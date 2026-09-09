TV Água e Saneamento transmitirá ao vivo painéis da Fenasan





A TV Água e Saneamento, que foi lançada na Fenasan 2025 com notícias e entrevistas com especialistas durante a feira, promoverá, neste ano, durante os três dias do evento, uma série de painéis ao vivo, no período da manhã, das 9h às 12h20.



A programação reunirá especialistas, gestores públicos e empresas em torno dos principais desafios e das inovações do setor como universalização, saneamento rural, redução de perdas de água, meteorologia e inteligência artificial. Confira a programação completa no



Comunicação como ferramenta estratégica No Encontro Técnico/Fenasan 2026, a TV Água e Saneamento, canal da Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp) no YouTube, ampliará o alcance do evento ao levar a programação ao vivo para a plataforma de vídeos. “Com a transmissão dos painéis, a iniciativa da AESabesp reafirma o compromisso da entidade com o uso da comunicação como ferramenta essencial de inovação no setor, ao romper as barreiras do pavilhão físico para permitir que pessoas de outros locais possam acompanhar e interagir em tempo real”, destaca o diretor de Comunicação e Marketing da entidade, Kleber dos Santos.A TV Água e Saneamento, que foi lançada na Fenasan 2025 com notícias e entrevistas com especialistas durante a feira, promoverá, neste ano, durante os três dias do evento, uma série de painéis ao vivo, no período da manhã, das 9h às 12h20.A programação reunirá especialistas, gestores públicos e empresas em torno dos principais desafios e das inovações do setor como universalização, saneamento rural, redução de perdas de água, meteorologia e inteligência artificial. Confira a programação completa no site da Fenasan.





A criação da TV Água e Saneamento foi criada para traduzir o debate técnico em informação clara e acessível. A plataforma atua como um hub de conhecimento por meio de programas como Saneamento de A a Z, voltado ao público em geral, e Diálogos da Água, direcionado aos especialistas do setor.



Fenasan e o Encontro Técnico AESabesp



Reconhecido como o maior evento de saneamento ambiental das Américas, o Encontro Técnico/Fenasan 2026 conta com 479 expositores em 37 mil m² de área de exposição e, nesta edição, deve atrair cerca de 40 mil visitantes. Com entrada gratuita para a feira, o evento conta com participação internacional de 11 países, incluindo Alemanha, Estados Unidos, China, Israel e Holanda.



Sobre a AESabesp



A AESabesp (Associação dos Engenheiros da Sabesp) é uma entidade fundada em 15 de setembro de 1986 e nesses 40 anos de existência tem reunido profissionais da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) e do setor de saneamento ambiental, com atendimento voltado à excelência, por meio da oferta de bolsas de estudo, cursos de especialização e capacitação e da realização de eventos culturais e sociais e da realização de eventos de fomento à tecnologia, como seus tradicionais Congressos Técnicos e a Fenasan – considerada a maior realização técnico-mercadológica das Américas.



Há 40 anos, a



Serviço:



Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2026

Data: 20 a 22 de outubro A AESabesp (Associação dos Engenheiros da Sabesp) é uma entidade fundada em 15 de setembro de 1986 e nesses 40 anos de existência tem reunido profissionais da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) e do setor de saneamento ambiental, com atendimento voltado à excelência, por meio da oferta de bolsas de estudo, cursos de especialização e capacitação e da realização de eventos culturais e sociais e da realização de eventos de fomento à tecnologia, como seus tradicionais Congressos Técnicos e a Fenasan – considerada a maior realização técnico-mercadológica das Américas.Há 40 anos, a AESabesp contribui para o desenvolvimento do saneamento sustentável no Brasil e para a saúde e a qualidade de vida da população.Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2026Data: 20 a 22 de outubro



Local: Expo Center Norte – São Paulo (SP)

Inscrições abertas no link:

Painéis do Encontro Técnico na TV Água e Saneamento: Horário: das 9h às 12h20Local: Expo Center Norte – São Paulo (SP)Inscrições abertas no link: https://fenasan.com.br/ Painéis do Encontro Técnico na TV Água e Saneamento: https://www.youtube.com/TVÁgua eSaneamento?