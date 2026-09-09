Combate com as mesmas armas: Mobileum e Apate desmantelam operações de fraude de dentro para fora

A Mobileum Inc. (“Mobileum”), líder global no fornecimento de soluções de análise e rede, e a Apate.ai (“Apate”) anunciaram uma parceria que equipa provedores de serviços de comunicação (CSPs) com recursos avançados de prevenção a fraudes baseados em IA, projetados para detectar, interceptar e investigar operações de chamadas fraudulentas.

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Segundo a Global Anti-Scam Alliance, fraudadores roubaram cerca de US$ 442 bilhões em 2025, sendo chamadas telefônicas, mensagens de texto e e-mails os três principais canais de comunicação utilizados por eles. Por meio da integração da plataforma Active Intelligence da Mobileum com os agentes de IA conversacional da Apate, os CSPs podem agora ir além do bloqueio tradicional de chamadas e assumir um papel mais proativo na interrupção de atividades fraudulentas.

Em vez de simplesmente impedir que chamadas, mensagens e outras comunicações suspeitas cheguem aos clientes, a solução interage diretamente com os fraudadores, coletando informações valiosas que ajudam a identificar táticas, desmantelar redes, expor os recursos utilizados (contas bancárias, meios de pagamento, URLs maliciosas) e prevenir ataques futuros contra os assinantes. Por exemplo, quando uma chamada suspeita é detectada, ela é redirecionada para uma rede de agentes de IA conversacional altamente realistas, que simulam conversas verdadeiras com o fraudador. Ao longo de dezenas de milhares de interações diárias, esse processo constrói continuamente um conjunto de dados exclusivo com informações sobre fraudes em tempo real; esses dados são integrados diretamente às soluções de segurança e prevenção de fraudes da Mobileum para eliminar operações criminosas em uma escala e velocidade superiores às que seriam possíveis apenas com a atuação humana.

"Com a IA, os fraudadores estão agindo mais rapidamente e mudando constantemente o cenário de atuação. Tradicionalmente, as operadoras de serviços de comunicação (CSPs) apenas reagiam às ameaças e tinham pouca visibilidade sobre quem estava por trás delas. Ao combinar as soluções de segurança e prevenção de fraudes da Mobileum com a IA conversacional da Apate, estamos capacitando as CSPs a detectar ameaças emergentes com mais rapidez, fortalecer as defesas de suas redes e manter-se à frente de operações de fraude cada vez mais sofisticadas", comentou Bernardo Lucas, líder da Unidade de Negócios de Gestão de Riscos.

"A Apate foi criada para desmantelar operações de golpes, que estão se tornando cada vez mais industrializadas e impulsionadas por IA. Por isso, observamos um esforço global e coordenado entre CSPs, bancos, órgãos reguladores e governos para combater esses golpes de maneira mais proativa. Nós reagimos utilizando nossa IA avançada para interagir com os golpistas, coletar inteligência em tempo real e expor táticas criminosas a partir de dentro. Em parceria com a Mobileum, estamos permitindo que as CSPs detenham os fraudadores antes que clientes reais sejam colocados em risco", comentou Brad Joffe, cofundador e diretor comercial (CCO) da Apate.ai.

Juntas, Mobileum e Apate estão redefinindo a prevenção de fraudes e golpes para a era da IA, transformando-a de uma função defensiva e reativa em uma operação orientada por inteligência. À medida que as táticas de golpes se tornam mais sofisticadas e difíceis de detectar, essa parceria oferece às CSPs uma vantagem crucial: a capacidade de antecipar ameaças, agir com base em inteligência real e interromper atividades criminosas antes que ganhem escala. O resultado é a redução de prejuízos com fraudes, o fortalecimento da confiança do cliente e um ecossistema de comunicações mais bem preparado para enfrentar as ameaças do futuro.

Para mais informações, acesse www.apate.ai

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é líder em soluções de análise de telecomunicações para roaming, rede principal, segurança, gestão de riscos, testes de conectividade e inteligência do cliente. Mais de 1.000 clientes utilizam sua plataforma Active Intelligence para conectar inteligência operacional e de rede a ações em tempo real, aumentando a receita, melhorando a experiência do cliente e reduzindo custos. Com sede no Vale do Silício, a Mobileum tem escritórios na Austrália, Alemanha, Grécia, Índia, Japão, Portugal, Singapura, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos. www.mobileum.com

Sobre a Apate.ai

A Apate.ai é uma plataforma de inteligência autônoma e disrupção criada para combater fraudes em larga escala. Seus agentes de IA, que simulam comportamentos humanos, interagem com golpistas via voz, SMS, chat e e-mail, desperdiçando os recursos deles e transformando cada tentativa de golpe em inteligência em tempo real para a tomada de decisões dos clientes. Originária do Cyber ??Security Hub da Macquarie University e sediada em Sydney, a Apate atua com grandes operadoras de telecomunicações, bancos e órgãos governamentais na região da Ásia-Pacífico (APAC), Europa, África, Oriente Médio e América do Norte. A Apate.ai é membro da Global Anti-Scam Alliance e da GSMA. Saiba mais em www.apate.ai

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