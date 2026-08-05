Brasil recebe pela primeira vez o Congresso ATALAC

Entre os dias 10 e 14 de agosto de 2026, o Hotel JP, em Ribeirão Preto, será palco do 13º Congresso Latino-Americano da ATALAC (Associação de Técnicos Açucareiros da América Latina e do Caribe), realizado pela primeira vez em solo brasileiro. A homenagem do evento é dedicada a José Paulo Stupiello, Presidente de Honra do congresso, in memoriam.

Promovido pela STAB (Sociedade dos Técnicos Açucareiros e Alcooleiros do Brasil), em parceria com a CEISE Br e a Fenasucro & Agrocana, o congresso reúne pesquisadores, empresas e instituições de referência da América Latina e do Caribe para discutir inovação, sustentabilidade e os rumos da cadeia produtiva da cana, do melhoramento genético à economia circular, passando por descarbonização, bioeconomia e novas tecnologias industriais.

A realização do congresso coincide, no calendário, com a Fenasucro & Agrocana, maior feira mundial dedicada à bioenergia, sediada em Sertãozinho, cidade vizinha a Ribeirão Preto. As duas organizações são independentes e transformam essa semana de agosto em um polo internacional do setor sucroenergético, concentrando informação técnica e oportunidades de aprendizado para profissionais de toda a cadeia.

A comissão organizadora é presidida por Raffaella Rossetto (IAC/STAB), com Carlos Sáenz (Atalac – Costa Rica), Hermann Hoffmann (Ridesa/STAB), Luiz Antonio D. Paes (CTC) e Marcos G. A. Landell (IAC) como vice-presidentes.

Realização: Fenasucro & Agrocana e STAB à frente do congresso

A organização do Congresso Latino-Americano da ATALAC é conduzida por Paulo Montabone, Diretor da Fenasucro & Agrocana, e por Raffaella Rossetto, Presidente Nacional da STAB (Sociedade dos Técnicos Açucareiros e Alcooleiros do Brasil), entidades reconhecidas pelo fortalecimento técnico e institucional da cadeia sucroenergética. A coordenação geral do congresso é assinada por Hugo Cagno Filho, Presidente da UDOP (União Nacional da Bioenergia).

“Receber o Congresso Latino-Americano da ATALAC durante a Fenasucro fortalece ainda mais a posição do Brasil como referência mundial em tecnologia, inovação e negócios para a agroindústria da cana. Será uma oportunidade única para promover integração, conhecimento e novas parcerias internacionais”, afirma Paulo Montabone.

Para Raffaella Rossetto, o congresso representa um momento decisivo para aproximar ciência, indústria e mercado: “A evolução da agroindústria depende da colaboração entre pesquisa, inovação e setor produtivo. A ATALAC é um ambiente de construção de conhecimento, troca de experiências e fortalecimento da competitividade da cadeia sucroenergética em toda a América Latina”.

Cobertura especial: Ágata Turini leva congresso ao público e ao mundo

Um dos destaques da programação paralela será a atuação da empresária Ágata Turini, Diretora Comercial da Fertron, Diretora Estadual do CIESP e apresentadora do programa Visão de Mercado, da Jovem Pan News Ribeirão Preto. Durante o evento, Ágata presidirá e conduzirá uma série de entrevistas exclusivas com algumas das principais lideranças da indústria açucareira mundial presentes no congresso, em um formato de podcast que promete colocar bastidores técnicos e decisões estratégicas do setor ao alcance de um público mais amplo.

O conteúdo será distribuído pelo Visão de Mercado na Jovem Pan News Ribeirão Preto, pelo canal oficial de Ágata Turini no YouTube e por cortes em redes sociais — ampliando o alcance do congresso para além do público técnico presencial, tanto no Brasil quanto no exterior.

"O Brasil ocupa uma posição estratégica na produção de açúcar, etanol e bioenergia. Nosso compromisso é transformar esse conhecimento em conteúdo de alto valor, aproximando as maiores lideranças mundiais do público técnico, empresarial e institucional", afirma Ágata Turini.

Vozes técnicas do congresso

A programação técnica reúne dezenas de pesquisadores e executivos de vários países. Quatro nomes ilustram bem essa amplitude: Roberto Rodrigues, Professor Emérito da FGV, é o patrono e anfitrião do congresso; Dr. Plínio Nastari, CEO da DATAGRO, apresenta a palestra magna sobre diversificação como estratégia para aumento da renda, segurança e sustentabilidade.

Glaucia Mendes Souza, professora da USP e da IEA Bioenergy, apresenta a palestra magna sobre a contribuição do etanol de cana-de-açúcar brasileiro para a mitigação das mudanças climáticas e os objetivos do desenvolvimento sustentável. Dr. Chris Meniw, embaixador para a paz da ONU e à frente da Chris Meniw Foundation, um dos nomes mais aguardados do congresso, apresenta a palestra magna sobre a 6ª revolução industrial.



A programação completa está disponível no site: www.atalac2026.com.

Polo internacional sucroenergético

Realizada em Sertãozinho, cidade vizinha a Ribeirão Preto, a Fenasucro & Agrocana é reconhecida como a maior feira mundial dedicada exclusivamente à cadeia de bioenergia, reunindo empresas, fabricantes, fornecedores de tecnologia, investidores, pesquisadores e representantes dos setores público e privado.

Feira e congresso são iniciativas distintas, mas a coincidência de datas e a proximidade entre as duas cidades concentram, na mesma semana, o principal encontro técnico-científico da ATALAC e o maior encontro comercial de bioenergia do mundo, o que faz de Ribeirão Preto e Sertãozinho, em agosto de 2026, o ponto de convergência da indústria sucroenergética internacional.

A cobertura conduzida por Ágata Turini deve ampliar essa visibilidade, conectando o público brasileiro às lideranças globais presentes no evento e fortalecendo o intercâmbio de conhecimento entre empresas, instituições e especialistas de toda a América Latina e do Caribe.

Sobre a ATALAC

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A ATALAC (Associação de Técnicos Açucareiros da América Latina e do Caribe) promove a integração entre profissionais, pesquisadores e empresas da cadeia sucroenergética latino-americana, incentivando o intercâmbio técnico e científico e o desenvolvimento sustentável do setor.