"Hualong One” 2.0, a Tecnologia Nuclear Avançada Gen III+ da China, Apresentada ao Mercado Global

SHENZHEN, China, Sept. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- "Hualong One" 2.0, a tecnologia de energia nuclear avançada Gen-III + da China, foi apresentada ao mercado global em 7 de setembro na Conferência de Desenvolvimento Sustentável CGN de 2026, realizada em Shenzhen. Com base na arquitetura de segurança de defesa em profundidade (DiD) existente, o "Hualong One" 2.0 otimiza de forma abrangente 14 recursos de segurança, com melhorias substanciais em nove indicadores principais de segurança.

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Representantes de mais de 200 participantes de 28 países e regiões estiveram presentes na conferência. O "Hualong One" 2.0 viabiliza que os operadores permaneçam sem intervir por 72 horas após um acidente, e tenham uma capacidade de autossustentação de 7 dias durante um acidente. Ele simplifica de forma abrangente as configurações do sistema auxiliar: o comprimento da tubulação é reduzido em aproximadamente 31%, as válvulas de processo em cerca de 25%, o volume da edificação da ilha nuclear em 21% e o volume de instalação da ilha nuclear em cerca de 33%. Além disso, a taxa de operação de automação da unidade é aumentada em 66%, permitindo uma regulação mais precisa e uma resposta mais rápida do sistema, enquanto o equipamento principal conta com uma capacidade de localização de 100%.

"Ela não é uma tecnologia totalmente nova desenvolvida do zero, e sim de uma atualização sistemática em termos de qualidade e eficiência, com base em um projeto sólido, com melhorias abrangentes em cinco dimensões: segurança, cronograma de construção, custo de capital, operação e manutenção (O&M) e proteção ambiental", disse Niu Wenhua, especialista-chefe da "Hualong One" 2.0, no lançamento.

Em 1978, a China adquiriu da França unidades de energia nuclear da categoria de um milhão de quilowatts que foram instaladas na costa da Daya Bay, em Shenzhen, sendo a primeira usina nuclear comercial de grande porte do país. A Base de Energia Nuclear da Daya Bay, onde a Usina Nuclear da Daya Bay está localizada, também inclui as Fases I e II da Usina Nuclear de Ling'ao, com um reator de seis unidades.

A geração acumulada de eletricidade da rede da Base de Energia Nuclear da Daya Bay já ultrapassa 1 trilhão de quilowatts-hora (1.000 TWh). A Unidade 1 da Usina Nuclear de Ling'ao registrou mais de 7.200 dias consecutivos de operação segura e estável, estabelecendo e mantendo continuamente o recorde mundial de período mais longo de operação segura entre unidades nucleares do mesmo tipo.

Com base no talento inovador, nos recursos, e na experiência em construção e operação de usinas nucleares adquirida durante a construção do CPR1000, a CGN lançou com sucesso o "Hualong One", a tecnologia nuclear de terceira geração da China com direitos de propriedade intelectual independentes. Até o momento, 10 unidades "Hualong One" entraram em operação comercial, tanto no mercado doméstico quanto no internacional, e outras 37 unidades aprovadas já estão em fase de construção. Sua construção e operação em larga escala e em série confirmam a maturidade da tecnologia.

Com base nisso, a equipe de pesquisa e desenvolvimento do "Hualong One", em colaboração com parceiros da indústria, realizou quase 100 otimizações de design e lançou iterativamente o "Hualong One" 2.0, uma tecnologia avançada de energia nuclear Gen-III+. Em 31 de julho, a reunião executiva do Conselho de Estado aprovou oito unidades de energia nuclear, com a Fase III da Usina Nuclear de Guangdong Taipingling da CGN sendo designada como projeto de demonstração do "Hualong One" 2.0.

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Contato: Sr. Zhang, Tel.: 86-10-63074558

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9823939)