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BeOne Medicines anuncia resultados financeiros do segundo trimestre de 2026 e atualizações sobre os negócios

Receita global total de US$ 1,7 bilhão no segundo trimestre, um aumento de 30% em relação ao ano anteriorReceitas globais do BRUKINSA (zanubrutinibe) de US$ 1,2 bilhão no segundo trimestre, um aumento de 31% em relação ao ano anteriorLucro diluído por Ação de Depósito Americana (ADS) de acordo com os GAAP de US$ 2,05 no segundo trimestre; lucro diluído por ADS não GAAP de US$ 3,84 no segundo trimestreAumentou a previsão de receita total para 2026 para US$ 6,6 a US$ 6,8 bilhões; lucro operacional GAAP de US$ 1 a US$ 1,1 bilhão; lucro operacional não GAAP de US$ 1,7 a US$ 1,8 bilhão

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05/08/2026 23:13

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A BeOne Medicines Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), uma empresa global de oncologia, anunciou hoje os resultados financeiros e atualizações corporativas do segundo trimestre de 2026.

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John V. Oyler, cofundador, presidente do conselho e CEO da BeOne, afirmou:

“Esses sólidos resultados do segundo trimestre ressaltam nosso crescimento contínuo como líder global em oncologia. Nossa linha de produtos de hematologia, liderada pelo BRUKINSA, continua ganhando impulso à medida que avançamos com um dos portfólios mais abrangentes e diversificados do setor. Com capacidades diferenciadas que abrangem a descoberta de medicamentos, o desenvolvimento clínico, a fabricação e a comercialização, estamos bem posicionados para a próxima fase de crescimento global”.

(Valores em milhares de dólares americanos e não auditados)

Trimestre encerrado em

Semestre encerrado em

30 de junho de

30 de junho de

2026

2025

% de variação

2026

2025

% de variação

Receitas líquidas do produto

US$

1.679.794

US$

1.302.076

29

%

US$

3.167.123

US$

2.410.606

31

%

Outras receitas

US$

25.277

US$

13.224

91

%

US$

51.386

US$

21.973

134

%

Receita total

US$

1.705.071

US$

1.315.300

30

%

US$

3.218,509

US$

2.432.579

32

%

Lucro operacional de acordo com os GAAP

US$

325.047

US$

87.885

270

%

US$

574.949

US$

98.987

481

%

Lucro operacional ajustado*

US$

503.029

US$

274.945

83

%

US$

917.423

US$

414.302

121

%

Lucro líquido de acordo com os GAAP

US$

237.007

US$

94.320

151

%

US$

464.364

US$

95.590

386

%

Lucro líquido ajustado*

US$

444.497

US$

252.822

76

%

US$

819.539

US$

388.959

111

%

Lucro por ação básico (EPS) de acordo com os GAAP por ADS

US$

2,12

US$

0,87

144

%

US$

4,17

US$

0,89

369

%

Lucro por ação básico ajustado por ADS*

US$

3,98

US$

2,33

71

%

US$

7,37

US$

3,61

104

%

Lucro por ação diluído, de acordo com os GAAP, por ADS

US$

2,05

US$

0,84

144

%

US$

4,01

US$

0,85

372

%

Lucro por ação diluído ajustado por ADS*

US$

3,84

US$

2,25

71

%

US$

7,08

US$

3,48

103

%

Fluxo de caixa livre*

US$

435.344

US$

219.772

98

%

US$

595.891

US$

207.447

187

%

*Para obter uma explicação sobre o uso de medidas financeiras não GAAP, consulte a seção “Nota sobre o uso de medidas financeiras não GAAP” mais adiante neste comunicado à imprensa; para uma reconciliação de cada medida financeira não GAAP com as medidas GAAP mais comparáveis, consulte a tabela no final deste comunicado à imprensa.

Resultados financeiros do segundo trimestre de 2026

A receita com produtos totalizou US$ 1,7 bilhão no segundo trimestre de 2026, representando um crescimento de 29% em relação ao mesmo período do ano anterior.

  • BRUKINSA: as vendas globais totalizaram US$ 1,2 bilhão no segundo trimestre de 2026, representando um crescimento de 31% em relação ao mesmo período do ano anterior; as vendas do BRUKINSA nos EUA totalizaram US$ 893 milhões no segundo trimestre de 2026, representando um crescimento de 31% em relação ao mesmo período do ano anterior.
  • TEVIMBRA (tislelizumabe): as vendas globais totalizaram US$ 229 milhões no segundo trimestre de 2026, o que representa um crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior.
  • Produtos licenciados pela Amgen: as vendas globais totalizaram US$ 157 milhões no segundo trimestre de 2026, o que representa um crescimento de 25% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A margem bruta como porcentagem das vendas globais de produtos no segundo trimestre de 2026 foi de 90%, em comparação com 87% no mesmo período do ano anterior, com base nos princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP). A porcentagem da margem bruta aumentou devido à composição de vendas proporcionalmente maior do BRUKINSA global em comparação com os outros produtos do portfólio da empresa. A margem bruta também se beneficiou de melhorias na produtividade, o que resultou em custos mais baixos tanto para o BRUKINSA quanto para o TEVIMBRA.

