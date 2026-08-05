BeOne Medicines anuncia resultados financeiros do segundo trimestre de 2026 e atualizações sobre os negócios
Receita global total de US$ 1,7 bilhão no segundo trimestre, um aumento de 30% em relação ao ano anteriorReceitas globais do BRUKINSA (zanubrutinibe) de US$ 1,2 bilhão no segundo trimestre, um aumento de 31% em relação ao ano anteriorLucro diluído por Ação de Depósito Americana (ADS) de acordo com os GAAP de US$ 2,05 no segundo trimestre; lucro diluído por ADS não GAAP de US$ 3,84 no segundo trimestreAumentou a previsão de receita total para 2026 para US$ 6,6 a US$ 6,8 bilhões; lucro operacional GAAP de US$ 1 a US$ 1,1 bilhão; lucro operacional não GAAP de US$ 1,7 a US$ 1,8 bilhão
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A BeOne Medicines Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), uma empresa global de oncologia, anunciou hoje os resultados financeiros e atualizações corporativas do segundo trimestre de 2026.
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John V. Oyler, cofundador, presidente do conselho e CEO da BeOne, afirmou:
“Esses sólidos resultados do segundo trimestre ressaltam nosso crescimento contínuo como líder global em oncologia. Nossa linha de produtos de hematologia, liderada pelo BRUKINSA, continua ganhando impulso à medida que avançamos com um dos portfólios mais abrangentes e diversificados do setor. Com capacidades diferenciadas que abrangem a descoberta de medicamentos, o desenvolvimento clínico, a fabricação e a comercialização, estamos bem posicionados para a próxima fase de crescimento global”.
(Valores em milhares de dólares americanos e não auditados)
Trimestre encerrado em
Semestre encerrado em
30 de junho de
30 de junho de
2026
2025
% de variação
2026
2025
% de variação
Receitas líquidas do produto
US$
1.679.794
US$
1.302.076
29
%
US$
3.167.123
US$
2.410.606
31
%
Outras receitas
US$
25.277
US$
13.224
91
%
US$
51.386
US$
21.973
134
%
Receita total
US$
1.705.071
US$
1.315.300
30
%
US$
3.218,509
US$
2.432.579
32
%
Lucro operacional de acordo com os GAAP
US$
325.047
US$
87.885
270
%
US$
574.949
US$
98.987
481
%
Lucro operacional ajustado*
US$
503.029
US$
274.945
83
%
US$
917.423
US$
414.302
121
%
Lucro líquido de acordo com os GAAP
US$
237.007
US$
94.320
151
%
US$
464.364
US$
95.590
386
%
Lucro líquido ajustado*
US$
444.497
US$
252.822
76
%
US$
819.539
US$
388.959
111
%
Lucro por ação básico (EPS) de acordo com os GAAP por ADS
US$
2,12
US$
0,87
144
%
US$
4,17
US$
0,89
369
%
Lucro por ação básico ajustado por ADS*
US$
3,98
US$
2,33
71
%
US$
7,37
US$
3,61
104
%
Lucro por ação diluído, de acordo com os GAAP, por ADS
US$
2,05
US$
0,84
144
%
US$
4,01
US$
0,85
372
%
Lucro por ação diluído ajustado por ADS*
US$
3,84
US$
2,25
71
%
US$
7,08
US$
3,48
103
%
Fluxo de caixa livre*
US$
435.344
US$
219.772
98
%
US$
595.891
US$
207.447
187
%
*Para obter uma explicação sobre o uso de medidas financeiras não GAAP, consulte a seção “Nota sobre o uso de medidas financeiras não GAAP” mais adiante neste comunicado à imprensa; para uma reconciliação de cada medida financeira não GAAP com as medidas GAAP mais comparáveis, consulte a tabela no final deste comunicado à imprensa.
Resultados financeiros do segundo trimestre de 2026
A receita com produtos totalizou US$ 1,7 bilhão no segundo trimestre de 2026, representando um crescimento de 29% em relação ao mesmo período do ano anterior.
- BRUKINSA: as vendas globais totalizaram US$ 1,2 bilhão no segundo trimestre de 2026, representando um crescimento de 31% em relação ao mesmo período do ano anterior; as vendas do BRUKINSA nos EUA totalizaram US$ 893 milhões no segundo trimestre de 2026, representando um crescimento de 31% em relação ao mesmo período do ano anterior.
- TEVIMBRA (tislelizumabe): as vendas globais totalizaram US$ 229 milhões no segundo trimestre de 2026, o que representa um crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior.
- Produtos licenciados pela Amgen: as vendas globais totalizaram US$ 157 milhões no segundo trimestre de 2026, o que representa um crescimento de 25% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A margem bruta como porcentagem das vendas globais de produtos no segundo trimestre de 2026 foi de 90%, em comparação com 87% no mesmo período do ano anterior, com base nos princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP). A porcentagem da margem bruta aumentou devido à composição de vendas proporcionalmente maior do BRUKINSA global em comparação com os outros produtos do portfólio da empresa. A margem bruta também se beneficiou de melhorias na produtividade, o que resultou em custos mais baixos tanto para o BRUKINSA quanto para o TEVIMBRA.
Despesas operacionais
A tabela a seguir resume as despesas operacionais do segundo trimestre de 2026:
GAAP
Não GAAP
(não auditado, em milhares, exceto porcentagens)
2T26
2T25
% de variação
2T26
2T25
% de variação
Pesquisa e desenvolvimento
US$
612.280
US$
524.896
17
%
US$
533.950
US$
444.057
20
%
Despesas com vendas, gerais e administrativas
US$
593.214
US$
537.913
10
%
US$
500.674
US$
441.655
13
%
Despesas operacionais totais
US$
1.205.494
US$
1.062.809
13
%
US$
1.034.624
US$
885.712
17
%
A tabela a seguir resume as despesas operacionais do primeiro semestre de 2026:
GAAP
Não GAAP
(não auditado, em milhares, exceto porcentagens)
Acum. 2T26
Acum. 2T26
% de variação
Acum. 2T25
Acum. 2T25
% de variação
Pesquisa e desenvolvimento
US$
1.153.504
US$
1.006.783
15
%
US$
999.854
US$
865.252
16
%
Despesas com vendas, gerais e administrativas
US$
1.148.311
US$
997.201
15
%
US$
972.667
US$
837.166
16
%
Total de despesas operacionais
US$
2.301.815
US$
2.003.984
15
%
US$
1.972.521
US$
1.702.418
16
%
As despesas com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) aumentaram no segundo trimestre de 2026 em comparação com o mesmo período do ano anterior, tanto de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) quanto em termos ajustados, devido ao avanço de programas clínicos em fase inicial para a fase avançada e de programas pré-clínicos para a fase clínica. As taxas iniciais e os pagamentos por marcos relacionados à P&D em andamento para ativos licenciados totalizaram US$ 23,3 milhões e US$ 0,5 milhão no segundo trimestre de 2026 e 2025, respectivamente.
As despesas com vendas, gerais e administrativas (SG&A) aumentaram no segundo trimestre de 2026 em comparação com o mesmo período do ano anterior, tanto com base nos princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) quanto em termos ajustados, devido ao investimento contínuo para apoiar o crescimento comercial. As despesas SG&A como porcentagem das vendas de produtos foram de 35% no segundo trimestre de 2026, em comparação com 41% no mesmo período do ano anterior.
Lucro líquido e lucro por ação básico/diluído
O lucro líquido segundo os GAAP no segundo trimestre de 2026 foi de US$ 237 milhões, um aumento de US$ 143 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior, atribuível principalmente ao crescimento da receita e à melhoria da alavancagem operacional. O lucro líquido ajustado foi de US$ 444 milhões, um aumento de US$ 192 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior.
No segundo trimestre de 2026, o lucro básico e diluído por ação foi de US$ 0,16 por ação e de US$ 2,12 e US$ 2,05 por American Depositary Share (Ação Depositária Americana, ADS), respectivamente, em comparação com o lucro básico e diluído por ação de US$ 0,07 e US$ 0,06 por ação e de US$ 0,87 e US$ 0,84 por ADS no mesmo período do ano anterior. Em termos ajustados, o lucro básico e diluído por ação foi de US$ 0,31 e US$ 0,30 por ação e de US$ 3,98 e US$ 3,84 por ADS, respectivamente, em comparação com US$ 0,18 e US$ 0,17 por ação e US$ 2,33 e US$ 2,25 por ADS no mesmo período do ano anterior.
O fluxo de caixa livre do segundo trimestre de 2026 foi de US$ 435 milhões, representando um aumento de US$ 216 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior.
Para mais detalhes sobre as demonstrações financeiras da BeOne referentes ao segundo trimestre de 2026, consulte o Relatório Trimestral da BeOne no Formulário 10-Q referente ao segundo trimestre de 2026, arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).
