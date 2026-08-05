Novo livro da Esri Press capacita usuários a liberar o potencial da IA ??com o poder da geografia
Explorando a GeoAI: Ferramentas e Fluxos de Trabalho oferece modelos de IA geoespacial de ponta e tutoriais passo a passo utilizando o ArcGIS A Esri lançou o Explorando a GeoAI: Ferramentas e Fluxos de trabalho, um guia prático para aplicar IA geoespacial usando o ArcGIS. Desenvolvido para profissionais de GIS, analistas e cientistas de dados, o livro de tarefas apoia a análise espacial do mundo real mediante fluxos de trabalho práticos de GeoAI. O livro aborda a crescente importância da GeoAI, ao orientar os leitores pelas etapas de preparação de dados, treinamento de modelos, avaliação e implantação. Tutoriais passo a passo utilizam conjuntos de dados do mundo real para demonstrar aprendizagem profunda, detecção de objetos, classificação Lidar, aprendizagem por transferência e análise espacial preditiva no ArcGIS.
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A Esri lançou o Explorando a GeoAI: Ferramentas e Fluxos de Trabalho, um guia prático para a aplicação de inteligência artificial geoespacial (GeoAI) utilizando o ArcGIS. Criado para profissionais de GIS, analistas e cientistas de dados, este manual prático fornece o conhecimento e as ferramentas necessários para integrar fluxos de trabalho avançados de IA a análises espaciais do mundo real.
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À medida que a GeoAI continua transformando o modo como as organizações analisam e interpretam dados baseados em localização, o Explorando a GeoAI capacita os leitores com as habilidades necessárias para implementar, com confiança, modelos e fluxos de trabalho de aprendizagem profunda. O livro conduz os usuários por todo o ciclo de vida da GeoAI, desde a preparação de sistemas e dados até o treinamento, a avaliação e a implantação de modelos em ambientes operacionais.
Os leitores começam aprendendo a instalar e configurar estruturas de aprendizagem profunda, avaliar capacidades de hardware e otimizar o desempenho do sistema. A partir daí, avançam pelas etapas fundamentais do fluxo de trabalho de GeoAI, incluindo a definição dos requisitos do projeto, a seleção de dados adequados, a escolha e o treinamento de modelos e a avaliação segura dos resultados.
Cada capítulo apresenta tutoriais passo a passo cuidadosamente estruturados, com uso de conjuntos de dados do mundo real, o que permite aos leitores desenvolver competências práticas enquanto resolvem problemas espaciais relevantes. O livro demonstra como aplicar modelos de aprendizagem profunda pré-treinados em ArcGIS Pro e ArcGIS Online, destacando o poder e a flexibilidade da plataforma geoespacial da Esri.
Os tópicos abordados incluem:
- Instalação e configuração de estruturas de aprendizagem profunda
- Solução de problemas técnicos comuns
- Seleção, treinamento e avaliação de modelos
- Detecção e classificação de objetos
- Técnicas de aprendizagem por transferência
- Classificação de nuvens de pontos Lidar
- Aplicação de análise espacial preditiva
Com sua ênfase na aprendizagem prática e aplicação no mundo real, o Explorando a GeoAI capacita os leitores a automatizar fluxos de trabalho, gerar informações preditivas e aperfeiçoar a tomada de decisões mediante análises espaciais avançadas.
Sobre os autores:
Ismael Chivite, gerente sênior de produtos principal da Esri para IA geoespacial.
Nicholas Giner, gerente sênior de produtos, análise de dados e ciência de dados na Esri.
Craig Carpenter, redator sênior de engenharia de produtos da equipe da Esri Press Books, que ajuda a desenvolver e aprimorar formas de aprender GIS.
Explorando a GeoAI: Ferramentas e Fluxos de Trabalho está disponível em livro impresso (ISBN: 9781589489080, US$ 39,99) e como e-book (ISBN: 9781589489097, US$ 39,99). Este livro pode ser adquirido na maioria das livrarias online em todo o mundo. Revendedores interessados ??podem entrar em contato com a Ingram Publisher Services, distribuidora dos livros da Esri Press.
Sobre a Esri
A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações em todo o mundo, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.
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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
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Fonte: BUSINESS WIRE