Expereo acelera estratégia de crescimento nos EUA com a nomeação de Margi Shaw como presidente independente

A Expereo, provedora líder de Rede como Serviço (NaaS) gerenciada, anunciou hoje a próxima fase de crescimento para seus negócios consolidados nos EUA, onde já oferece às empresas com sede nos EUA um único parceiro para suas redes, tanto no país de origem quanto em todos os mercados internacionais em que atuam. Para apoiar essa estratégia, a empresa nomeou Margi Shaw como presidente independente para as Américas.

Empresas americanas com operações internacionais geralmente contratam serviços de conectividade de diversos provedores, cada um com seus próprios contratos, níveis de serviço e modelo de suporte. A Expereo substitui essa complexidade por um único serviço gerenciado e já o faz para algumas das maiores organizações com sede nos EUA.

Essa capacidade se baseia em um alcance global genuíno. A Expereo fornece e gerencia conectividade em mais de 190 países, incluindo mercados de alto crescimento para empresas americanas na Ásia-Pacífico, América Latina e EMEA. Para uma empresa americana que busca abrir, expandir ou consolidar filiais, isso significa um único parceiro, um único modelo operacional e desempenho consistente onde quer que a rede se estenda.

A Expereo está aprofundando seus investimentos em consultores e parceiros de tecnologia nos EUA, oferecendo a eles uma proposta de rede global que podem levar para contas corporativas sem a necessidade de integrar fornecedores locais.

A nomeação de Shaw fortalece essa estratégia. Como Presidente Independente para as Américas, ela assessorará a equipe de liderança em estratégia regional, entrada no mercado por meio de canais e engajamento de parceiros nas Américas do Norte e do Sul.

Shaw traz experiência em liderança nas áreas de telecomunicações, serviços de rede e tecnologia corporativa. Mais recentemente, ela foi CEO da Nitel, provedora de serviços gerenciados dos EUA, onde liderou a estratégia corporativa, o P&L (lucro e prejuízo) e a agenda de crescimento, alcançando crescimento de dois dígitos na receita e no EBITDA. Após a aquisição da Nitel pela Comcast Business em abril de 2025, ela se juntou à equipe de liderança sênior da Comcast Business e liderou a integração das pessoas, operações de entrada no mercado e arquitetura de sistemas da Nitel. Anteriormente em sua carreira, ocupou cargos de liderança na First Communications, CIMCO Communications e ICG Communications.

Ben Elms, CEO da Expereo, afirma: “As empresas americanas não querem gerenciar múltiplos relacionamentos com operadoras para operar um negócio global. Nossa equipe nos EUA demonstrou, nos últimos 16 anos, como simplificamos a entrega e o gerenciamento de conectividade para algumas das maiores empresas americanas. Nossa estratégia de crescimento nos EUA continua com investimentos na expansão de nossos negócios existentes, ao mesmo tempo em que criamos uma parceria muito mais estreita com o canal americano. A nomeação de Margi é um sinal claro dessa ambição. Sua experiência e credibilidade em todo o ecossistema de tecnologia e canais dos EUA nos ajudarão a aprimorar nossa abordagem de mercado e fortalecer os relacionamentos com os parceiros que a sustentarão.”

Margi Shaw, presidente independente da Expereo para as Américas, acrescenta: “A lacuna que tenho observado repetidamente neste mercado é a de um provedor que seja genuinamente forte no mercado interno e genuinamente global. A maioria é uma coisa ou outra, e as empresas acabam absorvendo a diferença por conta própria. A Expereo já é ambas, com alcance global, capacidade de serviço e experiência empresarial para dar suporte a organizações americanas em seu próprio país, ao mesmo tempo que elimina a complexidade de conectar e operar em mercados internacionais. A oportunidade agora é tornar essa proposta de valor muito mais visível nos EUA e usar o canal para levá-la ao mercado em escala. Estou ansiosa para ajudar a empresa a construir a próxima fase de seu crescimento nas Américas.”

Sobre a Expereo

A Expereo é uma provedora líder mundial de Rede Gerenciada como Serviço (Network as a Service - MNAS) que conecta pessoas, lugares e coisas em qualquer lugar. As soluções incluem Internet Global, SD-WAN/SASE e Internet Aprimorada. Com um amplo alcance global, a Expereo é a parceira de confiança de 60% das empresas da Fortune 500. A Expereo fornece infraestrutura para empresas e órgãos governamentais em mais de 190 países, com capacidade de conexão a qualquer local do mundo, trabalhando com mais de 2.300 parceiros para ajudar os clientes a aumentar a produtividade e potencializar suas redes e serviços em nuvem com a agilidade, flexibilidade e valor da Internet, com desempenho otimizado de rede.

A Expereo foi adquirida em fevereiro de 2021 pela Vitruvian Partners, que adquiriu uma participação majoritária da Seven2.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260805163835/pt/

Scarlett King

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