Previsão atualizada para o ano inteiro de 2026
A previsão financeira da BeOne está resumida a seguir:
Previsão para o exercício fiscal anterior a 2026
Previsão atual para o exercício fiscal de 20261
Receita total
US$ 6,3B - US$ 6,5B
US$ 6,6B - US$ 6,8B
Margem bruta segundo os GAAP (%)
Na faixa alta dos 80%
Na faixa alta dos 80%
Despesas operacionais de acordo com os GAAP2
(P&D e despesas de vendas, gerais e administrativas combinadas)
US$ 4,7B - US$ 4,9B
US$ 4,8B - US$ 5,0B
Lucro operacional segundo os GAAP2
US$ 750M - US$ 850M
US$ 1,0B - US$ 1,1B
Lucro operacional não GAAP2,3
US$ 1,45B- US$ 1,55B
$1.7B-$1.8B
1 Com base nas taxas de câmbio de 1º de agosto de 2026.
2 Não leva em consideração nenhuma possível nova atividade de desenvolvimento de negócios de natureza relevante, nem itens incomuns ou não recorrentes.
3 O lucro operacional não GAAP é um indicador financeiro que exclui, do indicador GAAP correspondente, os custos relacionados à remuneração baseada em ações, bem como as despesas com depreciação e amortização. A projeção pressupõe que as despesas não GAAP acompanhem o crescimento geral das despesas.
A previsão de receita total da BeOne para o ano inteiro de 2026, de US$ 6,6 bilhões a US$ 6,8 bilhões, inclui expectativas de forte crescimento da receita impulsionado pela posição de liderança do BRUKINSA nos EUA e pela expansão global contínua tanto na Europa quanto em outros importantes mercados do resto do mundo. Espera-se que a margem bruta percentual fique na faixa alta dos 80% e inclua o impacto do mix de produtos e as melhorias de produtividade ao longo de todo o ano de 2026. A projeção para despesas operacionais combinadas, com base nos princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP), inclui expectativas de investimentos para apoiar o crescimento.
A Empresa está fornecendo as seguintes orientações adicionais sobre itens que afetam o lucro líquido e o lucro por ADS:
- Outras receitas (despesas): faixa estimada de US$ 25 milhões a US$ 50 milhões em despesas, incluindo a amortização de juros decorrentes do acordo com a Royalty Pharma.
- Perspectiva do imposto de renda: os lucros podem fornecer evidência positiva suficiente para reverter certas provisões de avaliação em 2026, resultando em um benefício fiscal significativo quando reconhecido; o momento e a magnitude de uma possível reversão são incertos; antes da reversão, a despesa com imposto de renda deve seguir a tendência do lucro por ação, de acordo com a relação histórica. Consulte o Formulário 10-Q para obter atualizações adicionais sobre as incertezas relacionadas ao imposto de renda.
- ADS diluídas em circulação: a empresa espera um número de ADS diluídas em circulação de aproximadamente 118 milhões.
Destaques comerciais do segundo trimestre de 2026
Principais produtos comercializados
BRUKINSA(zanubrutinibe)
- Alcançou resultados preliminares positivos do estudo de Fase 3 MANGROVE, em combinação com rituximabe, demonstrando superioridade sem precedentes na sobrevida livre de progressão (SLP) em comparação com bendamustina mais rituximabe em pacientes adultos com linfoma de células do manto (LCM) não tratado anteriormente.
- Apresentou dados de acompanhamento de longo prazo de 78 meses do estudo de Fase 3 SEQUOIA, que continuam a demonstrar benefício sustentado na SLP para o tratamento de pacientes adultos com leucemia linfocítica crônica (LLC) sem tratamento prévio, nas reuniões anuais da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) e da Associação Europeia de Hematologia (EHA).
BEQALZI (sonrotoclaxe)
- Recebeu aprovação acelerada da Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) para o tratamento de pacientes adultos com LCM recidivante ou refratário (R/R), após pelo menos duas linhas de terapia sistêmica, incluindo um inibidor de BTK.
TEVIMBRA(tislelizumabe)
- Obteve aprovação regulatória no Japão para o tratamento de pacientes adultos com câncer gástrico em primeira linha.
ZIIHERA (zanidatamabe)
- Anunciou a publicação no New England Journal of Medicine dos resultados completos do estudo de Fase 3 HERIZON-GEA-01, que comparou o tratamento com TEVIMBRA mais quimioterapia, com e sem TEVIMBRA, versus trastuzumabe mais quimioterapia como tratamento de primeira linha para o adenocarcinoma gastroesofágico (GEA) HER2+ avançado/metastático.
