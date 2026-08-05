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Temenos cresce no Brasil para otimizar setor financeiro

Líder global em tecnologia bancária aposta na renovação dos sistemas legados das instituições financeiras para impulsionar competitividade

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Repórter
05/08/2026 17:55

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Temenos cresce no Brasil para otimizar setor financeiro
Temenos cresce no Brasil para otimizar setor financeiro crédito: DINO

O sistema financeiro brasileiro vive uma nova etapa de sua transformação digital. Depois de consolidar canais digitais, super apps, Pix e Open Finance, bancos e demais instituições financeiras devem agora investir na modernização do core business. Essa é a aposta da Temenos (SIX: TEMN), líder global em tecnologia bancária, que está ampliando sua operação no Brasil para apoiar essa evolução.

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“O Brasil é um dos mercados financeiros mais dinâmicos do mundo, reconhecido por sua sofisticação digital e pelo ritmo acelerado de inovação. Mas a indústria financeira ainda convive com problemas estruturais relacionados à complexidade dos sistemas legados, o que tende a retardar o tempo de chegada de novos produtos ao mercado e gera custos expressivos de manutenção e integração. Nós podemos ajudar as instituições a enfrentar esse desafio”, afirma Rodrigo Silva, presidente da Temenos para as Américas.

Segundo Silva, o Banco da Amazônia, que investiu na modernização do seu core bancário, já está preparado para ampliar a oferta de serviços digitais e tornar suas operações mais eficientes. Com a implementação da plataforma da Temenos, o banco busca expandir a oferta de microcrédito a nível nacional, processar pagamentos instantâneos via Pix e trazer maior inclusão financeira a populações desatendidas em toda a região amazônica.

“O projeto teve início em 2025 e o rollout está previsto para ocorrer em breve. Mesmo antes da conclusão, o Banco da Amazônia já percebe os benefícios da modernização de sua infraestrutura, que viabiliza um modelo operacional mais ágil, escalável e centrado no cliente, acelerando a entrega de produtos e serviços inovadores”, comenta o executivo.

Ao consolidar sua atuação no mercado brasileiro, a Temenos reforça seu compromisso de longo prazo com a eficiência do setor financeiro, ajudando os bancos a ampliar sua competitividade em um mercado cada vez mais disputado. “Com a expansão do Open Finance e a entrada de fintechs, cresce a importância da personalização de serviços, da eficiência operacional e do uso inteligente dos dados nas instituições financeiras. Para que elas se mantenham competitivas, é fundamental que fortaleçam suas infraestruturas de TI”, ressalta Silva.

A Temenos também quer ampliar sua atuação junto a cooperativas financeiras, bancos regionais e fintechs, entre outras instituições. Com uma base crescente de clientes na América Latina, a companhia vem reforçando sua capacidade de combinar inovação global com experiência local.

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No Brasil, essa estratégia é sustentada pelo fortalecimento de sua liderança local, que conta com equipe de implementação e suporte com reconhecida experiência no setor. Outro pilar da estratégia da Temenos é a adaptação contínua de suas soluções às exigências regulatórias e operacionais do setor financeiro nacional para apoiar os seus clientes locais.

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