Como a IA está redesenhando setores da economia brasileira

Poucas tecnologias provocaram uma transformação tão acelerada no ambiente de negócios quanto a inteligência artificial. Em poucos anos, ela deixou de ser um recurso restrito às grandes empresas de tecnologia para influenciar decisões estratégicas, aumentar a produtividade e mudar a forma como organizações de diferentes setores operam.

O impacto econômico é significativo. Estudo da consultoria IDC estima que a IA poderá adicionar cerca de US$ 15,7 trilhões à economia global até 2030, enquanto a McKinsey calcula que apenas a inteligência artificial generativa possa gerar até US$ 4,4 trilhões em valor econômico global por ano. No Brasil, porém, a adoção ainda é desigual: levantamento da PwC mostra que apenas 30% das empresas possuem uma estratégia estruturada para investimentos em IA e somente 9% redesenharam seus processos para incorporar a tecnologia de forma consistente.

Para Rodrigo Pascoal, executivo especializado em estratégia empresarial, expansão industrial e infraestrutura tecnológica, CEO da RP Brasil Consultoria e fundador da Escotech e da Golfo OEG, a inteligência artificial deixou de ser um diferencial competitivo para se tornar parte da estratégia de crescimento das organizações.

"A inteligência artificial não é mais um projeto isolado de inovação. Ela passou a integrar o planejamento estratégico das empresas, permitindo decisões mais rápidas, redução de desperdícios, aumento da produtividade e maior capacidade de adaptação a um mercado cada vez mais dinâmico."

Segundo Pascoal, os impactos já são percebidos em setores como indústria, energia, saneamento, mineração e óleo e gás, onde sensores inteligentes, monitoramento remoto e análise de dados em tempo real permitem antecipar falhas, reduzir custos operacionais e melhorar a eficiência dos ativos.

Mas essa transformação não acontece apenas no ambiente digital. Ela depende de uma cadeia produtiva capaz de fornecer os componentes que sustentam equipamentos eletrônicos, sistemas de automação, robôs industriais e data centers.

É o que destaca Rodolfo Midea, empresário especializado na cadeia de suprimentos industriais e CEO da Fácil Negócio Importação, importadora de ímãs de neodímio e outros insumos utilizados em aplicações industriais e tecnológicas.

"Quando falamos em inteligência artificial, normalmente pensamos apenas nos softwares. Mas toda essa tecnologia depende de equipamentos físicos que utilizam componentes estratégicos. À medida que cresce a demanda por automação e eletrônica de alta performance, cresce também a importância de uma cadeia de suprimentos preparada para atender essa nova realidade."

O avanço da IA também redefine um dos setores mais sensíveis da economia: a logística. Com algoritmos capazes de analisar milhares de informações simultaneamente, empresas conseguem otimizar rotas, prever atrasos, reduzir consumo de combustível e aumentar a eficiência operacional.

Para Célio Martins, executivo com atuação em logística e transporte de cargas e gerente de Novos Negócios da Transvias, a inteligência artificial transforma a gestão logística porque permite antecipar cenários em vez de apenas reagir aos problemas.

"Quanto maior a previsibilidade, menor o desperdício. A inteligência artificial ajuda a tomar decisões mais rápidas, melhora o aproveitamento da frota e aumenta a competitividade das operações."

Na saúde, o impacto ocorre principalmente na gestão. Priscila Gonçalves, estrategista de negócios da saúde, explica que clínicas e consultórios utilizam a tecnologia para automatizar processos administrativos, organizar agendas, acompanhar indicadores e tornar a operação mais eficiente.

"A inteligência artificial não substitui o profissional de saúde. Ela elimina tarefas repetitivas e permite que médicos e equipes dediquem mais tempo ao cuidado com o paciente."

A transformação também alcança a gestão financeira. Patrícia Bastazini, contadora, especialista em gestão tributária e financeira e fundadora da Bastazini Contabilidade, afirma que a IA amplia a capacidade analítica das empresas e reduz o tempo gasto em atividades operacionais.

"Hoje conseguimos analisar informações com muito mais velocidade, identificar inconsistências e apoiar decisões estratégicas com dados mais confiáveis."

O avanço da tecnologia, entretanto, também amplia a necessidade de governança. Para Dra. Keila Ribeiro Flores, advogada, doutora em Direito Empresarial e sócia-fundadora da KRF Advocacia, a inovação precisa caminhar acompanhada de responsabilidade jurídica.

"A inteligência artificial oferece enormes ganhos de eficiência, mas exige regras claras, proteção de dados, compliance e transparência. A tecnologia deve fortalecer a gestão, nunca substituir a responsabilidade humana."

Nos condomínios, a IA já aparece em soluções como reconhecimento facial, monitoramento inteligente e automação de processos. Segundo Cristiano Pandolfi, advogado especializado em Direito Condominial e sócio do escritório Toledo & Pandolfi Advogados, o desafio é equilibrar inovação e segurança jurídica.

"A tecnologia melhora a gestão condominial, mas sua implantação deve respeitar a legislação, especialmente no tratamento de dados pessoais."

Se a inteligência artificial transforma processos, ela também muda a relação das pessoas com o trabalho. Para Vanessa Queiroz, psicóloga, psicanalista e neurocientista responsável pela DNA Consultoria Empresarial, o diferencial competitivo continuará sendo humano.

"As tarefas repetitivas tendem a ser automatizadas. Competências como criatividade, pensamento crítico, inteligência emocional e capacidade de adaptação passam a ter ainda mais valor."

Na avaliação de Rodrigo Pascoal, a inteligência artificial representa uma mudança comparável à chegada da internet às empresas. A diferença é que, desta vez, a velocidade da transformação é muito maior.

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"As organizações que enxergarem a IA apenas como uma ferramenta tecnológica terão ganhos limitados. As que conseguirem integrá-la à estratégia, aos processos e às pessoas estarão mais preparadas para competir nos próximos anos."