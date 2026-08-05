Tecnotree apresenta crescimento de dois dígitos no lucro e aceleração na implantação no primeiro semestre de 2026

A Tecnotree, líder global em Sistemas de Suporte a Negócios Digitais (BSS) nativos de IA e soluções de plataforma digital para o setor de telecomunicações, anunciou seus resultados financeiros para o primeiro semestre de 2026. A empresa apresentou crescimento em todas as principais métricas financeiras, expandiu a margem operacional em 800 pontos-base e converteu uma carteira de pedidos recorde em implantações em ritmo acelerado, com oito projetos concluídos na América do Norte, África e Oriente Médio.

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Tecnotree Delivers Double-Digit Profit Growth and Accelerated Deployment Momentum in H1 2026

Primeiro Semestre (janeiro a junho de 2026)

Receita líquida de € 36,8 milhões (€ 34,2 milhões), um aumento de 7,5% em relação ao ano anterior; Em moeda constante, EUR 37,6 milhões, um aumento de 10,0% em relação ao ano anterior.

Resultado operacional (EBIT) de EUR 13,2 milhões (EUR 9,6 milhões), um aumento de 38,1% em relação ao ano anterior.

Margem operacional de 36,0% (28,0%), um aumento de 800 bps em relação ao ano anterior.

Resultado líquido de EUR 4,5 milhões (EUR 2,6 milhões), um aumento de 73,5% em relação ao ano anterior.

Margem de lucro líquido de 12,0% (7,0%).

Fluxo de caixa livre positivo de EUR 2,1 milhões (EUR 2,1 milhões), um aumento de 2,1% em relação ao ano anterior.

Carteira de encomendas no final do período de EUR 106,3 milhões (EUR 105,7 milhões), um aumento de 0,6% em relação ao ano anterior.

Principais Conquistas

Oito Implementações na América do Norte, África e Oriente Médio: Tecnotree concluiu oito implementações em produção no primeiro semestre, convertendo pedidos em operações reais. Uma operadora de nível 1 na América do Norte implementou suas soluções em toda a sua rede corporativa e de varejo; uma operadora nacional do Oriente Médio implementou simultaneamente as capacidades combinadas de B2B e B2C da Tecnotree; e na África, a Tecnotree implementou seis soluções, abrangendo faturamento e liquidação no atacado, faturamento integrado, atualizações de faturamento convergente e a primeira fase de implementação com uma importante instituição de serviços financeiros.

Aquisição de Novos Clientes e Expansão da MVNX: A Tecnotree conquistou novos clientes na América Latina e na África, implementando o BSS digital B2B2X nativo de IA e as plataformas de marketing em tempo real e marketplace B2B nativas de IA da Moments. Além disso, a Tecnotree adicionou dois contratos de Habilitador de Rede Virtual Móvel (MVNX) na África, que agora permitem que as operadoras lancem marcas virtuais em uma base compartilhada e nativa da nuvem na região.

Crescimento em DevOps e Serviços Gerenciados: A Tecnotree garantiu contratos de DevOps em três empresas operacionais de um importante grupo de operadoras pan-africano e em um cliente-chave de nível 1 no Oriente Médio, ampliando seu papel de fornecedora de plataforma para parceira operacional de longo prazo.

Reconhecimentos de Analistas: A Tecnotree foi reconhecida em cinco relatórios do Gartner® Hype Cycle™ até julho de 2026, reforçando sua relevância em recursos críticos para provedores de serviços de comunicação (CSPs):

Hype Cycle para Operações Autônomas no Setor de Comunicações, 2026

Hype Cycle para Tecnologias Emergentes no Setor de Comunicações, 2026

Hype Cycle para Serviços de Nuvem para Telecomunicações, 2026

Hype Cycle para Serviços de Comunicação Empresarial, 2026

Hype Cycle para Experiência do Cliente e Monetização no Setor de Comunicações, 2026

Prêmios do Setor: A Tecnotree recebeu nove reconhecimentos de analistas e do setor até julho de 2026. Além das cinco citações do Gartner Hype Cycle acima, a empresa foi nomeada vencedora do prêmio CX Catalyst de Impacto no The Fast Mode Awards e incluída no The Fast Mode 100, ambos destacando o Tecnotree Moments CVM e o XPM. No Asian Telecom Awards 2026, a Tecnotree conquistou o prêmio de Iniciativa de IA do Ano pela plataforma Moments de Engajamento e Gestão de Experiência, e o prêmio de Iniciativa Digital do Ano pela iniciativa MVNE/MVNO CX Catalyst, construída sobre o Tecnotree BSS Suite 5.0.

Inovação de Produto: A Tecnotree continuou a enriquecer sua plataforma com recursos nativos de IA no Tecnotree Moments, Sensa e BSS Suite 5.0, aprimorando a tomada de decisões em tempo real, a orquestração de agentes e o engajamento do cliente orientado por IA de ponta, juntamente com a governança de IA explicável para mercados de telecomunicações regulamentados.

Declaração da CEO

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree, declarou: "Nossos resultados do primeiro semestre de 2026 demonstram que a execução disciplinada e a inovação nativa em IA podem crescer juntas. A margem operacional expandiu em 800 pontos-base e o lucro líquido aumentou em mais de 70%, enquanto concluímos oito implementações na América do Norte, África e Oriente Médio — convertendo a carteira de pedidos em operações reais para nossos clientes. O que me dá mais confiança é o equilíbrio desse desempenho: novos clientes na América Latina e África, parcerias DevOps mais sólidas na África e no Oriente Médio e a expansão do MVNX no mercado africano, tudo isso sustentado por uma plataforma reconhecida em cinco relatórios do Gartner Hype Cycle até julho de 2026. Estou orgulhosa de nossas equipes e parceiros, e entramos no segundo semestre de 2026 com forte impulso e um foco claro em crescimento sustentável e lucrativo."

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é líder global em soluções digitais BSS e fintech nativas de IA, ajudando provedores de serviços de comunicação a acelerar a transformação digital, monetizar serviços de última geração e oferecer experiências excepcionais aos clientes. Com mais de 40 anos de experiência no setor, a Tecnotree atende operadoras na Europa, Ásia, Américas, África e Oriente Médio por meio de sua plataforma nativa da nuvem, compatível com a Arquitetura Digital Aberta (ODA) do ™ Forum. A empresa está listada na Nasdaq Helsinki (TEM1V).

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Informações adicionais: Prianca Ravichander, CMO

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