Despesas operacionais

A tabela a seguir resume as despesas operacionais do segundo trimestre de 2026:

GAAP

Não GAAP

(não auditado, em milhares, exceto porcentagens)

2T26

2T25

% de variação

2T26

2T25

% de variação

Pesquisa e desenvolvimento

US$

612.280

US$

524.896

17

%

US$

533.950

US$

444.057

20

%

Despesas com vendas, gerais e administrativas

US$

593.214

US$

537.913

10

%

US$

500.674

US$

441.655

13

%

Despesas operacionais totais

US$

1.205.494

US$

1.062.809

13

%

US$

1.034.624

US$

885.712

17

%

A tabela a seguir resume as despesas operacionais do primeiro semestre de 2026:

GAAP

Não GAAP

(não auditado, em milhares, exceto porcentagens)

Acum. 2T26

Acum. 2T26

% de variação

Acum. 2T25

Acum. 2T25

% de variação

Pesquisa e desenvolvimento

US$

1.153.504

US$

1.006.783

15

%

US$

999.854

US$

865.252

16

%

Despesas com vendas, gerais e administrativas

US$

1.148.311

US$

997.201

15

%

US$

972.667

US$

837.166

16

%

Total de despesas operacionais

US$

2.301.815

US$

2.003.984

15

%

US$

1.972.521

US$

1.702.418

16

%

As despesas com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) aumentaram no segundo trimestre de 2026 em comparação com o mesmo período do ano anterior, tanto de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) quanto em termos ajustados, devido ao avanço de programas clínicos em fase inicial para a fase avançada e de programas pré-clínicos para a fase clínica. As taxas iniciais e os pagamentos por marcos relacionados à P&D em andamento para ativos licenciados totalizaram US$ 23,3 milhões e US$ 0,5 milhão no segundo trimestre de 2026 e 2025, respectivamente.

As despesas com vendas, gerais e administrativas (SG&A) aumentaram no segundo trimestre de 2026 em comparação com o mesmo período do ano anterior, tanto com base nos princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) quanto em termos ajustados, devido ao investimento contínuo para apoiar o crescimento comercial. As despesas SG&A como porcentagem das vendas de produtos foram de 35% no segundo trimestre de 2026, em comparação com 41% no mesmo período do ano anterior.

Lucro líquido e lucro por ação básico/diluído

O lucro líquido segundo os GAAP no segundo trimestre de 2026 foi de US$ 237 milhões, um aumento de US$ 143 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior, atribuível principalmente ao crescimento da receita e à melhoria da alavancagem operacional. O lucro líquido ajustado foi de US$ 444 milhões, um aumento de US$ 192 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior.

No segundo trimestre de 2026, o lucro básico e diluído por ação foi de US$ 0,16 por ação e de US$ 2,12 e US$ 2,05 por American Depositary Share (Ação Depositária Americana, ADS), respectivamente, em comparação com o lucro básico e diluído por ação de US$ 0,07 e US$ 0,06 por ação e de US$ 0,87 e US$ 0,84 por ADS no mesmo período do ano anterior. Em termos ajustados, o lucro básico e diluído por ação foi de US$ 0,31 e US$ 0,30 por ação e de US$ 3,98 e US$ 3,84 por ADS, respectivamente, em comparação com US$ 0,18 e US$ 0,17 por ação e US$ 2,33 e US$ 2,25 por ADS no mesmo período do ano anterior.

O fluxo de caixa livre do segundo trimestre de 2026 foi de US$ 435 milhões, representando um aumento de US$ 216 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior.

