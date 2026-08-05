BeOne Medicines anuncia resultados financeiros do segundo trimestre de 2026 e atualizações sobre os negócios

A BeOne Medicines Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), uma empresa global de oncologia, anunciou hoje os resultados financeiros e atualizações corporativas do segundo trimestre de 2026.

John V. Oyler, cofundador, presidente do conselho e CEO da BeOne, afirmou:

“Esses sólidos resultados do segundo trimestre ressaltam nosso crescimento contínuo como líder global em oncologia. Nossa linha de produtos de hematologia, liderada pelo BRUKINSA, continua ganhando impulso à medida que avançamos com um dos portfólios mais abrangentes e diversificados do setor. Com capacidades diferenciadas que abrangem a descoberta de medicamentos, o desenvolvimento clínico, a fabricação e a comercialização, estamos bem posicionados para a próxima fase de crescimento global”.

(Valores em milhares de dólares americanos e não auditados) Trimestre encerrado em Semestre encerrado em 30 de junho de 30 de junho de 2026 2025 % de variação 2026 2025 % de variação Receitas líquidas do produto US$ 1.679.794 US$ 1.302.076 29 % US$ 3.167.123 US$ 2.410.606 31 % Outras receitas US$ 25.277 US$ 13.224 91 % US$ 51.386 US$ 21.973 134 % Receita total US$ 1.705.071 US$ 1.315.300 30 % US$ 3.218,509 US$ 2.432.579 32 % Lucro operacional de acordo com os GAAP US$ 325.047 US$ 87.885 270 % US$ 574.949 US$ 98.987 481 % Lucro operacional ajustado* US$ 503.029 US$ 274.945 83 % US$ 917.423 US$ 414.302 121 % Lucro líquido de acordo com os GAAP US$ 237.007 US$ 94.320 151 % US$ 464.364 US$ 95.590 386 % Lucro líquido ajustado* US$ 444.497 US$ 252.822 76 % US$ 819.539 US$ 388.959 111 % Lucro por ação básico (EPS) de acordo com os GAAP por ADS US$ 2,12 US$ 0,87 144 % US$ 4,17 US$ 0,89 369 % Lucro por ação básico ajustado por ADS* US$ 3,98 US$ 2,33 71 % US$ 7,37 US$ 3,61 104 % Lucro por ação diluído, de acordo com os GAAP, por ADS US$ 2,05 US$ 0,84 144 % US$ 4,01 US$ 0,85 372 % Lucro por ação diluído ajustado por ADS* US$ 3,84 US$ 2,25 71 % US$ 7,08 US$ 3,48 103 % Fluxo de caixa livre* US$ 435.344 US$ 219.772 98 % US$ 595.891 US$ 207.447 187 % *Para obter uma explicação sobre o uso de medidas financeiras não GAAP, consulte a seção “Nota sobre o uso de medidas financeiras não GAAP” mais adiante neste comunicado à imprensa; para uma reconciliação de cada medida financeira não GAAP com as medidas GAAP mais comparáveis, consulte a tabela no final deste comunicado à imprensa.

Resultados financeiros do segundo trimestre de 2026

A receita com produtos totalizou US$ 1,7 bilhão no segundo trimestre de 2026, representando um crescimento de 29% em relação ao mesmo período do ano anterior.

BRUKINSA: as vendas globais totalizaram US$ 1,2 bilhão no segundo trimestre de 2026, representando um crescimento de 31% em relação ao mesmo período do ano anterior; as vendas do BRUKINSA nos EUA totalizaram US$ 893 milhões no segundo trimestre de 2026, representando um crescimento de 31% em relação ao mesmo período do ano anterior.

TEVIMBRA (tislelizumabe): as vendas globais totalizaram US$ 229 milhões no segundo trimestre de 2026, o que representa um crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Produtos licenciados pela Amgen: as vendas globais totalizaram US$ 157 milhões no segundo trimestre de 2026, o que representa um crescimento de 25% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A margem bruta como porcentagem das vendas globais de produtos no segundo trimestre de 2026 foi de 90%, em comparação com 87% no mesmo período do ano anterior, com base nos princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP). A porcentagem da margem bruta aumentou devido à composição de vendas proporcionalmente maior do BRUKINSA global em comparação com os outros produtos do portfólio da empresa. A margem bruta também se beneficiou de melhorias na produtividade, o que resultou em custos mais baixos tanto para o BRUKINSA quanto para o TEVIMBRA.

