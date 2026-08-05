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IEG realiza treinamento in company de Lean Office na prática

Entre 23 e 25 de junho, o Instituto de Engenharia de Gestão (IEG) realizou, de forma online, um treinamento in company sobre Lean Office para profissionais da Globo. O programa abordou a identificação de desperdícios nos processos administrativos, a otimização de fluxos de trabalho e a aplicação de princípios de melhoria contínua, visando tornar as rotinas mais eficientes.

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Repórter
05/08/2026 17:55

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IEG realiza treinamento in company de Lean Office na prática
IEG realiza treinamento in company de Lean Office na prática crédito: DINO

O Instituto de Engenharia de Gestão (IEG) conduziu, entre os dias 23 e 25 de junho, um treinamento in company de Lean Office destinado a profissionais da Globo. A formação foi oferecida em formato online, com três encontros de duas horas cada, e teve como objetivo apresentar ferramentas para identificar desperdícios e melhorar a eficiência dos processos administrativos.

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O Lean Office adapta os princípios do pensamento Lean, tradicionalmente aplicados à produção, ao ambiente de escritório e áreas de suporte. A metodologia propõe analisar o fluxo de informações, eliminar atividades que não agregam valor e reduzir tempos de espera, retrabalhos e falhas de comunicação entre setores.

Durante as sessões, os participantes foram orientados a mapear suas rotinas, identificar etapas redundantes, aprovações excessivas, duplicidade de dados e movimentações desnecessárias entre sistemas. O enfoque esteve na observação integrada do processo, permitindo que os profissionais reconhecessem pontos críticos que comprometem a fluidez do trabalho.

A proposta do treinamento enfatiza que a melhoria contínua depende da capacidade das equipes de questionar padrões estabelecidos e propor soluções práticas. Ao compreender como aplicar os conceitos do Lean Office, os colaboradores podem transformar áreas administrativas em parceiras estratégicas da organização, contribuindo para a redução de custos operacionais e o aumento da qualidade dos serviços internos.

O formato in company possibilitou alinhar o conteúdo às necessidades específicas da Globo, permitindo que os exemplos e exercícios fossem contextualizados nas rotinas dos participantes. Essa proximidade entre teoria e prática favorece a internalização dos princípios e a sua aplicação no dia a dia.

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O IEG destaca que suas soluções de treinamento in company podem ser adaptadas a diferentes realidades empresariais, sendo oferecidas tanto em modalidade online quanto presencial, com instrutores que possuem experiência de mercado. A iniciativa reforça a importância de capacitar profissionais para enfrentar desafios operacionais por meio de metodologias estruturadas, sem depender exclusivamente de novas tecnologias ou projetos pontuais.



Website: http://www.ieg.com.br

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