Programas selecionados em fase clínica
- Realizou um evento para investidores na ASCO, destacando dados de prova de conceito para três programas de tumores sólidos, incluindo o BGB-43395 (inibidor de CDK4), o BGB-B2033 (anticorpo biespecífico GPC3x4-1BB) e o BG-C9074 (conjugado de anticorpo e fármaco B7-H4).
Hematologia
- Tacabrutideg (BTK CDAC): concluiu o recrutamento do último paciente para o estudo de Fase 3 CaDAnCe-303 (exclusivamente na China) (BGB-16673-303) em pacientes com LLC recorrente/refratária pós-BTKi.
- BG-75202 (inibidor de KAT6 A/B): concluído o recrutamento do primeiro paciente na coorte de monoterapia do estudo de Fase 1 para o tratamento de pacientes adultos com leucemia mieloide aguda.
Cânceres mamários e ginecológicos
- BGB-43395 (inibidor de CDK4): Iniciado estudo de Fase 3 em combinação com letrozol para o tratamento de pacientes adultos com câncer de mama metastático HR-positivo e HER2-negativo, em primeira linha.
Cânceres gastrointestinais
- BGB-58067 (inibidor de PRMT5 desenvolvido em cooperação com a MTA): Recebeu a Designação de Medicamento Órfão da FDA dos EUA para o tratamento de pacientes adultos com adenocarcinoma ductal pancreático.
Câncer de pulmão
- BON-110 (anticorpo triespecífico PD-1xVEGF-AxCTLA-4)1: Iniciado o primeiro estudo em humanos.
Marcos previstos para P&D
Programas
Marcos importantes
Previsão
BRUKINSA
2S 2026
TEVIMBRA
2S 2026
1S 2027
ZIIHERA
1S 2027
Tacabrutideg
2S 2026
BG-C9074
2S 2026
BGB-B2033
2S 2026
Atualizações corporativas
- Anunciou uma expansão de US$ 300 milhões em seu principal centro de pesquisa e desenvolvimento e de fabricação em fase clínica e comercial, localizado no Princeton West Innovation Campus, em Hopewell, Nova Jersey, com o objetivo de adicionar capacidades de fabricação de moléculas pequenas.
- Também nomeou Felix J. Baker, Ph.D., Elizabeth F. Mooney e Charles L. Sawyers, M.D., para o conselho de administração da empresa.
Webcast dos resultados financeiros da BeOne.
A teleconferência sobre os resultados financeiros da empresa para o segundo trimestre de 2026 será transmitida via webcast às 8h (horário da Costa Leste dos EUA) / 15h (horário de Brasília) na quarta-feira, dia 5 de agosto de 2026, e poderá ser acessada na seção "Investidores" do site da BeOne, no endereço www.beonemedicines.com. Informações complementares, como uma apresentação em slides, a transcrição das declarações preparadas e uma reprise do webcast, também estarão disponíveis.
Sobre a BeOne
A BeOne Medicines é uma empresa global de oncologia que descobre e desenvolve tratamentos inovadores para pacientes com câncer em todo o mundo. Com um portfólio que abrange hematologia e tumores sólidos, a BeOne acelera o desenvolvimento de sua diversificada linha de novas terapias por meio de suas capacidades internas e colaborações. A empresa conta com uma equipe global em expansão, presente em seis continentes, impulsionada pela excelência científica e pela agilidade excepcional para alcançar mais pacientes do que nunca.
