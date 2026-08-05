Narrativas sustentam governos, guerras e instituições

Num cenário em que a reputação é um ativo estratégico para empresas e governos, entender como as narrativas moldam a percepção social tornou-se questão de governança, não apenas de comunicação. Sob essa premissa, o jornalista e consultor Deco Bancillon conduziu a palestra “Comunicação é Poder” no Fórum Internacional Nexus Zero. Ele defendeu que a disputa pelo poder não depende apenas de força militar ou econômica, mas da construção de legitimidade perante a opinião pública.

Promovido pelo Nexo Governamental XI de Agosto (projeto da Faculdade de Direito da USP), o Fórum reúne especialistas para debater política e segurança global, conflitos e comunicação. Na ocasião, Bancillon destacou que as instituições enfrentam hoje não apenas versões diferentes da realidade, mas operações de desinformação e ataques narrativos coordenados para minar reputações.

Nesse cenário, a comunicação deixa de ser mero instrumento de divulgação e torna-se a infraestrutura do próprio exercício do poder. A palestra partiu de uma provocação: o que faz um acontecimento mudar a história? Mais que os fatos em si, momentos decisivos geram rupturas ao alterar a confiança coletiva. Ao citar a quebra do banco Lehman Brothers e o impeachment de Dilma Rousseff, apontou que o elemento central nas duas crises foi a mudança brusca na percepção pública sobre a estabilidade financeira e a legitimidade governamental.



Políticas públicas dependem da confiança social para funcionar. Deco Bancillon comparou o fracasso comunicacional do Plano Collor ao êxito do Plano Real, cuja diferença residiu na construção de credibilidade pública. Um governo com boas ferramentas técnicas perde a capacidade de operar se não for visto como legítimo.



É preciso, contudo, diferenciar narrativa de manipulação. Para Deco, narrar não é inventar histórias, mas organizar fatos reais para a compreensão da sociedade. “São as narrativas que organizam o significado dos fatos e moldam a percepção”, afirmou. No cenário internacional, conflitos contemporâneos e guerras também são disputas por legitimidade.

Analisando a postura de Donald Trump na operação militar contra a Venezuela, o consultor de comunicação argumentou que conflitos servem muitas vezes para reorganizar a agenda doméstica, fortalecer a liderança e mobilizar bases em momentos de fragilidade institucional.



Esse método de análise se aplica a diversos contextos como: as Guerras das Malvinas, do Golfo, Kosovo ou até crises corporativas. A lógica é constante. Um fato gera interpretações concorrentes. Estas moldam a percepção pública e daí nasce ou morre a legitimidade.

Para ilustrar, o jornalista citou o filme Mera Coincidência (Wag the Dog), onde um presidente forja uma guerra para abafar uma crise interna. A obra revela como conflitos são instrumentalizados para garantir sobrevivência política.

A disputa pela legitimidade é histórica. A queda dos czares russos resultou da perda de confiança gradual, e a famosa frase "Se não tem pão, que comam brioches", atribuída a Maria Antonieta, ilustra como certas percepções geram efeitos políticos duradouros, mesmo sem comprovação factual. Outra referência foi o cavalo de Troia, um dos primeiros usos da legitimidade como estratégia. Ele argumentou que os troianos aceitaram o presente por acharem ser uma oferenda religiosa, ilustrando como símbolos de confiança podem ser cooptados para fins políticos ou militares.



Em debate com a jornalista Fabíola Góes, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), Bancillon frisou a mudança do ambiente informacional. “A desinformação passou a integrar ataques planejados para deslegitimar políticas e comprometer reputações”. Uma narrativa distorcida pode abalar simultaneamente entidades, parceiros e até agendas regulatórias.



Sobre gestão corporativa, Deco distinguiu reputação de preparo para crises. “Ter marca forte não significa estar pronto para uma crise complexa. Isso exige governança, poder de decisão e organização da informação sob pressão. Cuidar da reputação difere de estar preparado para crises”, alertou.



Um grande erro é achar que a comunicação começa na primeira nota oficial. A disputa narrativa inicia no exato momento do fato. Enquanto organizações tentam entender a situação, redes sociais, imprensa e adversários já produzem interpretações. “Não existe comunicação que salve uma decisão ruim”, disse. Essa dinâmica exige inovar no monitoramento de riscos. Mais do que medir menções negativas, a inteligência reputacional deve rastrear a origem das narrativas, os grupos disseminadores, a velocidade de propagação e o risco de as discussões escalarem das redes para a imprensa, Congresso Nacional ou órgãos oficiais.



Para Deco, Ódio e esperança são os motores do engajamento digital. O ódio gera reações rápidas e violentas. Como exemplo, citou o filme No, sobre a campanha que derrotou Augusto Pinochet no Chile, em 1988, ao trocar o discurso do medo pela narrativa de esperança.

Para enfrentar a assimetria informacional, não há canal universal ideal. As organizações devem mapear os espaços adequados para cada disputa, evitando focar esforços em terrenos já dominados pelo adversário.

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Ao encerrar, Deco Bancillon reforçou que a comunicação é elemento constitutivo do poder. Entender como narrativas geram legitimidade explica a ascensão e queda de governos, a longevidade de regimes e a gestão de crises. Dominar essa dinâmica é, hoje, competência vital para preservar a legitimidade em cenários de alta complexidade.