Para mais detalhes sobre as demonstrações financeiras da BeOne referentes ao segundo trimestre de 2026, consulte o Relatório Trimestral da BeOne no Formulário 10-Q referente ao segundo trimestre de 2026, arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

Previsão atualizada para o ano inteiro de 2026

A previsão financeira da BeOne está resumida a seguir:

Previsão para o exercício fiscal anterior a 2026

Previsão atual para o exercício fiscal de 20261

Receita total

US$ 6,3B - US$ 6,5B

US$ 6,6B - US$ 6,8B

Margem bruta segundo os GAAP (%)

Na faixa alta dos 80%

Na faixa alta dos 80%

Despesas operacionais de acordo com os GAAP2

(P&D e despesas de vendas, gerais e administrativas combinadas)

US$ 4,7B - US$ 4,9B

US$ 4,8B - US$ 5,0B

Lucro operacional segundo os GAAP2

US$ 750M - US$ 850M

US$ 1,0B - US$ 1,1B

Lucro operacional não GAAP2,3

US$ 1,45B- US$ 1,55B

$1.7B-$1.8B

1 Com base nas taxas de câmbio de 1º de agosto de 2026.

2 Não leva em consideração nenhuma possível nova atividade de desenvolvimento de negócios de natureza relevante, nem itens incomuns ou não recorrentes.

3 O lucro operacional não GAAP é um indicador financeiro que exclui, do indicador GAAP correspondente, os custos relacionados à remuneração baseada em ações, bem como as despesas com depreciação e amortização. A projeção pressupõe que as despesas não GAAP acompanhem o crescimento geral das despesas.

A previsão de receita total da BeOne para o ano inteiro de 2026, de US$ 6,6 bilhões a US$ 6,8 bilhões, inclui expectativas de forte crescimento da receita impulsionado pela posição de liderança do BRUKINSA nos EUA e pela expansão global contínua tanto na Europa quanto em outros importantes mercados do resto do mundo. Espera-se que a margem bruta percentual fique na faixa alta dos 80% e inclua o impacto do mix de produtos e as melhorias de produtividade ao longo de todo o ano de 2026. A projeção para despesas operacionais combinadas, com base nos princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP), inclui expectativas de investimentos para apoiar o crescimento.

A Empresa está fornecendo as seguintes orientações adicionais sobre itens que afetam o lucro líquido e o lucro por ADS:

  • Outras receitas (despesas): faixa estimada de US$ 25 milhões a US$ 50 milhões em despesas, incluindo a amortização de juros decorrentes do acordo com a Royalty Pharma.
  • Perspectiva do imposto de renda: os lucros podem fornecer evidência positiva suficiente para reverter certas provisões de avaliação em 2026, resultando em um benefício fiscal significativo quando reconhecido; o momento e a magnitude de uma possível reversão são incertos; antes da reversão, a despesa com imposto de renda deve seguir a tendência do lucro por ação, de acordo com a relação histórica. Consulte o Formulário 10-Q para obter atualizações adicionais sobre as incertezas relacionadas ao imposto de renda.
  • ADS diluídas em circulação: a empresa espera um número de ADS diluídas em circulação de aproximadamente 118 milhões.

Destaques comerciais do segundo trimestre de 2026

Principais produtos comercializados

BRUKINSA(zanubrutinibe)

  • Alcançou resultados preliminares positivos do estudo de Fase 3 MANGROVE, em combinação com rituximabe, demonstrando superioridade sem precedentes na sobrevida livre de progressão (SLP) em comparação com bendamustina mais rituximabe em pacientes adultos com linfoma de células do manto (LCM) não tratado anteriormente.
  • Apresentou dados de acompanhamento de longo prazo de 78 meses do estudo de Fase 3 SEQUOIA, que continuam a demonstrar benefício sustentado na SLP para o tratamento de pacientes adultos com leucemia linfocítica crônica (LLC) sem tratamento prévio, nas reuniões anuais da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) e da Associação Europeia de Hematologia (EHA).

BEQALZI (sonrotoclaxe)

  • Recebeu aprovação acelerada da Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) para o tratamento de pacientes adultos com LCM recidivante ou refratário (R/R), após pelo menos duas linhas de terapia sistêmica, incluindo um inibidor de BTK.

TEVIMBRA(tislelizumabe)

  • Obteve aprovação regulatória no Japão para o tratamento de pacientes adultos com câncer gástrico em primeira linha.

ZIIHERA (zanidatamabe)

  • Anunciou a publicação no New England Journal of Medicine dos resultados completos do estudo de Fase 3 HERIZON-GEA-01, que comparou o tratamento com TEVIMBRA mais quimioterapia, com e sem TEVIMBRA, versus trastuzumabe mais quimioterapia como tratamento de primeira linha para o adenocarcinoma gastroesofágico (GEA) HER2+ avançado/metastático.

Programas selecionados em fase clínica

  • Realizou um evento para investidores na ASCO, destacando dados de prova de conceito para três programas de tumores sólidos, incluindo o BGB-43395 (inibidor de CDK4), o BGB-B2033 (anticorpo biespecífico GPC3x4-1BB) e o BG-C9074 (conjugado de anticorpo e fármaco B7-H4).