Para saber mais sobre a BeOne, acesse www.beonemedicines.com e nos siga no LinkedIn, X, Facebook e Instagram Declarações Prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas nos termos da Lei de Reforma dos Litígios sobre Títulos Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act de 1995) e de outras leis federais de valores mobiliários, incluindo declarações sobre: o crescimento contínuo da BeOne como líder global em oncologia; os catalisadores do pipeline da BeOne; as projeções financeiras da BeOne para o ano completo de 2026; as expectativas da BeOne em relação à expansão global contínua e aos investimentos para apoiar o crescimento; os próximos marcos de P&D a serem alcançados pela BeOne; o cronograma de desenvolvimentos clínicos e regulatórios e a divulgação de dados; os planos, compromissos, aspirações e metas da BeOne descritos na seção "Sobre a BeOne". Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles indicados nas declarações prospectivas em decorrência de vários fatores importantes, incluindo: a capacidade da BeOne de demonstrar a eficácia e a segurança de seus candidatos a medicamentos; os resultados clínicos de seus candidatos a medicamentos, que podem não justificar o prosseguimento do desenvolvimento ou a obtenção de aprovação para comercialização; ações de agências reguladoras, que podem afetar o início, o cronograma e o progresso de ensaios clínicos, bem como a aprovação para comercialização; a capacidade da BeOne de alcançar sucesso comercial com seus medicamentos e candidatos a medicamentos, caso sejam aprovados; e a capacidade da BeOne de obter e manter a proteção da propriedade intelectual de seus medicamentos e tecnologias; a dependência da BeOne em relação a terceiros para a condução do desenvolvimento de medicamentos, fabricação, comercialização e outros serviços; a experiência limitada da BeOne na obtenção de aprovações regulatórias e na comercialização de produtos farmacêuticos; a capacidade da BeOne de obter financiamento adicional para suas operações, concluir o desenvolvimento de seus candidatos a medicamentos e alcançar e manter a lucratividade; e os riscos discutidos mais detalhadamente na seção intitulada "Fatores de Risco" no relatório periódico mais recente da BeOne arquivado na *U.S. Securities and Exchange Commission* ("SEC"), bem como discussões sobre riscos potenciais, incertezas e outros fatores importantes em arquivamentos subsequentes da BeOne junto à SEC. Todas as informações contidas neste comunicado à imprensa referem-se à data de sua publicação, e a BeOne não assume qualquer obrigação de atualizar tais informações, exceto quando exigido por lei. As projeções financeiras da BeOne baseiam-se em estimativas e premissas sujeitas a incertezas significativas.
Demonstrações consolidadas condensadas do resultado operacional (GAAP dos EUA)
(Valores em milhares de dólares americanos, exceto no caso de ações, American Depositary Shares (ADSs) e dados por ação e por ADS)
Trimestre encerrado em
30 de junho de
Semestre encerrado em
30 de junho de
2026
2025
2026
2025
(Não auditado)
(Não auditado)
Receitas
Receita líquida com produtos
US$
1.679.794
US$
1.302.076
US$
3.167.123
US$
2.410.606
Outras receitas
25.277
13.224
51.386
21.973
Receitas totais
1.705.071
1.315.300
3.218.509
2.432.579
Custo das vendas - produtos
174.530
164.606
341.745
329.608
Lucro bruto
1.530.541
1.150.694
2.876.764
2.102.971
Despesas operacionais:
Pesquisa e desenvolvimento
612.280
524.896
1.153.504
1.006.783
Despesas com vendas, gerais e administrativas
593.214
537.913
1.148.311
997.201
Total de despesas operacionais
1.205.494
1.062.809
2.301.815
2003.984
Lucro operacional
325.047
87.885
574.949
98.987
Receitas de juros
27.900
11.492
55.564
24.342
Despesas com juros
(39.739
)
(7.995
)
(72.626
)
(14.997
)
Outras receitas (despesas), líquidas
(749
)
8.167
13.787
12.117
Lucro antes dos impostos
312.459
99.549
571.674
120.449
Despesa com impostos
75.452
5.229
107.310
24.859
Lucro líquido
US$
237.007
US$
94.320
US$
464.364
US$
95.590
Lucro por ação
Básico
US$
0,16
US$
0,07
US$
0,32
US$
0,07
Diluído
US$
0,16
US$
0,06
US$
0,31
US$
0,07
Média ponderada de ações em circulação — básica
1.450.485.552
1.408.166.754
1.446.490.904
1.399.159.898
Média ponderada de ações em circulação — diluída
1.505.361.900
1.463.277.401
1.505.389.182
1.454.296.475
Lucro por Ação Depositária Americana (“ADS”)
Básico
US$
2,12
US$
