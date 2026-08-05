Instituto Percorre abre vagas gratuitas em São Paulo

O Instituto Percorre está com inscrições abertas para duas formações gratuitas voltadas a jovens interessados em desenvolver conhecimentos em sustentabilidade, indicadores ESG e análise de dados aplicada a desafios socioambientais. As aulas serão realizadas em formato híbrido, com atividades presenciais duas vezes por semana na sede da organização, em Santana, na Zona Norte de São Paulo, com início em 11 de agosto.

Uma das oportunidades é o curso de Gestão Sustentável e Indicadores ESG, com turmas nos períodos da manhã e da tarde. A formação apresenta como empresas acompanham metas de sustentabilidade, organizam indicadores e transformam dados em decisões que podem gerar impacto positivo. Ao longo das aulas, os participantes também desenvolvem conhecimentos em ferramentas utilizadas no dia a dia das organizações, como Excel, Google Planilhas e Power BI.

Também estão abertas as inscrições para o curso de Análise de Dados e IA para Impacto Socioambiental, oferecido nos períodos da manhã, tarde e noite. A proposta é preparar os participantes para interpretar, analisar e comunicar informações com o apoio de planilhas, ferramentas de Business Intelligence e recursos de Inteligência Artificial. Por meio de projetos práticos e dados reais, os jovens desenvolvem uma visão analítica aplicável a desafios enfrentados por empresas e organizações.

As duas formações são destinadas a jovens de 18 a 29 anos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio, prioritariamente na rede pública. Além dos conteúdos técnicos, os cursos do Instituto Percorre incluem atividades voltadas ao desenvolvimento de competências comportamentais, como comunicação profissional, pensamento analítico, resolução de problemas e trabalho em equipe, além da preparação para processos seletivos.

Após a conclusão, os participantes passam a contar com o apoio do Núcleo de Oportunidades do Instituto Percorre, que realiza a conexão dos egressos com vagas de aprendizagem, estágio e emprego e acompanha suas trajetórias profissionais por até cinco anos.

As inscrições podem ser realizadas até 7 de agosto, pelo site Cursos - Instituto Percorre



Sobre o Instituto Percorre

Há quase três décadas, o Instituto Percorre atua na formação profissional gratuita de jovens e pessoas com deficiência com menor acesso às oportunidades do mercado de trabalho. Com atuação em Administração, Gestão e Tecnologia, aliada ao desenvolvimento comportamental, a organização já formou mais de 50 mil profissionais e contribuiu para a empregabilidade de mais de 18 mil jovens, consolidando-se como uma ponte entre educação e empregabilidade no Brasil.

Reconhecido entre as melhores ONGs do mundo pelo ranking TheDotGood e certificado como Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), o Instituto Percorre conta com o apoio de empresas como a TOTVS, sua fundadora e principal mantenedora, além de Dell, Zendesk e Citi Foundation.

Anteriormente conhecido como Instituto da Oportunidade Social (IOS), o Instituto Percorre adota o novo nome para refletir a evolução de sua atuação, acompanhando os jovens não apenas na formação, mas em toda a sua trajetória de desenvolvimento e inserção no mundo do trabalho.



Serviço:

Cursos gratuitos: Gestão Sustentável e Indicadores ESG; Análise de Dados para Impacto Socioambiental

Público: jovens de 18 a 29 anos, cursando ou com ensino médio concluído, prioritariamente na rede pública

Local: Instituto Percorre – Avenida General Ataliba Leonel, 245, Santana, São Paulo (SP)

Formato: híbrido

Turnos:



Gestão Sustentável e Indicadores ESG: manhã e tarde



Análise de Dados para Impacto Socioambiental: manhã, tarde e noite

Inscrições: até 7 de agosto de 2026



Início das aulas: 11 de agosto de 2026

Site: institutopercorre.org.br

Instituto Percorre | Informações para Imprensa:

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