Hematologia

  • Tacabrutideg (BTK CDAC): concluiu o recrutamento do último paciente para o estudo de Fase 3 CaDAnCe-303 (exclusivamente na China) (BGB-16673-303) em pacientes com LLC recorrente/refratária pós-BTKi.
  • BG-75202 (inibidor de KAT6 A/B): concluído o recrutamento do primeiro paciente na coorte de monoterapia do estudo de Fase 1 para o tratamento de pacientes adultos com leucemia mieloide aguda.

Cânceres mamários e ginecológicos

  • BGB-43395 (inibidor de CDK4): Iniciado estudo de Fase 3 em combinação com letrozol para o tratamento de pacientes adultos com câncer de mama metastático HR-positivo e HER2-negativo, em primeira linha.

Cânceres gastrointestinais

  • BGB-58067 (inibidor de PRMT5 desenvolvido em cooperação com a MTA): Recebeu a Designação de Medicamento Órfão da FDA dos EUA para o tratamento de pacientes adultos com adenocarcinoma ductal pancreático.

Câncer de pulmão

  • BON-110 (anticorpo triespecífico PD-1xVEGF-AxCTLA-4)1: Iniciado o primeiro estudo em humanos.

Marcos previstos para P&D

Programas

Marcos importantes

Previsão

BRUKINSA

  • Pedidos de aprovação regulatória para o tratamento de pacientes adultos com MCL de primeira linha nos EUA, na Europa, na China e no Japão.

2S 2026

TEVIMBRA

  • Decisão regulatória da FDA dos EUA para o tratamento de pacientes adultos com GEA HER2-positivo em primeira linha, em combinação com ZIIHERA e quimioterapia

2S 2026

  • Aprovação regulatória na China para o tratamento de pacientes adultos com GEA HER2-positivo em primeira linha, em combinação com ZIIHERA e quimioterapia.

1S 2027

ZIIHERA

  • Aprovação regulatória na China para o tratamento de pacientes adultos com GEA HER2-positivo em primeira linha, em combinação com quimioterapia, com ou sem TEVIMBRA.

1S 2027

Tacabrutideg
(BTK CDAC)

  • Possível apresentação de um pedido de aprovação para a Fase 2 (caso os dados justifiquem) para o tratamento de pacientes adultos com LLC resistente ao tratamento ou recorrente.

2S 2026

BG-C9074
(B7-H4 ADC)

  • Início do estudo de Fase 3 para o tratamento de pacientes adultas com câncer de ovário em primeira linha, no contexto de tratamento de manutenção.

2S 2026

BGB-B2033
(anticorpo bispecífico GPC3x4-1BB)

  • Início do estudo pivotal de Fase 3 no carcinoma hepatocelular de segunda linha.

2S 2026

Atualizações corporativas

  • Anunciou uma expansão de US$ 300 milhões em seu principal centro de pesquisa e desenvolvimento e de fabricação em fase clínica e comercial, localizado no Princeton West Innovation Campus, em Hopewell, Nova Jersey, com o objetivo de adicionar capacidades de fabricação de moléculas pequenas.
  • Também nomeou Felix J. Baker, Ph.D., Elizabeth F. Mooney e Charles L. Sawyers, M.D., para o conselho de administração da empresa.

Webcast dos resultados financeiros da BeOne.

A teleconferência sobre os resultados financeiros da empresa para o segundo trimestre de 2026 será transmitida via webcast às 8h (horário da Costa Leste dos EUA) / 15h (horário de Brasília) na quarta-feira, dia 5 de agosto de 2026, e poderá ser acessada na seção "Investidores" do site da BeOne, no endereço www.beonemedicines.com. Informações complementares, como uma apresentação em slides, a transcrição das declarações preparadas e uma reprise do webcast, também estarão disponíveis.

Sobre a BeOne

A BeOne Medicines é uma empresa global de oncologia que descobre e desenvolve tratamentos inovadores para pacientes com câncer em todo o mundo. Com um portfólio que abrange hematologia e tumores sólidos, a BeOne acelera o desenvolvimento de sua diversificada linha de novas terapias por meio de suas capacidades internas e colaborações. A empresa conta com uma equipe global em expansão, presente em seis continentes, impulsionada pela excelência científica e pela agilidade excepcional para alcançar mais pacientes do que nunca.