Despesas operacionais

A tabela a seguir resume as despesas operacionais do segundo trimestre de 2026:

GAAP Não GAAP (não auditado, em milhares, exceto porcentagens) 2T26 2T25 % de variação 2T26 2T25 % de variação Pesquisa e desenvolvimento US$ 612.280 US$ 524.896 17 % US$ 533.950 US$ 444.057 20 % Despesas com vendas, gerais e administrativas US$ 593.214 US$ 537.913 10 % US$ 500.674 US$ 441.655 13 % Despesas operacionais totais US$ 1.205.494 US$ 1.062.809 13 % US$ 1.034.624 US$ 885.712 17 %

A tabela a seguir resume as despesas operacionais do primeiro semestre de 2026:

GAAP Não GAAP (não auditado, em milhares, exceto porcentagens) Acum. 2T26 Acum. 2T26 % de variação Acum. 2T25 Acum. 2T25 % de variação Pesquisa e desenvolvimento US$ 1.153.504 US$ 1.006.783 15 % US$ 999.854 US$ 865.252 16 % Despesas com vendas, gerais e administrativas US$ 1.148.311 US$ 997.201 15 % US$ 972.667 US$ 837.166 16 % Total de despesas operacionais US$ 2.301.815 US$ 2.003.984 15 % US$ 1.972.521 US$ 1.702.418 16 %

As despesas com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) aumentaram no segundo trimestre de 2026 em comparação com o mesmo período do ano anterior, tanto de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) quanto em termos ajustados, devido ao avanço de programas clínicos em fase inicial para a fase avançada e de programas pré-clínicos para a fase clínica. As taxas iniciais e os pagamentos por marcos relacionados à P&D em andamento para ativos licenciados totalizaram US$ 23,3 milhões e US$ 0,5 milhão no segundo trimestre de 2026 e 2025, respectivamente.

As despesas com vendas, gerais e administrativas (SG&A) aumentaram no segundo trimestre de 2026 em comparação com o mesmo período do ano anterior, tanto com base nos princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) quanto em termos ajustados, devido ao investimento contínuo para apoiar o crescimento comercial. As despesas SG&A como porcentagem das vendas de produtos foram de 35% no segundo trimestre de 2026, em comparação com 41% no mesmo período do ano anterior.

Lucro líquido e lucro por ação básico/diluído

O lucro líquido segundo os GAAP no segundo trimestre de 2026 foi de US$ 237 milhões, um aumento de US$ 143 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior, atribuível principalmente ao crescimento da receita e à melhoria da alavancagem operacional. O lucro líquido ajustado foi de US$ 444 milhões, um aumento de US$ 192 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior.

No segundo trimestre de 2026, o lucro básico e diluído por ação foi de US$ 0,16 por ação e de US$ 2,12 e US$ 2,05 por American Depositary Share (Ação Depositária Americana, ADS), respectivamente, em comparação com o lucro básico e diluído por ação de US$ 0,07 e US$ 0,06 por ação e de US$ 0,87 e US$ 0,84 por ADS no mesmo período do ano anterior. Em termos ajustados, o lucro básico e diluído por ação foi de US$ 0,31 e US$ 0,30 por ação e de US$ 3,98 e US$ 3,84 por ADS, respectivamente, em comparação com US$ 0,18 e US$ 0,17 por ação e US$ 2,33 e US$ 2,25 por ADS no mesmo período do ano anterior.

O fluxo de caixa livre do segundo trimestre de 2026 foi de US$ 435 milhões, representando um aumento de US$ 216 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior.

Para mais detalhes sobre as demonstrações financeiras da BeOne referentes ao segundo trimestre de 2026, consulte o Relatório Trimestral da BeOne no Formulário 10-Q referente ao segundo trimestre de 2026, arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

Previsão atualizada para o ano inteiro de 2026

A previsão financeira da BeOne está resumida a seguir:

Previsão para o exercício fiscal anterior a 2026 Previsão atual para o exercício fiscal de 20261 Receita total US$ 6,3B - US$ 6,5B US$ 6,6B - US$ 6,8B Margem bruta segundo os GAAP (%) Na faixa alta dos 80% Na faixa alta dos 80% Despesas operacionais de acordo com os GAAP2 (P&D e despesas de vendas, gerais e administrativas combinadas) US$ 4,7B - US$ 4,9B US$ 4,8B - US$ 5,0B Lucro operacional segundo os GAAP2 US$ 750M - US$ 850M US$ 1,0B - US$ 1,1B Lucro operacional não GAAP2,3 US$ 1,45B- US$ 1,55B $1.7B-$1.8B 1 Com base nas taxas de câmbio de 1º de agosto de 2026. 2 Não leva em consideração nenhuma possível nova atividade de desenvolvimento de negócios de natureza relevante, nem itens incomuns ou não recorrentes. 3 O lucro operacional não GAAP é um indicador financeiro que exclui, do indicador GAAP correspondente, os custos relacionados à remuneração baseada em ações, bem como as despesas com depreciação e amortização. A projeção pressupõe que as despesas não GAAP acompanhem o crescimento geral das despesas.

