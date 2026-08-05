Incorporadora de SC supera R$ 5,2 bilhões e mira expansão

Com atuação em um dos litorais mais valorizados do país, em Santa Catarina, a Poti S/A inicia um novo ciclo de crescimento em sua trajetória de 30 anos. A incorporadora soma mais de R$ 4 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV) já entregues e cerca de R$ 1,2 bilhão em estoque, o que representa um portfólio econômico superior a R$ 5,2 bilhões. A marca contabiliza 35 projetos verticais e horizontais, entre imóveis entregues, lançados e em construção. O planejamento para os próximos anos também se apoia em um landbank de 257 mil m², com VGV potencial de mais de R$ 3 bilhões, destinado ao desenvolvimento de novos empreendimentos.

De origem familiar, a Poti tem sede em Itapema, cidade com o metro quadrado residencial mais valorizado do Brasil, segundo o Índice FipeZap, e também atua em Porto Belo, município vizinho considerado um fenômeno imobiliário com quase 3,5 mil imóveis comercializados em 2025, segundo levantamento da plataforma DWV.

Para reforçar sua atuação em um mercado tão aquecido, a empresa se prepara para uma nova etapa de expansão, com investimentos importantes em governança e no fortalecimento operacional. Com apoio de profissionais especializados, a Poti busca revisar e estruturar os processos internos para garantir mais qualidade em todas as etapas da obra, desde o lançamento até a entrega.

“Construímos a Poti ao longo de três décadas, acompanhando a transformação do litoral catarinense e mantendo uma relação próxima com clientes, parceiros e corretores. A dimensão que alcançamos exige uma estrutura cada vez mais integrada, com planejamento, governança, controles e responsabilidades bem definidos. Esta nova fase tem justamente o objetivo de preservar a solidez construída até aqui e criar as condições para crescermos com mais previsibilidade, organização e qualidade”, afirma Altair Agostinho Bartolomei Júnior, fundador da Poti S/A.

A trajetória da incorporadora inclui projetos que marcaram a urbanização e verticalização de Itapema. Entre eles: o Grace Bay Residence, primeiro prédio mais alto frente-mar da cidade, e o W Tower, único edifício construído em aço na quadra do mar com mais de 210 metros de altura, além da implantação de um dos primeiros condomínios de casas no bairro Alto São Bento.

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Na operação, a empresa utiliza recursos como modelagem BIM, produção off-site e montagem controlada, que resultam em obras até 50% mais rápidas e com até 80% de redução de desperdício de matéria-prima. A Poti também foi uma das pioneiras na adoção do light steel frame na cidade, metodologia de construção industrial que une precisão e agilidade.