Para saber mais sobre a BeOne, acesse www.beonemedicines.com e nos siga no LinkedIn, X, Facebook e Instagram Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas nos termos da Lei de Reforma dos Litígios sobre Títulos Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act de 1995) e de outras leis federais de valores mobiliários, incluindo declarações sobre: o crescimento contínuo da BeOne como líder global em oncologia; os catalisadores do pipeline da BeOne; as projeções financeiras da BeOne para o ano completo de 2026; as expectativas da BeOne em relação à expansão global contínua e aos investimentos para apoiar o crescimento; os próximos marcos de P&D a serem alcançados pela BeOne; o cronograma de desenvolvimentos clínicos e regulatórios e a divulgação de dados; os planos, compromissos, aspirações e metas da BeOne descritos na seção "Sobre a BeOne". Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles indicados nas declarações prospectivas em decorrência de vários fatores importantes, incluindo: a capacidade da BeOne de demonstrar a eficácia e a segurança de seus candidatos a medicamentos; os resultados clínicos de seus candidatos a medicamentos, que podem não justificar o prosseguimento do desenvolvimento ou a obtenção de aprovação para comercialização; ações de agências reguladoras, que podem afetar o início, o cronograma e o progresso de ensaios clínicos, bem como a aprovação para comercialização; a capacidade da BeOne de alcançar sucesso comercial com seus medicamentos e candidatos a medicamentos, caso sejam aprovados; e a capacidade da BeOne de obter e manter a proteção da propriedade intelectual de seus medicamentos e tecnologias; a dependência da BeOne em relação a terceiros para a condução do desenvolvimento de medicamentos, fabricação, comercialização e outros serviços; a experiência limitada da BeOne na obtenção de aprovações regulatórias e na comercialização de produtos farmacêuticos; a capacidade da BeOne de obter financiamento adicional para suas operações, concluir o desenvolvimento de seus candidatos a medicamentos e alcançar e manter a lucratividade; e os riscos discutidos mais detalhadamente na seção intitulada "Fatores de Risco" no relatório periódico mais recente da BeOne arquivado na *U.S. Securities and Exchange Commission* ("SEC"), bem como discussões sobre riscos potenciais, incertezas e outros fatores importantes em arquivamentos subsequentes da BeOne junto à SEC. Todas as informações contidas neste comunicado à imprensa referem-se à data de sua publicação, e a BeOne não assume qualquer obrigação de atualizar tais informações, exceto quando exigido por lei. As projeções financeiras da BeOne baseiam-se em estimativas e premissas sujeitas a incertezas significativas.

Demonstrações consolidadas condensadas do resultado operacional (GAAP dos EUA)

(Valores em milhares de dólares americanos, exceto no caso de ações, American Depositary Shares (ADSs) e dados por ação e por ADS)

Trimestre encerrado em

30 de junho de

Semestre encerrado em

30 de junho de

2026

2025

2026

2025

(Não auditado)

(Não auditado)

Receitas

Receita líquida com produtos

US$

1.679.794

US$

1.302.076

US$

3.167.123

US$

2.410.606

Outras receitas

25.277

13.224

51.386

21.973

Receitas totais

1.705.071

1.315.300

3.218.509

2.432.579

Custo das vendas - produtos

174.530

164.606

341.745

329.608

Lucro bruto

1.530.541

1.150.694

2.876.764

2.102.971

Despesas operacionais:

Pesquisa e desenvolvimento

612.280

524.896

1.153.504

1.006.783

Despesas com vendas, gerais e administrativas

593.214

537.913

1.148.311

997.201

Total de despesas operacionais

1.205.494

1.062.809

2.301.815

2003.984

Lucro operacional

325.047

87.885

574.949

98.987

Receitas de juros

27.900

11.492

55.564

24.342

Despesas com juros

(39.739

)

(7.995

)

(72.626

)

(14.997

)

Outras receitas (despesas), líquidas

(749

)

8.167

13.787

12.117

Lucro antes dos impostos

312.459

99.549

571.674

120.449

Despesa com impostos

75.452

5.229

107.310

24.859

Lucro líquido

US$

237.007

US$

94.320

US$

464.364

US$

95.590

Lucro por ação

Básico

US$

0,16

US$

0,07

US$

0,32

US$

0,07

Diluído

US$

0,16

US$

0,06

US$

0,31

US$

0,07

Média ponderada de ações em circulação — básica

1.450.485.552

1.408.166.754

1.446.490.904

1.399.159.898

Média ponderada de ações em circulação — diluída

1.505.361.900

1.463.277.401

1.505.389.182

1.454.296.475

Lucro por Ação Depositária Americana (“ADS”)

Básico

US$

2,12

US$

0,87

US$

4,17

US$

0,89

Diluído

US$

2,05

US$

0,84

US$

4,01

US$

0,85

Média ponderada de ADSs em circulação — básica

111.575.812

108.320.520

111.268.531

107.627.684

Média ponderada de ADSs em circulação — diluída

115.797.069

112.559.800

115.799.168

111.868.960

Dados selecionados do balanço patrimonial consolidado condensado (GAAP dos EUA)

(Valores em milhares de dólares americanos)