A previsão de receita total da BeOne para o ano inteiro de 2026, de US$ 6,6 bilhões a US$ 6,8 bilhões, inclui expectativas de forte crescimento da receita impulsionado pela posição de liderança do BRUKINSA nos EUA e pela expansão global contínua tanto na Europa quanto em outros importantes mercados do resto do mundo. Espera-se que a margem bruta percentual fique na faixa alta dos 80% e inclua o impacto do mix de produtos e as melhorias de produtividade ao longo de todo o ano de 2026. A projeção para despesas operacionais combinadas, com base nos princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP), inclui expectativas de investimentos para apoiar o crescimento.

A Empresa está fornecendo as seguintes orientações adicionais sobre itens que afetam o lucro líquido e o lucro por ADS:

Outras receitas (despesas) : faixa estimada de US$ 25 milhões a US$ 50 milhões em despesas, incluindo a amortização de juros decorrentes do acordo com a Royalty Pharma.

: faixa estimada de US$ 25 milhões a US$ 50 milhões em despesas, incluindo a amortização de juros decorrentes do acordo com a Royalty Pharma. Perspectiva do imposto de renda : os lucros podem fornecer evidência positiva suficiente para reverter certas provisões de avaliação em 2026, resultando em um benefício fiscal significativo quando reconhecido; o momento e a magnitude de uma possível reversão são incertos; antes da reversão, a despesa com imposto de renda deve seguir a tendência do lucro por ação, de acordo com a relação histórica. Consulte o Formulário 10-Q para obter atualizações adicionais sobre as incertezas relacionadas ao imposto de renda.

: os lucros podem fornecer evidência positiva suficiente para reverter certas provisões de avaliação em 2026, resultando em um benefício fiscal significativo quando reconhecido; o momento e a magnitude de uma possível reversão são incertos; antes da reversão, a despesa com imposto de renda deve seguir a tendência do lucro por ação, de acordo com a relação histórica. Consulte o Formulário 10-Q para obter atualizações adicionais sobre as incertezas relacionadas ao imposto de renda. ADS diluídas em circulação: a empresa espera um número de ADS diluídas em circulação de aproximadamente 118 milhões.

Destaques comerciais do segundo trimestre de 2026

Principais produtos comercializados

BRUKINSA(zanubrutinibe)

Alcançou resultados preliminares positivos do estudo de Fase 3 MANGROVE, em combinação com rituximabe, demonstrando superioridade sem precedentes na sobrevida livre de progressão (SLP) em comparação com bendamustina mais rituximabe em pacientes adultos com linfoma de células do manto (LCM) não tratado anteriormente.

Apresentou dados de acompanhamento de longo prazo de 78 meses do estudo de Fase 3 SEQUOIA, que continuam a demonstrar benefício sustentado na SLP para o tratamento de pacientes adultos com leucemia linfocítica crônica (LLC) sem tratamento prévio, nas reuniões anuais da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) e da Associação Europeia de Hematologia (EHA).



BEQALZI (sonrotoclaxe)

Recebeu aprovação acelerada da Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) para o tratamento de pacientes adultos com LCM recidivante ou refratário (R/R), após pelo menos duas linhas de terapia sistêmica, incluindo um inibidor de BTK.

TEVIMBRA(tislelizumabe)

Obteve aprovação regulatória no Japão para o tratamento de pacientes adultos com câncer gástrico em primeira linha.

ZIIHERA (zanidatamabe)

Anunciou a publicação no New England Journal of Medicine dos resultados completos do estudo de Fase 3 HERIZON-GEA-01, que comparou o tratamento com TEVIMBRA mais quimioterapia, com e sem TEVIMBRA, versus trastuzumabe mais quimioterapia como tratamento de primeira linha para o adenocarcinoma gastroesofágico (GEA) HER2+ avançado/metastático.

Programas selecionados em fase clínica

Realizou um evento para investidores na ASCO, destacando dados de prova de conceito para três programas de tumores sólidos, incluindo o BGB-43395 (inibidor de CDK4), o BGB-B2033 (anticorpo biespecífico GPC3x4-1BB) e o BG-C9074 (conjugado de anticorpo e fármaco B7-H4).

Hematologia

Tacabrutideg (BTK CDAC): concluiu o recrutamento do último paciente para o estudo de Fase 3 CaDAnCe-303 (exclusivamente na China) (BGB-16673-303) em pacientes com LLC recorrente/refratária pós-BTKi.

BG-75202 (inibidor de KAT6 A/B): concluído o recrutamento do primeiro paciente na coorte de monoterapia do estudo de Fase 1 para o tratamento de pacientes adultos com leucemia mieloide aguda.

Cânceres mamários e ginecológicos

BGB-43395 (inibidor de CDK4): Iniciado estudo de Fase 3 em combinação com letrozol para o tratamento de pacientes adultos com câncer de mama metastático HR-positivo e HER2-negativo, em primeira linha.

Cânceres gastrointestinais

BGB-58067 (inibidor de PRMT5 desenvolvido em cooperação com a MTA): Recebeu a Designação de Medicamento Órfão da FDA dos EUA para o tratamento de pacientes adultos com adenocarcinoma ductal pancreático.

Câncer de pulmão

BON-110 (anticorpo triespecífico PD-1xVEGF-AxCTLA-4)1: Iniciado o primeiro estudo em humanos.

Marcos previstos para P&D

Programas Marcos importantes Previsão BRUKINSA Pedidos de aprovação regulatória para o tratamento de pacientes adultos com MCL de primeira linha nos EUA, na Europa, na China e no Japão. 2S 2026 TEVIMBRA Decisão regulatória da FDA dos EUA para o tratamento de pacientes adultos com GEA HER2-positivo em primeira linha, em combinação com ZIIHERA e quimioterapia 2S 2026 Aprovação regulatória na China para o tratamento de pacientes adultos com GEA HER2-positivo em primeira linha, em combinação com ZIIHERA e quimioterapia. 1S 2027 ZIIHERA Aprovação regulatória na China para o tratamento de pacientes adultos com GEA HER2-positivo em primeira linha, em combinação com quimioterapia, com ou sem TEVIMBRA. 1S 2027 Tacabrutideg

(BTK CDAC) Possível apresentação de um pedido de aprovação para a Fase 2 (caso os dados justifiquem) para o tratamento de pacientes adultos com LLC resistente ao tratamento ou recorrente. 2S 2026 BG-C9074

(B7-H4 ADC) Início do estudo de Fase 3 para o tratamento de pacientes adultas com câncer de ovário em primeira linha, no contexto de tratamento de manutenção. 2S 2026 BGB-B2033

(anticorpo bispecífico GPC3x4-1BB) Início do estudo pivotal de Fase 3 no carcinoma hepatocelular de segunda linha. 2S 2026

Atualizações corporativas

Anunciou uma expansão de US$ 300 milhões em seu principal centro de pesquisa e desenvolvimento e de fabricação em fase clínica e comercial, localizado no Princeton West Innovation Campus, em Hopewell, Nova Jersey, com o objetivo de adicionar capacidades de fabricação de moléculas pequenas.

Também nomeou Felix J. Baker, Ph.D., Elizabeth F. Mooney e Charles L. Sawyers, M.D., para o conselho de administração da empresa.

Webcast dos resultados financeiros da BeOne.

A teleconferência sobre os resultados financeiros da empresa para o segundo trimestre de 2026 será transmitida via webcast às 8h (horário da Costa Leste dos EUA) / 15h (horário de Brasília) na quarta-feira, dia 5 de agosto de 2026, e poderá ser acessada na seção "Investidores" do site da BeOne, no endereço www.beonemedicines.com. Informações complementares, como uma apresentação em slides, a transcrição das declarações preparadas e uma reprise do webcast, também estarão disponíveis.

Sobre a BeOne

A BeOne Medicines é uma empresa global de oncologia que descobre e desenvolve tratamentos inovadores para pacientes com câncer em todo o mundo. Com um portfólio que abrange hematologia e tumores sólidos, a BeOne acelera o desenvolvimento de sua diversificada linha de novas terapias por meio de suas capacidades internas e colaborações. A empresa conta com uma equipe global em expansão, presente em seis continentes, impulsionada pela excelência científica e pela agilidade excepcional para alcançar mais pacientes do que nunca.

