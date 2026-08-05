Tecnotree apresenta crescimento de dois dígitos no lucro e aceleração na implantação no primeiro semestre de 2026
compartilheSIGA
A Tecnotree, líder global em Sistemas de Suporte a Negócios Digitais (BSS) nativos de IA e soluções de plataforma digital para o setor de telecomunicações, anunciou seus resultados financeiros para o primeiro semestre de 2026. A empresa apresentou crescimento em todas as principais métricas financeiras, expandiu a margem operacional em 800 pontos-base e converteu uma carteira de pedidos recorde em implantações em ritmo acelerado, com oito projetos concluídos na América do Norte, África e Oriente Médio.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260805685141/pt/
Tecnotree Delivers Double-Digit Profit Growth and Accelerated Deployment Momentum in H1 2026
Primeiro Semestre (janeiro a junho de 2026)
- Receita líquida de € 36,8 milhões (€ 34,2 milhões), um aumento de 7,5% em relação ao ano anterior; Em moeda constante, EUR 37,6 milhões, um aumento de 10,0% em relação ao ano anterior.
- Resultado operacional (EBIT) de EUR 13,2 milhões (EUR 9,6 milhões), um aumento de 38,1% em relação ao ano anterior.
- Margem operacional de 36,0% (28,0%), um aumento de 800 bps em relação ao ano anterior.
- Resultado líquido de EUR 4,5 milhões (EUR 2,6 milhões), um aumento de 73,5% em relação ao ano anterior.
- Margem de lucro líquido de 12,0% (7,0%).
- Fluxo de caixa livre positivo de EUR 2,1 milhões (EUR 2,1 milhões), um aumento de 2,1% em relação ao ano anterior.
- Carteira de encomendas no final do período de EUR 106,3 milhões (EUR 105,7 milhões), um aumento de 0,6% em relação ao ano anterior.
Principais Conquistas
Oito Implementações na América do Norte, África e Oriente Médio: Tecnotree concluiu oito implementações em produção no primeiro semestre, convertendo pedidos em operações reais. Uma operadora de nível 1 na América do Norte implementou suas soluções em toda a sua rede corporativa e de varejo; uma operadora nacional do Oriente Médio implementou simultaneamente as capacidades combinadas de B2B e B2C da Tecnotree; e na África, a Tecnotree implementou seis soluções, abrangendo faturamento e liquidação no atacado, faturamento integrado, atualizações de faturamento convergente e a primeira fase de implementação com uma importante instituição de serviços financeiros.
Aquisição de Novos Clientes e Expansão da MVNX: A Tecnotree conquistou novos clientes na América Latina e na África, implementando o BSS digital B2B2X nativo de IA e as plataformas de marketing em tempo real e marketplace B2B nativas de IA da Moments. Além disso, a Tecnotree adicionou dois contratos de Habilitador de Rede Virtual Móvel (MVNX) na África, que agora permitem que as operadoras lancem marcas virtuais em uma base compartilhada e nativa da nuvem na região.
Crescimento em DevOps e Serviços Gerenciados: A Tecnotree garantiu contratos de DevOps em três empresas operacionais de um importante grupo de operadoras pan-africano e em um cliente-chave de nível 1 no Oriente Médio, ampliando seu papel de fornecedora de plataforma para parceira operacional de longo prazo.
Reconhecimentos de Analistas: A Tecnotree foi reconhecida em cinco relatórios do Gartner® Hype Cycle™ até julho de 2026, reforçando sua relevância em recursos críticos para provedores de serviços de comunicação (CSPs):
- Hype Cycle para Operações Autônomas no Setor de Comunicações, 2026
- Hype Cycle para Tecnologias Emergentes no Setor de Comunicações, 2026
- Hype Cycle para Serviços de Nuvem para Telecomunicações, 2026
- Hype Cycle para Serviços de Comunicação Empresarial, 2026
- Hype Cycle para Experiência do Cliente e Monetização no Setor de Comunicações, 2026
Prêmios do Setor: A Tecnotree recebeu nove reconhecimentos de analistas e do setor até julho de 2026. Além das cinco citações do Gartner Hype Cycle acima, a empresa foi nomeada vencedora do prêmio CX Catalyst de Impacto no The Fast Mode Awards e incluída no The Fast Mode 100, ambos destacando o Tecnotree Moments CVM e o XPM. No Asian Telecom Awards 2026, a Tecnotree conquistou o prêmio de Iniciativa de IA do Ano pela plataforma Moments de Engajamento e Gestão de Experiência, e o prêmio de Iniciativa Digital do Ano pela iniciativa MVNE/MVNO CX Catalyst, construída sobre o Tecnotree BSS Suite 5.0.
Inovação de Produto: A Tecnotree continuou a enriquecer sua plataforma com recursos nativos de IA no Tecnotree Moments, Sensa e BSS Suite 5.0, aprimorando a tomada de decisões em tempo real, a orquestração de agentes e o engajamento do cliente orientado por IA de ponta, juntamente com a governança de IA explicável para mercados de telecomunicações regulamentados.
Declaração da CEO
Padma Ravichander, CEO da Tecnotree, declarou: "Nossos resultados do primeiro semestre de 2026 demonstram que a execução disciplinada e a inovação nativa em IA podem crescer juntas. A margem operacional expandiu em 800 pontos-base e o lucro líquido aumentou em mais de 70%, enquanto concluímos oito implementações na América do Norte, África e Oriente Médio — convertendo a carteira de pedidos em operações reais para nossos clientes. O que me dá mais confiança é o equilíbrio desse desempenho: novos clientes na América Latina e África, parcerias DevOps mais sólidas na África e no Oriente Médio e a expansão do MVNX no mercado africano, tudo isso sustentado por uma plataforma reconhecida em cinco relatórios do Gartner Hype Cycle até julho de 2026. Estou orgulhosa de nossas equipes e parceiros, e entramos no segundo semestre de 2026 com forte impulso e um foco claro em crescimento sustentável e lucrativo."
Sobre a Tecnotree
A Tecnotree é líder global em soluções digitais BSS e fintech nativas de IA, ajudando provedores de serviços de comunicação a acelerar a transformação digital, monetizar serviços de última geração e oferecer experiências excepcionais aos clientes. Com mais de 40 anos de experiência no setor, a Tecnotree atende operadoras na Europa, Ásia, Américas, África e Oriente Médio por meio de sua plataforma nativa da nuvem, compatível com a Arquitetura Digital Aberta (ODA) do ™ Forum. A empresa está listada na Nasdaq Helsinki (TEM1V).
O Gartner® não endossa nenhuma empresa, fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outras designações. As publicações do Gartner consistem nas opiniões da organização de insights de negócios e tecnologia do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta publicação, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260805685141/pt/
Contato:
Informações adicionais: Prianca Ravichander, CMO
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
E-mail: marketing@tecnotree.comwww.tecnotree.com
Fonte: BUSINESS WIRE