Em

30 de junho de

31 de dezembro de

2026

2025

(não auditado)

(auditado)

Ativos:

Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito

US$

5.280.674

US$

4.609.647

Contas a receber, líquidas

1.056.177

865.080

Estoque

732.603

608.227

Ativos imobilizados, valor líquido

1.643.286

1.641.678

Ativos totais

US$

9.175.615

US$

8.188.573

Passivo e patrimônio líquido:

Contas a pagar

US$

470.299

US$

479.035

Despesas a pagar e outras contas a pagar

1.264.264

1.109.120

Responsabilidade pela participação nos custos de P&D

6.182

64.345

Venda de passivo futuro de royalties

906.313

906.956

Dívida

1.073.059

1.019.206

Total do passivo

4.001.617

3.827.379

Patrimônio líquido total

US$

5.173.998

US$

4.361.194

Demonstrações de Fluxo de Caixa Consolidadas Condensadas (GAAP dos EUA)

(Valores em milhares de dólares americanos)

Trimestre encerrado em

30 de junho de

Semestre encerrado em

30 de junho de

2026

2025

2026

2025

(não auditado)

(não auditado)

Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período

US$

4.853.425

US$

2.530.591

US$

4.609.647

US$

2.638.747

Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais

462,820

263,598

664,156

307,680

Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de investimento

(49.353

)

(66.605

)

(94.863

)

(188.546

)

Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) proveniente das atividades de financiamento

(6.054

)

35.025

62.578

1.248

Efeito líquido das variações nas taxas de câmbio

19.836

23.477

39.156

26.957

Aumento líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito

427.249

255.495

671.027

147.339

Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período

US$

5.280.674

US$

2.786.086

US$

5.280.674

US$

2.786.086

Nota sobre o uso de medidas financeiras não GAAP

A BeOne apresenta determinadas medidas financeiras não GAAP, incluindo Despesas Operacionais Ajustadas, Prejuízo Operacional Ajustado, Lucro Líquido Ajustado, Lucro por Ação Ajustado, Fluxo de Caixa Livre e outras rubricas da demonstração de resultados não GAAP, todas envolvendo ajustes aos valores calculados segundo as normas GAAP. O objetivo dessas medidas financeiras não GAAP é fornecer informações adicionais sobre o desempenho operacional da BeOne. Os ajustes aos valores GAAP da BeOne excluem, quando aplicável, itens que não envolvem desembolso de caixa, como remuneração baseada em ações, depreciação e amortização. Outros itens especiais ou eventos relevantes também podem ser incluídos periodicamente nos ajustes não GAAP, caso sua magnitude seja significativa nos períodos em que ocorreram. Os ajustes não GAAP refletem os efeitos fiscais na medida em que exista despesa de imposto corrente segundo as normas GAAP dos EUA. Atualmente, a Empresa tem uma provisão para redução da provisão para perdas sobre seus ativos fiscais diferidos líquidos; portanto, não há impacto líquido registrado referente aos efeitos de impostos diferidos. A BeOne mantém uma política estabelecida para medidas não GAAP que orienta a definição de quais custos serão excluídos dessas medidas, como também os protocolos, controles e processos de aprovação relacionados ao seu uso. A BeOne acredita que essas medidas financeiras não GAAP, quando analisadas em conjunto com os valores GAAP, podem aprimorar a compreensão geral do desempenho operacional da empresa. A inclusão dessas medidas visa proporcionar aos investidores uma compreensão mais completa dos resultados financeiros históricos e projetados da BeOne, bem como de suas tendências, além de facilitar comparações entre períodos e em relação a informações projetadas. Essas medidas também figuram entre os indicadores utilizados pela administração da BeOne para planejamento, projeção e avaliação de desempenho. Tais medidas devem ser consideradas um complemento — e não uma substituição ou superioridade — às medidas financeiras calculadas em conformidade com as normas GAAP. As medidas financeiras não GAAP utilizadas pela BeOne podem ser calculadas de forma distinta daquelas utilizadas por outras empresas e, consequentemente, podem não ser comparáveis a elas.