Para saber mais sobre a BeOne, acesse www.beonemedicines.com e nos siga no LinkedIn, X, Facebook e Instagram Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas nos termos da Lei de Reforma dos Litígios sobre Títulos Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act de 1995) e de outras leis federais de valores mobiliários, incluindo declarações sobre: o crescimento contínuo da BeOne como líder global em oncologia; os catalisadores do pipeline da BeOne; as projeções financeiras da BeOne para o ano completo de 2026; as expectativas da BeOne em relação à expansão global contínua e aos investimentos para apoiar o crescimento; os próximos marcos de P&D a serem alcançados pela BeOne; o cronograma de desenvolvimentos clínicos e regulatórios e a divulgação de dados; os planos, compromissos, aspirações e metas da BeOne descritos na seção "Sobre a BeOne". Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles indicados nas declarações prospectivas em decorrência de vários fatores importantes, incluindo: a capacidade da BeOne de demonstrar a eficácia e a segurança de seus candidatos a medicamentos; os resultados clínicos de seus candidatos a medicamentos, que podem não justificar o prosseguimento do desenvolvimento ou a obtenção de aprovação para comercialização; ações de agências reguladoras, que podem afetar o início, o cronograma e o progresso de ensaios clínicos, bem como a aprovação para comercialização; a capacidade da BeOne de alcançar sucesso comercial com seus medicamentos e candidatos a medicamentos, caso sejam aprovados; e a capacidade da BeOne de obter e manter a proteção da propriedade intelectual de seus medicamentos e tecnologias; a dependência da BeOne em relação a terceiros para a condução do desenvolvimento de medicamentos, fabricação, comercialização e outros serviços; a experiência limitada da BeOne na obtenção de aprovações regulatórias e na comercialização de produtos farmacêuticos; a capacidade da BeOne de obter financiamento adicional para suas operações, concluir o desenvolvimento de seus candidatos a medicamentos e alcançar e manter a lucratividade; e os riscos discutidos mais detalhadamente na seção intitulada "Fatores de Risco" no relatório periódico mais recente da BeOne arquivado na *U.S. Securities and Exchange Commission* ("SEC"), bem como discussões sobre riscos potenciais, incertezas e outros fatores importantes em arquivamentos subsequentes da BeOne junto à SEC. Todas as informações contidas neste comunicado à imprensa referem-se à data de sua publicação, e a BeOne não assume qualquer obrigação de atualizar tais informações, exceto quando exigido por lei. As projeções financeiras da BeOne baseiam-se em estimativas e premissas sujeitas a incertezas significativas.

Demonstrações consolidadas condensadas do resultado operacional (GAAP dos EUA) (Valores em milhares de dólares americanos, exceto no caso de ações, American Depositary Shares (ADSs) e dados por ação e por ADS) Trimestre encerrado em 30 de junho de Semestre encerrado em 30 de junho de 2026 2025 2026 2025 (Não auditado) (Não auditado) Receitas Receita líquida com produtos US$ 1.679.794 US$ 1.302.076 US$ 3.167.123 US$ 2.410.606 Outras receitas 25.277 13.224 51.386 21.973 Receitas totais 1.705.071 1.315.300 3.218.509 2.432.579 Custo das vendas - produtos 174.530 164.606 341.745 329.608 Lucro bruto 1.530.541 1.150.694 2.876.764 2.102.971 Despesas operacionais: Pesquisa e desenvolvimento 612.280 524.896 1.153.504 1.006.783 Despesas com vendas, gerais e administrativas 593.214 537.913 1.148.311 997.201 Total de despesas operacionais 1.205.494 1.062.809 2.301.815 2003.984 Lucro operacional 325.047 87.885 574.949 98.987 Receitas de juros 27.900 11.492 55.564 24.342 Despesas com juros (39.739 ) (7.995 ) (72.626 ) (14.997 ) Outras receitas (despesas), líquidas (749 ) 8.167 13.787 12.117 Lucro antes dos impostos 312.459 99.549 571.674 120.449 Despesa com impostos 75.452 5.229 107.310 24.859 Lucro líquido US$ 237.007 US$ 94.320 US$ 464.364 US$ 95.590 Lucro por ação Básico US$ 0,16 US$ 0,07 US$ 0,32 US$ 0,07 Diluído US$ 0,16 US$ 0,06 US$ 0,31 US$ 0,07 Média ponderada de ações em circulação — básica 1.450.485.552 1.408.166.754 1.446.490.904 1.399.159.898 Média ponderada de ações em circulação — diluída 1.505.361.900 1.463.277.401 1.505.389.182 1.454.296.475 Lucro por Ação Depositária Americana (“ADS”) Básico US$ 2,12 US$ 0,87 US$ 4,17 US$ 0,89 Diluído US$ 2,05 US$ 0,84 US$ 4,01 US$ 0,85 Média ponderada de ADSs em circulação — básica 111.575.812 108.320.520 111.268.531 107.627.684 Média ponderada de ADSs em circulação — diluída 115.797.069 112.559.800 115.799.168 111.868.960

