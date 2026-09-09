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Startup de turismo facilita reservas de hotéis para agências

Travel Tech propõe uma solução para agências de viagem que promete integrar hospedagem, seguro viagem, aluguel de carro e atrações no setor de turismo.

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DI
DINO
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Repórter
09/09/2026 14:02

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Startup de turismo facilita reservas de hotéis para agências
Startup de turismo facilita reservas de hotéis para agências crédito: DINO

A empresa Just Travel Tour consolidou, em julho de 2026, a unificação técnica de suas operações ao disponibilizar uma plataforma digital completa para agências de viagens. O sistema passa a reunir módulos de hotéis, ingressos para atrações, seguro viagem e aluguel de carros, integrando simultaneamente as APIs dos principais fornecedores nacionais e internacionais do setor.

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A solução foi estruturada para centralizar todo o fluxo operacional das agências, eliminando a necessidade de navegação entre múltiplos portais e fornecedores. A atualização atende à demanda por eficiência operacional mapeada pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo, cujos relatórios indicam que a centralização de compras turísticas ?reduz em até 40% o tempo de planejamento logístico dos viajantes.

"A integração de APIs de hotelaria e entretenimento no mesmo ambiente elimina redundâncias técnicas no processamento de dados", informa Diego Rydz, CMO e cofundador da Just Travel.

Com a atualização, o usuário passa a adicionar diárias de hospedagem, ingressos de atrações, apólices de seguro e reservas de veículos em um carrinho de processamento único, que calcula a disponibilidade tarifária em tempo real. O cruzamento técnico automatizado entre as datas e itinerários evita conflitos de agendamento e permite a emissão centralizada dos vouchers finais em uma única transação direta.

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Para mais informações, basta acessar https://justtraveltour.com 

Contato:

E-mail: contato@justtraveltour.com  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/justtraveloficial/
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Website: https://justtraveltour.com

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