RECONCILIAÇÃO DE INDICADORES GAAP SELECIONADOS COM INDICADORES NÃO GAAP

(Valores em milhares de dólares americanos, exceto os dados por ação e por ADS)

(não auditado)

Trimestre encerrado em

Semestre encerrado em

30 de junho de

30 de junho de

2026

2025

2026

2025

Reconciliação entre os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) e o custo ajustado de vendas — produtos:

Custo das vendas segundo os GAAP – produtos

US$

174.530

US$

164.606

US$

341.745

US$

329.608

Menos: depreciação

5.520

3.321

9.846

5.934

Menos: amortização de ativos intangíveis

1.592

5.749

3.334

6.922

Menos: outros

893

893

Custo ajustado das vendas — produtos

US$

167.418

US$

154.643

US$

328.565

US$

315.859

Reconciliação entre os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) e os gastos ajustados com pesquisa e desenvolvimento:

Pesquisa e desenvolvimento de acordo com os GAAP

US$

612.280

US$

524.896

US$

1.153.504

US$

1.006.783

Menos: custo com remuneração baseada em ações

58.536

64.392

112.392

106.159

Menos: depreciação

19.794

16.447

41.258

35.372

Pesquisa e desenvolvimento ajustados

US$

533.950

US$

444.057

US$

999.854

US$

865.252

Reconciliação entre os valores de acordo com os GAAP e os valores ajustados de despesas com vendas, gerais e administrativas:

Despesas com vendas, gerais e administrativas de acordo com os GAAP

US$

593.214

US$

537.913

US$

1.148.311

US$

997.201

Menos: Custo com remuneração baseada em ações

78.931

86.161

148.423

139.845

Menos: depreciação

13.592

10.086

27.187

20.162

Menos: amortização de ativos intangíveis

17

11

34

28

Despesas ajustadas com vendas, gerais e administrativas

US$

500.674

US$

441.655

US$

972.667

US$

837.166

Reconciliação das despesas operacionais de acordo com os GAAP com as despesas operacionais ajustadas:

Despesas operacionais de acordo com os GAAP

US$

1.205.494

US$

1.062.809

US$

2.301.815

US$

2.003.984

Menos: custo com remuneração baseada em ações

137.467

150.553

260.815

246.004

Menos: depreciação

33.386

26.533

68.445

55.534

Menos: amortização de ativos intangíveis

17

11

34

28

Despesas operacionais ajustadas

US$

1.034.624

US$

885.712

US$

1.972.521

US$

1.702.418

Reconciliação entre o resultado operacional de acordo com os GAAP e o resultado operacional ajustado:

Lucro operacional de acordo com os GAAP

US$

325.047

US$

87.885

US$

574.949

US$

98.987

Além disso: Custo com remuneração baseada em ações

137.467

150.553

260.815

246.004

Além disso: depreciação

38.906

29.854

78.291

61.468

Além disso: amortização de ativos intangíveis

1.609

5.760

3.368

6.950

Mais: outros

893

893

Lucro operacional ajustado

US$

503.029

US$

274.945

US$

917.423

US$

414.302

Reconciliação entre o GAAP e a despesa ajustada com imposto de renda:

Despesa com imposto de renda de acordo com os GAAP

US$

75.452

US$

5.229

US$

107.310

US$

24.859

Além disso: itens tributários específicos

(49.839

)

14.210

(53.374

)

8.737

Além disso: Efeito no imposto de renda dos ajustes não GAAP

20.331

17.466

40.673

28.703

Despesa ajustada com imposto de renda

US$

45.944

US$

36.905

US$

94.609

US$

62.299

Reconciliação entre o lucro líquido de acordo com os GAAP e o lucro líquido ajustado:

Lucro líquido de acordo com os GAAP

US$

237.007

US$

94.320

US$

464.364

US$

95.590

Além disso: despesas com remuneração baseada em ações

137.467

150.553

260.815

246.004

Além disso: depreciação

38.906

29.854

78.291

61.468

Além disso: amortização de ativos intangíveis

1.609

5.760

3.368

6.950

Mais: outros

893

893

Além disso: perdas por redução do valor contábil de participações societárias

3.118

15.494

Além disso: itens tributários específicos

49.839

(14.210

)

53.374

(8.737

)

Além disso: efeito no imposto de renda dos ajustes não GAAP1

(20.331

)

(17.466

)

(40.673

)

(28.703

)

Lucro líquido ajustado

US$

444.497

US$

252.822

US$

819.539

US$

388.959

Reconciliação entre o GAAP e o lucro por ação ajustado – básico

Lucro por ação segundo os GAAP – básico

US$

0,16

US$

0,07

US$

0,32

US$

0,07

Além disso: despesas com remuneração baseada em ações

0,09

0,11

0,18

0,18

Além disso: depreciação

0,03

0,02

0,05

0,04

Além disso: amortização de ativos intangíveis

0,00

0,00

0,00

0,00

Mais: outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Além disso: perdas por redução do valor contábil de participações societárias

0,00

0,00

0,00

0,01

Mais: itens tributários específicos

0,03

(0,01

)

0,04

(0,01

)

Além disso: efeito no imposto de renda dos ajustes não GAAP1

(0,01

)

(0,01

)

(0,03

)

(0,02

)

