantes, acumula 3% de cancelamento.

Os números do mercado ajudam a explicar a aposta. Levantamento da Anthropic aponta 94% de exposição teórica à IA contra 33% de uso real. Pesquisa do G4 mostra que apenas 22% das pequenas e médias empresas usam a tecnologia de forma estruturada. O Cetic.br registra avanço de 10% para 15% na adoção entre empresas de 10 a 49 funcionários de 2024 para 2025. O interesse cresce mais rápido do que o uso estruturado.

Cada ação vira contexto da próxima

O Orbit se define como um sistema operacional de negócios baseado em IA, voltado a empresas de 20 a 500 funcionários. São mais de 40 agentes, que constroem estratégia, analisam riscos e indicadores, mapeiam processos, definem cargos, recrutam e avaliam pessoas e atendem leads por WhatsApp, coordenados pela Olívia, responsável pela coordenação dos agentes de IA da plataforma, sobre uma base de dados única. Cada ação executada, do cadastro de um cargo ao fechamento financeiro do mês, vira registro de contexto para as decisões seguintes dos agentes.

A arquitetura de dados produz um ativo que fica com o cliente. A memória organizacional deixa de estar espalhada entre planilhas, e-mails e a cabeça de quem executa e passa a ser um registro consultável, ligado às pessoas, aos processos e aos indicadores que produziram cada decisão. Em plataformas de agentes avulsos esse histórico não se forma, porque cada interação começa do zero.

“O Orbit é o novo padrão de gestão com inteligência artificial. A gestão passa a funcionar de outro jeito quando os agentes conhecem o contexto da empresa e existe alguém que implanta de verdade”, afirma Igor Furniel, fundador e CEO da companhia.

Uma segunda linha de retorno

A plataforma também tem substituído, em boa parte dos clientes, softwares isolados de CRM, recrutamento, gestão de pessoas, financeiro, gestão da qualidade, indicadores e BI. Segundo a companhia, a soma dessas assinaturas costuma ficar entre R$ 5 mil e R$ 10 mil por mês em uma empresa de pequeno porte, valor que passa a ser comparado ao de uma assinatura única. A redução desses custos representa uma segunda frente de retorno, ao lado do ganho de produtividade.

A camada que falta na primeira geração

Em vez de escalar um time próprio de vendas, o Orbit cresce por uma rede de consultorias que vendem e também atendem o cliente final. Cada canal contrata um pacote de licenças, aplica seu método e revende o serviço com margem livre, operando sob a própria marca numa versão da plataforma em que pode criar os próprios consultores digitais. Pelo atendimento aos clientes, a consultoria recebe contrapartidas comerciais proporcionais à carteira que mantém ativa. São 175 canais parceiros e 1.122 licenças, com mais de R$ 40 milhões movimentados no ecossistema.

“Chegamos a esse volume de vendas com um time enxuto porque a arquitetura de canais funciona como um flywheel de ecossistema: cada consultoria que entra leva o Orbit para a própria carteira, e os clientes que ela ativa viram prova de venda para a consultoria seguinte”, diz Christian Hart, cofundador e COO da companhia, responsável pelas áreas de marketing, vendas e sucesso do cliente.

Operação americana oficializada em setembro

A companhia oficializa neste mês sua operação nos Estados Unidos, onde já atende 12 clientes, com o cofundador Pedro Muschitz atuando localmente a partir de Orlando. A mesma estrutura responde por um cliente no Canadá. Na Europa e e em países africanos de língua portuguesa, o Orbit chega por meio de um canal parceiro. Segundo a companhia, há negociações em andamento no Japão e na Austrália.

A McKinsey projeta US$ 2,9 trilhões em valor gerado por agentes de inteligência artificial até 2030. A tese vai depender de empresas como o Orbit comprovarem, em escala, ganho de produtividade sem adicionar complexidade à rotina das organizações.

Sobre o Orbit Gestão

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O Orbit Gestão é uma plataforma de gestão empresarial baseada em agentes de inteligência artificial, voltada a empresas de 20 a 500 funcionários. Reúne mais de 40 agentes especializados sobre uma base de dados única, coordenados pela Olívia, coordenadora dos agentes de IA da plataforma. A distribuição é feita por uma rede de consultorias parceiras, hoje 175 canais e 1.122 licenças, com clientes no Brasil, Estados Unidos, Canadá, Portugal e países africanos de língua portuguesa.