Dados selecionados do balanço patrimonial consolidado condensado (GAAP dos EUA) (Valores em milhares de dólares americanos) Em 30 de junho de 31 de dezembro de 2026 2025 (não auditado) (auditado) Ativos: Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito US$ 5.280.674 US$ 4.609.647 Contas a receber, líquidas 1.056.177 865.080 Estoque 732.603 608.227 Ativos imobilizados, valor líquido 1.643.286 1.641.678 Ativos totais US$ 9.175.615 US$ 8.188.573 Passivo e patrimônio líquido: Contas a pagar US$ 470.299 US$ 479.035 Despesas a pagar e outras contas a pagar 1.264.264 1.109.120 Responsabilidade pela participação nos custos de P&D 6.182 64.345 Venda de passivo futuro de royalties 906.313 906.956 Dívida 1.073.059 1.019.206 Total do passivo 4.001.617 3.827.379 Patrimônio líquido total US$ 5.173.998 US$ 4.361.194

Demonstrações de Fluxo de Caixa Consolidadas Condensadas (GAAP dos EUA) (Valores em milhares de dólares americanos) Trimestre encerrado em 30 de junho de Semestre encerrado em 30 de junho de 2026 2025 2026 2025 (não auditado) (não auditado) Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período US$ 4.853.425 US$ 2.530.591 US$ 4.609.647 US$ 2.638.747 Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais 462,820 263,598 664,156 307,680 Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (49.353 ) (66.605 ) (94.863 ) (188.546 ) Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) proveniente das atividades de financiamento (6.054 ) 35.025 62.578 1.248 Efeito líquido das variações nas taxas de câmbio 19.836 23.477 39.156 26.957 Aumento líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito 427.249 255.495 671.027 147.339 Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período US$ 5.280.674 US$ 2.786.086 US$ 5.280.674 US$ 2.786.086

Nota sobre o uso de medidas financeiras não GAAP

A BeOne apresenta determinadas medidas financeiras não GAAP, incluindo Despesas Operacionais Ajustadas, Prejuízo Operacional Ajustado, Lucro Líquido Ajustado, Lucro por Ação Ajustado, Fluxo de Caixa Livre e outras rubricas da demonstração de resultados não GAAP, todas envolvendo ajustes aos valores calculados segundo as normas GAAP. O objetivo dessas medidas financeiras não GAAP é fornecer informações adicionais sobre o desempenho operacional da BeOne. Os ajustes aos valores GAAP da BeOne excluem, quando aplicável, itens que não envolvem desembolso de caixa, como remuneração baseada em ações, depreciação e amortização. Outros itens especiais ou eventos relevantes também podem ser incluídos periodicamente nos ajustes não GAAP, caso sua magnitude seja significativa nos períodos em que ocorreram. Os ajustes não GAAP refletem os efeitos fiscais na medida em que exista despesa de imposto corrente segundo as normas GAAP dos EUA. Atualmente, a Empresa tem uma provisão para redução da provisão para perdas sobre seus ativos fiscais diferidos líquidos; portanto, não há impacto líquido registrado referente aos efeitos de impostos diferidos. A BeOne mantém uma política estabelecida para medidas não GAAP que orienta a definição de quais custos serão excluídos dessas medidas, como também os protocolos, controles e processos de aprovação relacionados ao seu uso. A BeOne acredita que essas medidas financeiras não GAAP, quando analisadas em conjunto com os valores GAAP, podem aprimorar a compreensão geral do desempenho operacional da empresa. A inclusão dessas medidas visa proporcionar aos investidores uma compreensão mais completa dos resultados financeiros históricos e projetados da BeOne, bem como de suas tendências, além de facilitar comparações entre períodos e em relação a informações projetadas. Essas medidas também figuram entre os indicadores utilizados pela administração da BeOne para planejamento, projeção e avaliação de desempenho. Tais medidas devem ser consideradas um complemento — e não uma substituição ou superioridade — às medidas financeiras calculadas em conformidade com as normas GAAP. As medidas financeiras não GAAP utilizadas pela BeOne podem ser calculadas de forma distinta daquelas utilizadas por outras empresas e, consequentemente, podem não ser comparáveis a elas.

