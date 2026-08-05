Rede Líderes lança editora com 850 líderes empresariais

A Rede Líderes, grupo de decisores empresariais, lança a A7Z, marca editorial dedicada a transformar a experiência de diretores em livros, conteúdos autorais e patrimônio intelectual. A iniciativa converte conhecimentos construídos ao longo de trajetórias empresariais em reputação, legado e novas oportunidades.

A proposta parte de uma constatação prática: muito do conhecimento mais relevante das organizações permanece concentrado na experiência de suas lideranças, sem registro estruturado. São aprendizados sobre decisões, transformação de áreas, produtos, receita, governança, tecnologia, riscos, pessoas e relacionamento com clientes que raramente chegam ao mercado de forma organizada.

Para a A7Z, livros e conteúdos autorais podem ser mais eficientes do que o currículo tradicional, o conhecido CV. Enquanto o currículo informa cargos, empresas e períodos de atuação, uma obra revela como o profissional pensa, quais problemas sabe resolver e qual contribuição pode oferecer.

Conteúdos públicos também ampliam a possibilidade do autor ser encontrado, citado e reconhecido. Livros, artigos, entrevistas e publicações digitais geram presença na imprensa, nos mecanismos de busca, nas redes profissionais e nas respostas produzidas por ferramentas de inteligência artificial generativa.

“O currículo mostra onde a pessoa trabalhou. O livro e o conteúdo autoral mostram o que ela aprendeu, como raciocina e de que maneira pode contribuir. Em um mercado no qual a imprensa, a internet e as inteligências artificiais ajudam a revelar talentos e especialistas, tornar o conhecimento público pode ser mais poderoso do que simplesmente enviar um CV”, afirma Vitor Magnani, presidente da Rede Líderes.

Esse posicionamento ganha relevância especialmente nos grandes centros urbanos, onde há muitos profissionais bem formados, com boas experiências e trajetórias consistentes. Nesse ambiente, formação acadêmica e histórico profissional continuam importantes, mas já não bastam para diferenciar pessoas com qualificações semelhantes.

A Rede Líderes defende que todos os profissionais devem se posicionar publicamente, organizar suas ideias e compartilhar o conhecimento adquirido ao longo da carreira. A exposição qualificada amplia o reconhecimento, fortalece relacionamentos e cria oportunidades diante de um mercado cada vez mais competitivo.

A A7Z foi criada para apoiar esse processo. O trabalho começa pela definição do posicionamento do autor, do tema central e do índice da obra. Em seguida, experiências, casos e aprendizados são organizados em capítulos e conteúdos digitais que constroem uma presença pública coerente com a trajetória do líder.

“Não produzimos apenas livros. Organizamos a experiência de lideranças para transformá-la em repertório útil, autoridade e legado profissional. Toda carreira relevante acumula conhecimentos que deveriam servir para destacar as pessoas”, acrescenta Magnani.

Entre as obras já desenvolvidas pelo ecossistema está “Código não é Produto”, de Bruno Salles (CPTO), sobre a diferença entre entregar software e construir produtos capazes de resolver problemas reais. Outro projeto é “Crescer é Escolher”, de Marcos Inocencio (CEO), que aborda as decisões e prioridades envolvidas no crescimento profissional e empresarial.

Também está em desenvolvimento “A Nova Governança Financeira”, de Andrea Lanconi (CFO), voltado às mudanças no papel das áreas financeiras. Outros projetos tratam de experiência do colaborador, cibersegurança, proteção de dados, experiência do cliente, operações, receita e transformação organizacional.

Além dos livros autorais e individuais, a A7Z estrutura obras coletivas sobre RH, cibersegurança, experiência do cliente, produto, finanças, jurídico e marketing, sempre em conexão com tecnologia e os desafios contemporâneos da gestão.

Só no primeiro semestre de 2026, mais de 200 lideranças participaram de projetos da A7Z, representando diferentes áreas da gestão empresarial.

Quem participa das publicações da A7Z também passa a integrar a Rede Líderes, grupo selecionado de decisores empresariais que se reúne presencialmente às quintas e sextas-feiras para conversar sobre dores reais de suas atividades profissionais. Os encontros aproximam lideranças de áreas diferentes, como tecnologia, finanças, experiência do cliente, recursos humanos, produto, jurídico, risco e cibersegurança.

As Reuniões do Conselho ampliam o repertório dos autores, que conhecem desafios de outras empresas, confrontam perspectivas e aprofundam ideias incorporadas aos livros e conteúdos. A publicação integra uma jornada de posicionamento, produção intelectual e relacionamento com outros decisores.

A iniciativa também está relacionada a uma mudança na natureza do trabalho corporativo. Na avaliação da Rede Líderes, o mercado tende a buscar cada vez menos profissionais dedicados apenas à execução e mais pessoas capazes de liderar, interpretar cenários, conectar áreas diferentes de uma empresa e indicar os melhores caminhos.

Segundo Magnani, parte significativa das atividades operacionais e repetitivas ficará a cargo de novas tecnologias, automações e sistemas de inteligência artificial. Nesse contexto, ganham importância capacidades humanas como formular perguntas, compreender impactos, tomar decisões, construir confiança e integrar conhecimentos.

Por essa razão, a Rede Líderes defende a substituição do termo “executivo”, tradicionalmente utilizado no mundo corporativo, por “liderança”. A palavra executivo remete principalmente à execução. Já liderança representaria experiência, visão e capacidade de mobilizar pessoas e conhecimentos para orientar decisões.

Para exercer esse papel, não basta acumular cargos. É necessário revelar o legado, as ideias e o conhecimento adquiridos ao longo dos anos de carreira. Livros, artigos, entrevistas e conteúdos públicos tornam esse patrimônio acessível a empresas, profissionais e futuras gerações de líderes.

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Com mais de 850 líderes de diferentes áreas e empresas, a Rede Líderes passa a incorporar, por meio da A7Z, uma estrutura permanente de produção intelectual. A nova marca nasce para revelar autores, organizar ideias e transformar experiências empresariais em obras capazes de ampliar o repertório de quem lidera e de quem se prepara para liderar.