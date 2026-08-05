Join Up Energy Drink e NoPing lançam energético gamer

A Join Up Energy Drink e o NoPing anunciaram uma parceria voltada ao mercado gamer com o lançamento da edição limitada Join Up NoPing Gamer. O produto reúne a proposta da fabricante brasileira de energéticos com a plataforma de otimização de conexão para jogos online, oferecendo ao público uma combinação de energia física e de estabilidade na conexão durante as partidas.

A novidade chega ao mercado em uma lata de 473 ml, desenvolvida especialmente para jogadores. O energético é zero açúcar e conta com uma fórmula composta por cafeína, taurina e vitaminas, ingredientes direcionados para auxiliar no estado de alerta durante longas sessões de jogo.

A iniciativa aproxima duas empresas que atuam em áreas complementares do universo dos games. Enquanto a Join Up concentra sua atuação em bebidas voltadas para atletas, gamers e praticantes de atividades físicas, o NoPing trabalha com tecnologias para reduzir problemas de conexão em partidas online.

Segundo Thiago Alves, CMO do NoPing, "a parceria com a Join Up reúne dois elementos importantes para quem passa horas competindo: disposição para manter o foco e uma conexão estável para que o desempenho durante a partida não seja prejudicado por problemas de rede."

Edição especial para o público gamer

A Join Up NoPing Gamer foi criada com identidade visual inspirada na colaboração entre as duas marcas. O lançamento busca atender jogadores casuais, competidores, criadores de conteúdo e streamers que costumam permanecer por várias horas em frente ao computador ou console.

Entre os diferenciais do produto está a ausência de açúcar, característica que reduz o consumo desse ingrediente em comparação aos energéticos tradicionais. A proposta da marca é oferecer uma alternativa voltada para quem busca manter a concentração durante partidas prolongadas.

Como o NoPing complementa a experiência

O NoPing atua na otimização da conexão entre o computador do jogador e os servidores dos jogos online. A plataforma oferece suporte para mais de 3.000 jogos e utiliza recursos de inteligência artificial para identificar rotas mais eficientes para a transmissão de dados.

Outro diferencial é a tecnologia patenteada de Multi Conexão, responsável por enviar os pacotes de dados simultaneamente por cinco rotas diferentes. O sistema identifica o caminho mais eficiente para reduzir instabilidades que podem afetar a jogabilidade.

Fundado em 2013, o NoPing está presente em mais de 150 países e ultrapassa 3 milhões de usuários. Em 2024, a empresa recebeu um investimento de US$ 3 milhões da EdgeUno, destinado à expansão de sua infraestrutura internacional.

Benefícios da parceria para os jogadores

A proposta da colaboração reúne dois fatores frequentemente associados ao desempenho em partidas competitivas. De um lado, o energético fornece uma bebida desenvolvida para acompanhar longos períodos de gameplay. Do outro, o NoPing busca minimizar impactos causados por problemas de conexão, como aumento de latência, instabilidade de rota e perda de pacotes.

Os usuários interessados em conhecer a plataforma podem utilizar o teste gratuito de 1 dia disponibilizado pelo NoPing, enquanto a edição especial da Join Up passa a integrar a linha de produtos voltada ao segmento gamer.

Mais informações sobre a parceria estão disponíveis nos sites oficiais da Join Up Energy Drink e do NoPing, além da página exclusiva criada para a colaboração.

NoPing

O NoPing Game Booster é uma plataforma brasileira voltada para otimização de conexão em jogos online para PC e dispositivos móveis. O sistema utiliza tecnologias de roteamento inteligente, Multi-Conexão e Multi-Internet para reduzir problemas relacionados à latência, jitter e perda de pacotes.

Segundo a empresa, a plataforma oferece período de teste gratuito (trial) para novos usuários.

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Para mais informações, basta acessar o site do NoPing: https://noping.com/pt