RECONCILIAÇÃO DE INDICADORES GAAP SELECIONADOS COM INDICADORES NÃO GAAP (Valores em milhares de dólares americanos, exceto os dados por ação e por ADS) (não auditado) Trimestre encerrado em Semestre encerrado em 30 de junho de 30 de junho de 2026 2025 2026 2025 Reconciliação entre os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) e o custo ajustado de vendas — produtos: Custo das vendas segundo os GAAP – produtos US$ 174.530 US$ 164.606 US$ 341.745 US$ 329.608 Menos: depreciação 5.520 3.321 9.846 5.934 Menos: amortização de ativos intangíveis 1.592 5.749 3.334 6.922 Menos: outros — 893 — 893 Custo ajustado das vendas — produtos US$ 167.418 US$ 154.643 US$ 328.565 US$ 315.859 Reconciliação entre os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) e os gastos ajustados com pesquisa e desenvolvimento: Pesquisa e desenvolvimento de acordo com os GAAP US$ 612.280 US$ 524.896 US$ 1.153.504 US$ 1.006.783 Menos: custo com remuneração baseada em ações 58.536 64.392 112.392 106.159 Menos: depreciação 19.794 16.447 41.258 35.372 Pesquisa e desenvolvimento ajustados US$ 533.950 US$ 444.057 US$ 999.854 US$ 865.252 Reconciliação entre os valores de acordo com os GAAP e os valores ajustados de despesas com vendas, gerais e administrativas: Despesas com vendas, gerais e administrativas de acordo com os GAAP US$ 593.214 US$ 537.913 US$ 1.148.311 US$ 997.201 Menos: Custo com remuneração baseada em ações 78.931 86.161 148.423 139.845 Menos: depreciação 13.592 10.086 27.187 20.162 Menos: amortização de ativos intangíveis 17 11 34 28 Despesas ajustadas com vendas, gerais e administrativas US$ 500.674 US$ 441.655 US$ 972.667 US$ 837.166 Reconciliação das despesas operacionais de acordo com os GAAP com as despesas operacionais ajustadas: Despesas operacionais de acordo com os GAAP US$ 1.205.494 US$ 1.062.809 US$ 2.301.815 US$ 2.003.984 Menos: custo com remuneração baseada em ações 137.467 150.553 260.815 246.004 Menos: depreciação 33.386 26.533 68.445 55.534 Menos: amortização de ativos intangíveis 17 11 34 28 Despesas operacionais ajustadas US$ 1.034.624 US$ 885.712 US$ 1.972.521 US$ 1.702.418 Reconciliação entre o resultado operacional de acordo com os GAAP e o resultado operacional ajustado: Lucro operacional de acordo com os GAAP US$ 325.047 US$ 87.885 US$ 574.949 US$ 98.987 Além disso: Custo com remuneração baseada em ações 137.467 150.553 260.815 246.004 Além disso: depreciação 38.906 29.854 78.291 61.468 Além disso: amortização de ativos intangíveis 1.609 5.760 3.368 6.950 Mais: outros — 893 — 893 Lucro operacional ajustado US$ 503.029 US$ 274.945 US$ 917.423 US$ 414.302 Reconciliação entre o GAAP e a despesa ajustada com imposto de renda: Despesa com imposto de renda de acordo com os GAAP US$ 75.452 US$ 5.229 US$ 107.310 US$ 24.859 Além disso: itens tributários específicos (49.839 ) 14.210 (53.374 ) 8.737 Além disso: Efeito no imposto de renda dos ajustes não GAAP 20.331 17.466 40.673 28.703 Despesa ajustada com imposto de renda US$ 45.944 US$ 36.905 US$ 94.609 US$ 62.299 Reconciliação entre o lucro líquido de acordo com os GAAP e o lucro líquido ajustado: Lucro líquido de acordo com os GAAP US$ 237.007 US$ 94.320 US$ 464.364 US$ 95.590 Além disso: despesas com remuneração baseada em ações 137.467 150.553 260.815 246.004 Além disso: depreciação 38.906 29.854 78.291 61.468 Além disso: amortização de ativos intangíveis 1.609 5.760 3.368 6.950 Mais: outros — 893 — 893 Além disso: perdas por redução do valor contábil de participações societárias — 3.118 — 15.494 Além disso: itens tributários específicos 49.839 (14.210 ) 53.374 (8.737 ) Além disso: efeito no imposto de renda dos ajustes não GAAP1 (20.331 ) (17.466 ) (40.673 ) (28.703 ) Lucro líquido ajustado US$ 444.497 US$ 252.822 US$ 819.539 US$ 388.959 Reconciliação entre o GAAP e o lucro por ação ajustado – básico Lucro por ação segundo os GAAP – básico US$ 0,16 US$ 0,07 US$ 0,32 US$ 0,07 Além disso: despesas com remuneração baseada em ações 0,09 0,11 0,18 0,18 Além disso: depreciação 0,03 0,02 0,05 0,04 Além disso: amortização de ativos intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 Mais: outros 0,00 0,00 0,00 0,00 Além disso: perdas por redução do valor contábil de participações societárias 0,00 0,00 0,00 0,01 Mais: itens tributários específicos 0,03 (0,01 ) 0,04 (0,01 ) Além disso: efeito no imposto de renda dos ajustes não GAAP1 (0,01 ) (0,01 ) (0,03 ) (0,02 ) Lucro ajustado por ação – básico US$ 0,31 US$ 0,18 US$ 0,57 US$ 0,28 Reconciliação entre o GAAP e o lucro por ação ajustado – diluído Lucro por ação segundo os GAAP – diluído US$ 0,16 US$ 0,06 US$ 0,31 US$ 0,07 Além disso: Despesas com remuneração baseada em ações 0,09 0,10 0,17 0,17 Além disso: depreciação 0,03 0,02 0,05 0,04 Além disso: amortização de ativos intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 Mais: outros 0,00 0,00 0,00 0,00 Além disso: perdas por redução do valor contábil de participações societárias 0,00 0,00 0,00 0,01 Mais: itens fiscais específicos 0,03 (0,01 ) 0,04 (0,01 ) Mais: efeito no imposto de renda dos ajustes não GAAP1 (0,01 ) (0,01 ) (0,03 ) (0,02 ) Lucro ajustado por ação – diluído US$ 0,30 US$ 0,17 US$ 0,54 US$ 0,27 Reconciliação dos resultados de acordo com os GAAP com o lucro ajustado por ADS – básico Lucro por ADS de acordo com os GAAP – básico US$ 2,12 US$ 0,87 US$ 4,17 US$ 0,89 Mais: despesas com remuneração baseada em ações 1,23 1,39 2,34 2,29 Mais: depreciação 0,35 0,28 0,70 0,57 Mais: amortização de ativos intangíveis 0,01 0,05 0,03 0,06 Mais: outros 0,00 0,01 0,00 0,01 Mais: perdas por redução do valor contábil de participações societárias 0,00 0,03 0,00 0,14 Mais: itens tributários específicos 0,45 (0,13 ) 0,48 (0,08 ) Mais: efeito no imposto de renda dos ajustes não GAAP1 (018 ) (0,16 ) (0,37 ) (0,27 ) Lucro ajustado por ADS – básico US$ 3,98 US$ 2,33 US$ 7,37 US$ 3,61 Reconciliação dos resultados de acordo com os GAAP com o lucro ajustado por ADS – diluído Lucro por ADS de acordo com os GAAP – diluído US$ 2,05 US$ 0,84 US$ 4,01 US$ 0,85 Mais: despesas com remuneração baseada em ações 1,19 1,34 2,25 2,20 Mais: depreciação 0,34 0,27 0,68 0,55 Mais: amortização de ativos intangíveis 0,01 0,05 0,03 0,06 Mais: outros 0,00 0,01 0,00 0,01 Mais: perda de valor de investimentos em participações societárias 0,00 0,03 0,00 0,14 Mais: itens tributários específicos 0,43 (0,13 ) 0,46 (0,08 ) Mais: efeito do imposto de renda decorrente de ajustes não GAAP1 (0,18 ) (0,16 ) (0,35 ) (0,26 ) Lucro ajustado por ADS – diluído US$ 3,84 US$ 2,25 US$ 7,08 US$ 3,48 O efeito tributário dos ajustes não GAAP baseia-se na alíquota tributária prevista na legislação da jurisdição fiscal relevante. Observe que a Empresa atualmente registra uma provisão de desvalorização sobre seus ativos tributários diferidos líquidos; portanto, não há impacto líquido registrado para os efeitos tributários diferidos.

