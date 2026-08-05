Dia Nacional da Saúde reforça importância da prevenção

Celebrado em 5 de agosto, o Dia Nacional da Saúde reforça a importância da prevenção e da adoção de hábitos saudáveis ao longo da vida. O alerta ganha ainda mais força diante do avanço das doenças crônicas no Brasil. Dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), do Ministério da Saúde, revelam o avanço das doenças crônicas no país. Entre 2006 e 2024, a proporção de adultos com diagnóstico de diabetes passou de 5,5% para 12,9%, enquanto a de hipertensão aumentou de 22,6% para 29,7%.

No mesmo período, a pesquisa registrou um aumento expressivo de excesso de peso entre os brasileiros. Em 2024, 62,6% da população adulta apresentava excesso de peso, contra 42,6% em 2006, enquanto a obesidade mais que dobrou no período, passando de 11,8% para 25,7%. Em resposta a esse cenário, o Ministério da Saúde lançou a estratégia Viva Mais Brasil, mobilização nacional voltada à promoção da saúde, à prevenção de doenças crônicas e ao incentivo à adoção de hábitos mais saudáveis, como alimentação equilibrada, prática regular de atividade física e cuidado integral.

Para a nutricionista e influenciadora Cristiana Lima, a saúde está diretamente relacionada às escolhas diárias. “O Dia Nacional da Saúde nos lembra que qualidade de vida é construída no dia a dia, por meio de hábitos consistentes. Alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, hidratação, sono de qualidade e redução do consumo de ultraprocessados formam a base da prevenção a essas doenças”, afirma a profissional.

Nesse contexto, cresce o interesse por alimentos que atendem diferentes necessidades alimentares, como opções veganas, sem lactose e sem glúten. Segundo análises de mercado, categorias voltadas ao bem-estar, às restrições alimentares e aos produtos de origem vegetal vêm registrando expansão no Brasil, impulsionadas pela busca por alternativas mais alinhadas aos hábitos de consumo atuais.



Acompanhando esse movimento, a Copra, indústria alagoana especialista no beneficiamento do coco seco, investe em um portfólio de produtos que amplia as possibilidades de preparo e consumo no dia a dia. Todos os produtos da marca são veganos, sem lactose e sem glúten, características que atendem consumidores com restrições alimentares e também aqueles que adotam uma alimentação baseada em vegetais.

Segundo Cristiana, mais importante do que seguir dietas restritivas é construir uma alimentação variada, baseada em alimentos naturais. “Priorizar produtos naturais é oferecer ao organismo alimentos ricos em vitaminas, minerais, fibras e compostos bioativos importantes para o bom funcionamento do corpo. Ao mesmo tempo, reduzir o consumo frequente de ultraprocessados ajuda a diminuir a ingestão excessiva de sódio, açúcares e gorduras, fatores associados ao aumento do risco de obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares”, explica.

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Para a especialista, promover a saúde passa menos pela exclusão de alimentos e mais pela construção de hábitos sustentáveis, capazes de ser mantidos ao longo do tempo. “Quando a rotina favorece escolhas conscientes, a prevenção deixa de ser um objetivo distante e passa a fazer parte do cotidiano”, conclui.