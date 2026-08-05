Agroamazônia triplica conversas com agente de IA

Em apenas uma semana, a Agro Amazônia, distribuidora de insumos agropecuários com mais de quatro décadas de mercado e filial da Sumitomo Corporation, elevou o número de conversas ativas com produtores rurais de 420 para mais de 1.400, além de aumentar o volume de leads qualificados de alto ticket, com 15 oportunidades encaminhadas ao setor comercial.

Esse foi o resultado do projeto com o Meta Business Agent, desenvolvido em parceria com a Zenvia, empresa de tecnologia especialista em soluções de inteligência artificial para a experiência do cliente, antes mesmo do lançamento público da solução, em junho de 2026.



Para isso, foi implantada a solução BizAI (ecossistema de agentes de IA que opera integralmente dentro do WhatsApp) e desenvolvido um agente de IA que funciona como um representante de desenvolvimento de vendas (SDR) virtual.



De forma prática, ele recebe a mensagem do produtor, identifica a necessidade, apresenta ofertas e conduz a navegação, a seleção de produtos e o checkout sem redirecionar o usuário para outros canais. A integração com a plataforma ServiceNow completa a iniciativa, possibilitando a abertura e o acompanhamento de chamados técnicos em tempo real, com suporte pós?venda contínuo.

Talassa Vieira, gerente de TI para Projetos e Inovação da Agro Amazônia, explica que o objetivo era “estar mais próximo do produtor, oferecendo suporte e orientação no momento em que ele precisasse”. Ainda segundo a gestora, o agente de IA permitiu conectar descoberta de produtos, suporte e relacionamento em uma única conversa, tornando o atendimento mais ágil, contextualizado e relevante para quem está no campo. “O resultado é uma experiência mais simples para o cliente e uma operação mais eficiente para o negócio”, complementa.



O projeto também incorpora recursos do Meta Business Agent, como personalização baseada em sinais de comportamento, memória de interações de longo prazo e reengajamento em diferentes etapas do ciclo de vida do cliente, em conformidade com as normas de privacidade vigentes.

Para Gilsinei Hansen, vice?presidente de Negócios da Zenvia, “a combinação de dados, contexto e integração com sistemas de negócio transforma agentes de IA de simples canais de atendimento em motores de crescimento”.

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A experiência demonstra a viabilidade do WhatsApp como ambiente integrado para relacionamento, vendas e suporte em cadeias comerciais complexas.