Trimestre encerrado em Semestre encerrado em 30 de junho de 30 de junho de 2026 2025 2026 2025 Fluxo de caixa livre (não GAAP): Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais (GAAP) US$ 462.820 US$ 263.598 US$ 664.156 US$ 307.680 Menos: aquisições de ativos imobilizados (27.476 ) (43.826 ) (68.265 ) (100.233 ) Fluxo de caixa livre (não GAAP) US$ 435.344 US$ 219.772 US$ 595.891 US$ 207.447

Reconciliação da orientação sobre o lucro operacional de acordo com os GAAP com os resultados não GAAP Previsão do lucro operacional para o ano inteiro de 2026 (Não auditado) Lucro operacional de acordo com os GAAP 1.000.000 — 1.100.000 Mais: ajustes para chegar aos resultados não GAAP1 700.000 — 700.000 Lucro operacional não GAAP 1.700.000 — 1.800.000 Os ajustes não GAAP baseiam-se nas melhores informações disponíveis no momento, relacionadas a itens não monetários semelhantes aos relatados em nossos resultados não GAAP efetivos.

____________________ * A BeOne firmou um acordo de opção exclusiva com a Huahui Health para licenciar os direitos mundiais do HH160 (BON-110), um novo anticorpo triespecífico que tem como alvo PD-1, VEGF-A e CTLA-4.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260805590312/pt/

Contato para investidores

Liza Heapes

+1 857-302-5663

ir@beonemed.com

Assessoria de imprensa

Kyle Blankenship

+1 667-351-5176

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

media@beonemed.com