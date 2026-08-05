Novo livro da Esri Press capacita usuários a liberar o potencial da IA ??com o poder da geografia

A Esri lançou o Explorando a GeoAI: Ferramentas e Fluxos de Trabalho, um guia prático para a aplicação de inteligência artificial geoespacial (GeoAI) utilizando o ArcGIS. Criado para profissionais de GIS, analistas e cientistas de dados, este manual prático fornece o conhecimento e as ferramentas necessários para integrar fluxos de trabalho avançados de IA a análises espaciais do mundo real.

À medida que a GeoAI continua transformando o modo como as organizações analisam e interpretam dados baseados em localização, o Explorando a GeoAI capacita os leitores com as habilidades necessárias para implementar, com confiança, modelos e fluxos de trabalho de aprendizagem profunda. O livro conduz os usuários por todo o ciclo de vida da GeoAI, desde a preparação de sistemas e dados até o treinamento, a avaliação e a implantação de modelos em ambientes operacionais.

Os leitores começam aprendendo a instalar e configurar estruturas de aprendizagem profunda, avaliar capacidades de hardware e otimizar o desempenho do sistema. A partir daí, avançam pelas etapas fundamentais do fluxo de trabalho de GeoAI, incluindo a definição dos requisitos do projeto, a seleção de dados adequados, a escolha e o treinamento de modelos e a avaliação segura dos resultados.

Cada capítulo apresenta tutoriais passo a passo cuidadosamente estruturados, com uso de conjuntos de dados do mundo real, o que permite aos leitores desenvolver competências práticas enquanto resolvem problemas espaciais relevantes. O livro demonstra como aplicar modelos de aprendizagem profunda pré-treinados em ArcGIS Pro e ArcGIS Online, destacando o poder e a flexibilidade da plataforma geoespacial da Esri.

Os tópicos abordados incluem:

Instalação e configuração de estruturas de aprendizagem profunda

Solução de problemas técnicos comuns

Seleção, treinamento e avaliação de modelos

Detecção e classificação de objetos

Técnicas de aprendizagem por transferência

Classificação de nuvens de pontos Lidar

Aplicação de análise espacial preditiva

Com sua ênfase na aprendizagem prática e aplicação no mundo real, o Explorando a GeoAI capacita os leitores a automatizar fluxos de trabalho, gerar informações preditivas e aperfeiçoar a tomada de decisões mediante análises espaciais avançadas.

Sobre os autores:

Ismael Chivite, gerente sênior de produtos principal da Esri para IA geoespacial.

Nicholas Giner, gerente sênior de produtos, análise de dados e ciência de dados na Esri.

Craig Carpenter, redator sênior de engenharia de produtos da equipe da Esri Press Books, que ajuda a desenvolver e aprimorar formas de aprender GIS.

Explorando a GeoAI: Ferramentas e Fluxos de Trabalho está disponível em livro impresso (ISBN: 9781589489080, US$ 39,99) e como e-book (ISBN: 9781589489097, US$ 39,99). Este livro pode ser adquirido na maioria das livrarias online em todo o mundo. Revendedores interessados ??podem entrar em contato com a Ingram Publisher Services, distribuidora dos livros da Esri Press.

Sobre a Esri

A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações em todo o mundo, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.

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