0,87
US$
4,17
US$
0,89
Diluído
US$
2,05
US$
0,84
US$
4,01
US$
0,85
Média ponderada de ADSs em circulação — básica
111.575.812
108.320.520
111.268.531
107.627.684
Média ponderada de ADSs em circulação — diluída
115.797.069
112.559.800
115.799.168
111.868.960
Dados selecionados do balanço patrimonial consolidado condensado (GAAP dos EUA)
(Valores em milhares de dólares americanos)
Em
30 de junho de
31 de dezembro de
2026
2025
(não auditado)
(auditado)
Ativos:
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
US$
5.280.674
US$
4.609.647
Contas a receber, líquidas
1.056.177
865.080
Estoque
732.603
608.227
Ativos imobilizados, valor líquido
1.643.286
1.641.678
Ativos totais
US$
9.175.615
US$
8.188.573
Passivo e patrimônio líquido:
Contas a pagar
US$
470.299
US$
479.035
Despesas a pagar e outras contas a pagar
1.264.264
1.109.120
Responsabilidade pela participação nos custos de P&D
6.182
64.345
Venda de passivo futuro de royalties
906.313
906.956
Dívida
1.073.059
1.019.206
Total do passivo
4.001.617
3.827.379
Patrimônio líquido total
US$
5.173.998
US$
4.361.194
Demonstrações de Fluxo de Caixa Consolidadas Condensadas (GAAP dos EUA)
(Valores em milhares de dólares americanos)
Trimestre encerrado em
30 de junho de
Semestre encerrado em
30 de junho de
2026
2025
2026
2025
(não auditado)
(não auditado)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período
US$
4.853.425
US$
2.530.591
US$
4.609.647
US$
2.638.747
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais
462,820
263,598
664,156
307,680
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
(49.353
)
(66.605
)
(94.863
)
(188.546
)
Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) proveniente das atividades de financiamento
(6.054
)
35.025
62.578
1.248
Efeito líquido das variações nas taxas de câmbio
19.836
23.477
39.156
26.957
Aumento líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
427.249
255.495
671.027
147.339
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período
US$
5.280.674
US$
2.786.086
US$
5.280.674
US$
2.786.086
Nota sobre o uso de medidas financeiras não GAAP
A BeOne apresenta determinadas medidas financeiras não GAAP, incluindo Despesas Operacionais Ajustadas, Prejuízo Operacional Ajustado, Lucro Líquido Ajustado, Lucro por Ação Ajustado, Fluxo de Caixa Livre e outras rubricas da demonstração de resultados não GAAP, todas envolvendo ajustes aos valores calculados segundo as normas GAAP. O objetivo dessas medidas financeiras não GAAP é fornecer informações adicionais sobre o desempenho operacional da BeOne. Os ajustes aos valores GAAP da BeOne excluem, quando aplicável, itens que não envolvem desembolso de caixa, como remuneração baseada em ações, depreciação e amortização. Outros itens especiais ou eventos relevantes também podem ser incluídos periodicamente nos ajustes não GAAP, caso sua magnitude seja significativa nos períodos em que ocorreram. Os ajustes não GAAP refletem os efeitos fiscais na medida em que exista despesa de imposto corrente segundo as normas GAAP dos EUA. Atualmente, a Empresa tem uma provisão para redução da provisão para perdas sobre seus ativos fiscais diferidos líquidos; portanto, não há impacto líquido registrado referente aos efeitos de impostos diferidos. A BeOne mantém uma política estabelecida para medidas não GAAP que orienta a definição de quais custos serão excluídos dessas medidas, como também os protocolos, controles e processos de aprovação relacionados ao seu uso. A BeOne acredita que essas medidas financeiras não GAAP, quando analisadas em conjunto com os valores GAAP, podem aprimorar a compreensão geral do desempenho operacional da empresa. A inclusão dessas medidas visa proporcionar aos investidores uma compreensão mais completa dos resultados financeiros históricos e projetados da BeOne, bem como de suas tendências, além de facilitar comparações entre períodos e em relação a informações projetadas. Essas medidas também figuram entre os indicadores utilizados pela administração da BeOne para planejamento, projeção e avaliação de desempenho. Tais medidas devem ser consideradas um complemento — e não uma substituição ou superioridade — às medidas financeiras calculadas em conformidade com as normas GAAP. As medidas financeiras não GAAP utilizadas pela BeOne podem ser calculadas de forma distinta daquelas utilizadas por outras empresas e, consequentemente, podem não ser comparáveis a elas.
