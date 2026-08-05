MarkApp gera R$ 26,5 milhões em propostas no primeiro ano

A transformação digital da logística brasileira passa, cada vez mais, por modelos colaborativos. Apostando nessa tendência, o Grupo Marksell criou a MarkApp Promotores, um ecossistema que reúne tecnologia, inteligência artificial, produção de conteúdo, capacitação e uma comunidade de profissionais para conectar empresas a novas oportunidades de negócios.

No primeiro ano de operação, o projeto movimentou R$ 26,5 milhões em propostas comerciais, converteu R$ 7 milhões em vendas, distribuiu R$ 210 mil em comissões e reuniu 31.330 promotores cadastrados em todo o país. Agora, a próxima etapa prevê ampliar essa rede para 100 mil participantes, consolidando uma das maiores comunidades colaborativas voltadas ao setor logístico brasileiro.

Para construir essa estrutura, o Grupo Marksell investiu aproximadamente R$ 2,5 milhões ao longo dos últimos doze meses. O aporte envolveu o desenvolvimento do aplicativo, CRM, inteligência artificial, equipe especializada, marketing, geração de leads, gestão de tráfego, produção de conteúdo, suporte jurídico, estrutura física e toda a estratégia necessária para consolidar um ambiente nacional de geração de negócios.

Para Newton Felicíssimo, idealizador da MarkApp Promotores, os resultados demonstram que tecnologia e relacionamento deixam de competir e passam a atuar de forma complementar.

"Durante muitos anos, as empresas investiram fortunas para encontrar clientes. Nós seguimos outro caminho. Criamos um ambiente em que pessoas que conhecem o mercado conseguem identificar oportunidades, aproximar empresas e participar do resultado quando o negócio acontece. O primeiro ano mostrou que esse modelo funciona."

No centro desse ecossistema está uma plataforma que organiza um processo historicamente informal. As oportunidades são registradas, acompanhadas ao longo de toda a negociação e, quando o negócio é concluído, os promotores recebem participação financeira pelos resultados gerados.

Mais do que conectar empresas e profissionais, o modelo busca estruturar uma rede permanente de colaboração, na qual conhecimento, experiência e relacionamento se transformam em novos negócios.

"O que validamos neste primeiro ano foi que negócios continuam acontecendo entre pessoas. A tecnologia não substitui a confiança; ela organiza essa confiança", afirma Felicíssimo.

Muito além do aplicativo

Embora tenha o aplicativo como principal ponto de contato com os usuários, a MarkApp Promotores foi concebida para funcionar como um ecossistema de desenvolvimento da logística brasileira.

A iniciativa integra inteligência artificial, CRM, produção de conteúdo, capacitação contínua, tecnologia e uma comunidade ativa de profissionais que compartilham conhecimento, identificam oportunidades e fortalecem a competitividade das empresas em toda a cadeia logística.

Segundo a empresa, o objetivo é contribuir para um setor mais conectado, produtivo e eficiente, aproximando empresas, especialistas, operadores logísticos e profissionais que desejam gerar novos negócios.

Conteúdo impulsiona conexões

Outro diferencial da estratégia é o investimento em conteúdo especializado. Ao longo do primeiro ano, a empresa produziu materiais voltados aos segmentos de logística, inovação, tecnologia, produtividade e transformação dos negócios. Os conteúdos somaram 836.911 visualizações e alcançaram 371.148 contas nas redes sociais.

Para o próximo ciclo de expansão, a expectativa é atingir cerca de 1 milhão de visualizações mensais, impulsionadas por conteúdos técnicos, podcasts, vídeos, inteligência artificial, influenciadores digitais, redes sociais e iniciativas desenvolvidas pelo Movimento Azul.

"O conteúdo aproxima pessoas, gera confiança e cria autoridade. Quando o mercado entende melhor seus desafios, as oportunidades aparecem de forma muito mais natural", destaca Felicíssimo.

Expansão

Com o modelo validado, a MarkApp Promotores inicia uma nova fase de crescimento. A meta é alcançar aproximadamente 100 mil promotores cadastrados, formando uma das maiores redes colaborativas de geração de oportunidades para o setor logístico brasileiro.

Com essa expansão, a expectativa é gerar cerca de R$ 8 milhões em novos negócios por ano para a Marksell, fortalecendo o ecossistema como um dos principais canais de desenvolvimento comercial da companhia.

A estratégia também prevê ampliar os investimentos em tecnologia, inteligência artificial, produção de conteúdo e capacitação, reforçando a proposta de conectar pessoas, conhecimento e oportunidades em uma única plataforma colaborativa.

"Nós não vendemos apenas uma plataforma. Estamos construindo uma comunidade em que empresas encontram oportunidades mais qualificadas e pessoas descobrem uma nova forma de gerar renda por meio do conhecimento, da experiência e dos relacionamentos que construíram ao longo da vida."

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