Lucro ajustado por ação – básico

US$

0,31

US$

0,18

US$

0,57

US$

0,28

Reconciliação entre o GAAP e o lucro por ação ajustado – diluído

Lucro por ação segundo os GAAP – diluído

US$

0,16

US$

0,06

US$

0,31

US$

0,07

Além disso: Despesas com remuneração baseada em ações

0,09

0,10

0,17

0,17

Além disso: depreciação

0,03

0,02

0,05

0,04

Além disso: amortização de ativos intangíveis

0,00

0,00

0,00

0,00

Mais: outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Além disso: perdas por redução do valor contábil de participações societárias

0,00

0,00

0,00

0,01

Mais: itens fiscais específicos

0,03

(0,01

)

0,04

(0,01

)

Mais: efeito no imposto de renda dos ajustes não GAAP1

(0,01

)

(0,01

)

(0,03

)

(0,02

)

Lucro ajustado por ação – diluído

US$

0,30

US$

0,17

US$

0,54

US$

0,27

Reconciliação dos resultados de acordo com os GAAP com o lucro ajustado por ADS – básico

Lucro por ADS de acordo com os GAAP – básico

US$

2,12

US$

0,87

US$

4,17

US$

0,89

Mais: despesas com remuneração baseada em ações

1,23

1,39

2,34

2,29

Mais: depreciação

0,35

0,28

0,70

0,57

Mais: amortização de ativos intangíveis

0,01

0,05

0,03

0,06

Mais: outros

0,00

0,01

0,00

0,01

Mais: perdas por redução do valor contábil de participações societárias

0,00

0,03

0,00

0,14

Mais: itens tributários específicos

0,45

(0,13

)

0,48

(0,08

)

Mais: efeito no imposto de renda dos ajustes não GAAP1

(018

)

(0,16

)

(0,37

)

(0,27

)

Lucro ajustado por ADS – básico

US$

3,98

US$

2,33

US$

7,37

US$

3,61

Reconciliação dos resultados de acordo com os GAAP com o lucro ajustado por ADS – diluído

Lucro por ADS de acordo com os GAAP – diluído

US$

2,05

US$

0,84

US$

4,01

US$

0,85

Mais: despesas com remuneração baseada em ações

1,19

1,34

2,25

2,20

Mais: depreciação

0,34

0,27

0,68

0,55

Mais: amortização de ativos intangíveis

0,01

0,05

0,03

0,06

Mais: outros

0,00

0,01

0,00

0,01

Mais: perda de valor de investimentos em participações societárias

0,00

0,03

0,00

0,14

Mais: itens tributários específicos

0,43

(0,13

)

0,46

(0,08

)

Mais: efeito do imposto de renda decorrente de ajustes não GAAP1

(0,18

)

(0,16

)

(0,35

)

(0,26

)

Lucro ajustado por ADS – diluído

US$

3,84

US$

2,25

US$

7,08

US$

3,48

  1. O efeito tributário dos ajustes não GAAP baseia-se na alíquota tributária prevista na legislação da jurisdição fiscal relevante. Observe que a Empresa atualmente registra uma provisão de desvalorização sobre seus ativos tributários diferidos líquidos; portanto, não há impacto líquido registrado para os efeitos tributários diferidos.

Trimestre encerrado em

Semestre encerrado em

30 de junho de

30 de junho de

2026

2025

2026

2025

Fluxo de caixa livre (não GAAP):

Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais (GAAP)

US$

462.820

US$

263.598

US$

664.156

US$

307.680

Menos: aquisições de ativos imobilizados

(27.476

)

(43.826

)

(68.265

)

(100.233

)

Fluxo de caixa livre (não GAAP)

US$

435.344

US$

219.772

US$

595.891

US$

207.447

Reconciliação da orientação sobre o lucro operacional de acordo com os GAAP com os resultados não GAAP

Previsão do lucro operacional para o ano inteiro de 2026

(Não auditado)

Lucro operacional de acordo com os GAAP

1.000.000

1.100.000

Mais: ajustes para chegar aos resultados não GAAP1

700.000

700.000

Lucro operacional não GAAP

1.700.000

1.800.000

  1. Os ajustes não GAAP baseiam-se nas melhores informações disponíveis no momento, relacionadas a itens não monetários semelhantes aos relatados em nossos resultados não GAAP efetivos.

____________________

* A BeOne firmou um acordo de opção exclusiva com a Huahui Health para licenciar os direitos mundiais do HH160 (BON-110), um novo anticorpo triespecífico que tem como alvo PD-1, VEGF-A e CTLA-4.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Contato para investidores

Liza Heapes

+1 857-302-5663

ir@beonemed.com

Assessoria de imprensa

Kyle Blankenship

+1 667-351-5176

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Fonte: BUSINESS WIRE

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