RECONCILIAÇÃO DE INDICADORES GAAP SELECIONADOS COM INDICADORES NÃO GAAP
(Valores em milhares de dólares americanos, exceto os dados por ação e por ADS)
(não auditado)
Trimestre encerrado em
Semestre encerrado em
30 de junho de
30 de junho de
2026
2025
2026
2025
Reconciliação entre os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) e o custo ajustado de vendas — produtos:
Custo das vendas segundo os GAAP – produtos
US$
174.530
US$
164.606
US$
341.745
US$
329.608
Menos: depreciação
5.520
3.321
9.846
5.934
Menos: amortização de ativos intangíveis
1.592
5.749
3.334
6.922
Menos: outros
—
893
—
893
Custo ajustado das vendas — produtos
US$
167.418
US$
154.643
US$
328.565
US$
315.859
Reconciliação entre os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) e os gastos ajustados com pesquisa e desenvolvimento:
Pesquisa e desenvolvimento de acordo com os GAAP
US$
612.280
US$
524.896
US$
1.153.504
US$
1.006.783
Menos: custo com remuneração baseada em ações
58.536
64.392
112.392
106.159
Menos: depreciação
19.794
16.447
41.258
35.372
Pesquisa e desenvolvimento ajustados
US$
533.950
US$
444.057
US$
999.854
US$
865.252
Reconciliação entre os valores de acordo com os GAAP e os valores ajustados de despesas com vendas, gerais e administrativas:
Despesas com vendas, gerais e administrativas de acordo com os GAAP
US$
593.214
US$
537.913
US$
1.148.311
US$
997.201
Menos: Custo com remuneração baseada em ações
78.931
86.161
148.423
139.845
Menos: depreciação
13.592
10.086
27.187
20.162
Menos: amortização de ativos intangíveis
17
11
34
28
Despesas ajustadas com vendas, gerais e administrativas
US$
500.674
US$
441.655
US$
972.667
US$
837.166
Reconciliação das despesas operacionais de acordo com os GAAP com as despesas operacionais ajustadas:
Despesas operacionais de acordo com os GAAP
US$
1.205.494
US$
1.062.809
US$
2.301.815
US$
2.003.984
Menos: custo com remuneração baseada em ações
137.467
150.553
260.815
246.004
Menos: depreciação
33.386
26.533
68.445
55.534
Menos: amortização de ativos intangíveis
17
11
34
28
Despesas operacionais ajustadas
US$
1.034.624
US$
885.712
US$
1.972.521
US$
1.702.418
Reconciliação entre o resultado operacional de acordo com os GAAP e o resultado operacional ajustado:
Lucro operacional de acordo com os GAAP
US$
325.047
US$
87.885
US$
574.949
US$
98.987
Além disso: Custo com remuneração baseada em ações
137.467
150.553
260.815
246.004
Além disso: depreciação
38.906
29.854
78.291
61.468
Além disso: amortização de ativos intangíveis
1.609
5.760
3.368
6.950
Mais: outros
—
893
—
893
Lucro operacional ajustado
US$
503.029
US$
274.945
US$
917.423
US$
414.302
Reconciliação entre o GAAP e a despesa ajustada com imposto de renda:
Despesa com imposto de renda de acordo com os GAAP
US$
75.452
US$
5.229
US$
107.310
US$
24.859
Além disso: itens tributários específicos
(49.839
)
14.210
(53.374
)
8.737
Além disso: Efeito no imposto de renda dos ajustes não GAAP
20.331
17.466
40.673
28.703
Despesa ajustada com imposto de renda
US$
45.944
US$
36.905
US$
94.609
US$
62.299
Reconciliação entre o lucro líquido de acordo com os GAAP e o lucro líquido ajustado:
Lucro líquido de acordo com os GAAP
US$
237.007
US$
94.320
US$
464.364
US$
95.590
Além disso: despesas com remuneração baseada em ações
137.467
150.553
260.815
246.004
Além disso: depreciação
38.906
29.854
78.291
61.468
Além disso: amortização de ativos intangíveis
1.609
5.760
3.368
6.950
Mais: outros
—
893
—
893
Além disso: perdas por redução do valor contábil de participações societárias
—
3.118
—
15.494
Além disso: itens tributários específicos
49.839
(14.210
)
53.374
(8.737
)
Além disso: efeito no imposto de renda dos ajustes não GAAP1
(20.331
)
(17.466
)
(40.673
)
(28.703
)
Lucro líquido ajustado
US$
444.497
US$
252.822
US$
819.539
US$
388.959
Reconciliação entre o GAAP e o lucro por ação ajustado – básico
Lucro por ação segundo os GAAP – básico
US$
0,16
US$
0,07
US$
0,32
US$
0,07
Além disso: despesas com remuneração baseada em ações
0,09
0,11
0,18
0,18
Além disso: depreciação
0,03
0,02
0,05
0,04
Além disso: amortização de ativos intangíveis
0,00
0,00
0,00
0,00
Mais: outros
0,00
0,00
0,00
0,00
Além disso: perdas por redução do valor contábil de participações societárias
0,00
0,00
0,00
0,01
Mais: itens tributários específicos
0,03
(0,01
)
0,04
(0,01
)
Além disso: efeito no imposto de renda dos ajustes não GAAP1
(0,01
)
(0,01
)
(0,03
)
(0,02
)
Lucro ajustado por ação – básico
US$
0,31
US$
0,18
US$
0,57
US$
0,28
Reconciliação entre o GAAP e o lucro por ação ajustado – diluído
Lucro por ação segundo os GAAP – diluído
US$
0,16
US$
0,06
US$
0,31
US$
0,07
Além disso: Despesas com remuneração baseada em ações
0,09
0,10
0,17
0,17
Além disso: depreciação
0,03
0,02
0,05
0,04
Além disso: amortização de ativos intangíveis
0,00
0,00
0,00
0,00
Mais: outros
0,00
0,00
0,00
0,00
Além disso: perdas por redução do valor contábil de participações societárias
0,00
0,00
0,00
0,01
Mais: itens fiscais específicos
0,03
(0,01
)
0,04
(0,01
)
Mais: efeito no imposto de renda dos ajustes não GAAP1
(0,01
)
(0,01
)
(0,03
)
(0,02
)
Lucro ajustado por ação – diluído
US$
0,30
US$
0,17
US$
0,54
US$
0,27
Reconciliação dos resultados de acordo com os GAAP com o lucro ajustado por ADS – básico
Lucro por ADS de acordo com os GAAP – básico
US$
2,12
US$
0,87
US$
4,17
US$
0,89
Mais: despesas com remuneração baseada em ações
1,23
1,39
2,34
2,29
Mais: depreciação
0,35
0,28
0,70
0,57
Mais: amortização de ativos intangíveis
0,01
0,05
0,03
0,06
Mais: outros
0,00
0,01
0,00
0,01
Mais: perdas por redução do valor contábil de participações societárias
0,00
0,03
0,00
0,14
Mais: itens tributários específicos
0,45
(0,13
)
0,48
(0,08
)
Mais: efeito no imposto de renda dos ajustes não GAAP1
(018
)
(0,16
)
(0,37
)
(0,27
)
Lucro ajustado por ADS – básico
US$
3,98
US$
2,33
US$
7,37
US$
3,61
Reconciliação dos resultados de acordo com os GAAP com o lucro ajustado por ADS – diluído
Lucro por ADS de acordo com os GAAP – diluído
US$
2,05
US$
0,84
US$
4,01
US$
0,85
Mais: despesas com remuneração baseada em ações
1,19
1,34
2,25
2,20
Mais: depreciação
0,34
0,27
0,68
0,55
Mais: amortização de ativos intangíveis
0,01
0,05
0,03
0,06
Mais: outros
0,00
0,01
0,00
0,01
Mais: perda de valor de investimentos em participações societárias
0,00
0,03
0,00
0,14
Mais: itens tributários específicos
0,43
(0,13
)
0,46
(0,08
)
Mais: efeito do imposto de renda decorrente de ajustes não GAAP1
(0,18
)
(0,16
)
(0,35
)
(0,26
)
Lucro ajustado por ADS – diluído
US$
3,84
US$
2,25
US$
7,08
US$
3,48
Trimestre encerrado em
Semestre encerrado em
30 de junho de
30 de junho de
2026
2025
2026
2025
Fluxo de caixa livre (não GAAP):
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais (GAAP)
US$
462.820
US$
263.598
US$
664.156
US$
307.680
Menos: aquisições de ativos imobilizados
(27.476
)
(43.826
)
(68.265
)
(100.233
)
Fluxo de caixa livre (não GAAP)
US$
435.344
US$
219.772
US$
595.891
US$
207.447
Reconciliação da orientação sobre o lucro operacional de acordo com os GAAP com os resultados não GAAP
Previsão do lucro operacional para o ano inteiro de 2026
(Não auditado)
Lucro operacional de acordo com os GAAP
1.000.000
—
1.100.000
Mais: ajustes para chegar aos resultados não GAAP1
700.000
—
700.000
Lucro operacional não GAAP
1.700.000
—
1.800.000
____________________
|* A BeOne firmou um acordo de opção exclusiva com a Huahui Health para licenciar os direitos mundiais do HH160 (BON-110), um novo anticorpo triespecífico que tem como alvo PD-1, VEGF-A e CTLA-4.
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Fonte: BUSINESS WIRE