Giuliana Flores projeta aumento nas vendas no Dia dos Pais

O Dia dos Pais 2026, celebrado em 9 de agosto, deve impulsionar as vendas do comércio eletrônico. De acordo com levantamento da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (Abiacom), a data deve movimentar R$ 10,56 bilhões no varejo digital, crescimento de 10,81% em relação aos R$ 9,53 bilhões registrados em 2025. Acompanhando esse cenário positivo, a Giuliana Flores projeta um aumento de 15% nas vendas em comparação com 2025, repetindo o percentual de crescimento alcançado na última edição da data.

Entre os produtos que devem concentrar a maior demanda neste ano, as cestas de cerveja lideram a expectativa, representando 50% das vendas da campanha de Dia dos Pais. Na sequência aparecem os vasos plantados, com participação estimada em 40%, e os buquês acompanhados de chocolates, que devem responder por 10% do volume comercializado.

Para impulsionar as vendas, a varejista aposta em uma campanha exclusiva para a data, com um portfólio que reúne presentes como vasos de orquídeas, antúrios e bonsais, além de cestas de cervejas especiais, kits com chocolates, flores combinadas com bebidas e outras opções voltadas à celebração do Dia dos Pais. A estratégia reforça o posicionamento da marca em oferecer alternativas que unem praticidade, personalização e valor afetivo.

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“Os consumidores têm buscado presentes que traduzam carinho e personalidade, e isso se reflete diretamente no desempenho de categorias como plantados, cestas de cerveja e combinações com chocolates. Nossa expectativa é repetir o crescimento expressivo registrado no ano passado, oferecendo um portfólio diversificado e soluções que atendam a diferentes perfis de pais, sempre com foco na experiência de compra e na eficiência das entregas”, afirma Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores.