Guaramiranga (CE) recebe o Festival Nordestino de Teatro

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Começa neste sábado (12/09) a 32ª edição do Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga (FNT), um dos principais encontros das artes cênicas do Nordeste. Até o sábado seguinte (19), a cidade cearense recebe espetáculos teatrais, música, debates, intercâmbios e ações formativas, ocupando diferentes espaços e equipamentos culturais. De 16 a 18 haverá programação do FNT também em Palmácia. As duas cidades serranas localizam-se no Maciço de Baturité. Com o tema “Dramaturgia e inclusão”, o festival reúne artistas e grupos de diferentes estados e propõe um olhar para a diversidade de experiências, narrativas e formas de fazer teatro. Toda a programação é gratuita.



Abertura no sábado



A programação no dia 12 começa às 16h com o tradicional Cortejo de Guaramiranga, percorrendo a rua central da cidade. O cortejo dá as boas-vindas a artistas de todo o Nordeste, visitantes e à população, celebrando o início de mais uma edição do festival. Às 18h, no Hall do Teatro Municipal de Guaramiranga será aberta a exposição “Trupe Motim de Teatro – Outras formas de fazer bonecos”, proporcionando ao público um mergulho no universo criativo do grupo, fundado em 2012 na cidade de Quixeré, reunindo bonecos, formas animadas, máquinas de cena, cenários, adereços e traquitanas construídas ao longo de sua trajetória.



Após a solenidade de abertura do 32º FNT, que será às 19h, na Praça do Teatro Municipal, o Grupo Magiluth, de Pernambuco, abre a cena desta edição como atração da Mostra Ceará Convida. No palco do Teatro, o grupo volta ao festival com o espetáculo “Luiz Lua Gonzaga”, com o qual participou da Mostra Nordeste do evento serrano em 2017.



Na noite de abertura começa a Mostra Nordeste, que conta com dez espetáculos, sendo dois do Ceará e um de cada um dos outros oito estados da região. Quem abre a mostra é “Medalha de Ouro”, de Sol Moufer, Larissa Goes e Andreia Pires (CE), às 21h30, no mais antigo equipamento cênico da cidade, o Teatro Rachel de Queiroz. Para festejar o início de mais uma edição, às 22h30 ao ar livre, no Palco da Música, acontece o show de Vanessa A Cantora, um dos nomes de destaque da nova geração de intérpretes cearenses. A mostra Música no FNT acontecerá até o último dia do festival no Palco da Música, no Odilon Bar ou no Conjunto Frei Domingos, todos no Centro.



Domingo com FNT para todas as idades



Na manhã de domingo começa o Ciclo de Debates do FNT, momento diário de discussões e trocas sobre os espetáculos da Mostra Nordeste apresentados na véspera. A atividade acontecerá até o último dia do evento, sempre às 10h, na sede da AGUA - Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga, entidade realizadora do festival.



Também no domingo tem início a Mostra FNT para Crianças, que estará diariamente no Palco Dona Praça, com apresentações dos grupos Chão Batido de Teatro (Fortaleza/CE), Trupe Motim (Quixeré/CE), Desequilibradoz (Maracanaú/CE), Palhaço Garapa (Fortaleza/CE), Circo Muamba (Fortaleza/CE), Os palhaços cantam histórias (Fortaleza/CE) e Garajal (Maracanaú/CE). Parte dessa programação para as crianças é oferecida pelo Sesc Ceará. No primeiro dia da mostra o grupo Chão Batido de Teatro apresenta “Histórias que vovó contava”, às 11h, e a Trupe Motim encena, às 17h, “Pequeno show de horrores para sustos medonhos”.



Como uma ação de integração dos visitantes com a natureza serrana, o Parque das Trilhas recebe, no domingo, às 14h, o Banho de Floresta, uma trilha fotográfica guiada para observação de pássaros, com mediação de Lívia Damasceno. Conhecido no Japão como Shinrin-yoku ("absorver a atmosfera da floresta"), o banho de floresta é uma prática terapêutica de imersão consciente em ambientes naturais, desenvolvida na década de 1980. É uma caminhada lenta e meditativa, com o objetivo de desacelerar para interagir profundamente com o ambiente verde.



Mostra Palco Ceará a partir de segunda-feira



Na segunda-feira começa a programação da Mostra Palco Ceará, que reúne teatro e dança e evidencia a pluralidade de linguagens, territórios e narrativas produzidas no Ceará. A Mostra conta com dez trabalhos selecionados de seis municípios — Fortaleza, Crato, Tauá, Juazeiro do Norte, Tabuleiro do Norte, Caucaia — e dois convidados, sendo um de Itapipoca e outro uma realização conjunta de dois grupos, um de Guaramiranga e um de Fortaleza.



Dos selecionados, quem abre a mostra Palco Ceará é o ator Edglê Lima (Fortaleza/Crato), com a performance “Rotas Nagô: os caminhos que conduzem à libertação”, às 15h, no Sítio Guaramiranga, na zona urbana da cidade, a cerca de 600 metros da Praça do Teatro Municipal, e o grupo SOLO de Teatro (Fortaleza), com “Menospausa” às 21h no Teatro Rachel de Queiroz.



Os dois espetáculos convidados da mostra Palco Ceará são “Sobre aquilo que permanece”, que a Cia Balé Baião (Itapipoca) apresenta na segunda-feira às 22h no Teatro Municipal, e na quinta-feira, às 18h na Praça do Teatro, "Quem tem medo do Curupira?", que na edição de 2025 participou da mostra Cenas Germinantes com o Grupo Artimanhas, de Guaramiranga, que agora apresenta junto com a Trupe ‘Caba de Chegar, de Fortaleza.



A exemplo da edição de 2025, este ano também haverá a Mostra Palco Ceará em Palmácia. Será de 16 a 18 em duas escolas, na Praça da Matriz e no Centro de Referência - CRAS. Em cena, grupos que também estarão com espetáculos em Guaramiranga: Garajal, Cia Rastro, Artimanhas com Trupe ‘Caba de Chegar, e Desequilibradoz.



Cena Plural e Mostra Cenas Germinantes



De segunda-feira (14) a sábado (19) a programação do festival conta ainda com a mostra Cena Plural, que destaca a força das tradições cênicas populares do Ceará, promovendo a inclusão de pessoas idosas, enquanto artistas, brincantes e mestres e mestras das tradições, na programação do Festival. Estão nesta edição o grupo Circo Muamba (Brasil/Argentina), Folguedo do Manduca (Guaramiranga), a Cia Rastro (Quixadá), o grupo Dramistas de Guaramiranga e o grupo Desequilibrados (Maracanaú).



Como um espaço destinado a apresentações de processos de montagem de espetáculos propostos por coletivos e encenadores e encenadoras, o FNT criou em 2023 a Mostra Cenas Germinantes. A lista pode ser conferida na rede social do festival (@fntguaramiranga).