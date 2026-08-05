Nova tecnologia de memória Flash 3D da Kioxia e da SanDisk obtém a maior densidade de bits do setor para QLC NAND

Conferência sobre o Futuro da Memória e do Armazenamento (FMS) – Kioxia Corporation, uma subsidiária da Kioxia Holdings Corporation (TOKYO: 285A) e a SanDisk Corporation (Nasdaq: SNDK) apresentaram hoje sua tecnologia de memória flash 3D Quad-Level-Cell (QLC) de última geração, que proporciona um aumento de até 60% na densidade de bits em relação à sua 8ª geração, que supera 37 Gb/mm² e estabelece uma referência ao setor1 para densidade de bits, desempenho e eficiência energética.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260804267276/pt/

Ao aproveitar a tecnologia revolucionária CMOS diretamente ligada à matriz (CBA)2 das empresas, que fabrica a lógica CMOS e a matriz de memória em wafers separados antes de uni-los com alinhamento de alta precisão entre wafers, a nova geração melhora a largura de banda de leitura e gravação em comparação com a memória flash 3D de 8ª geração e se torna a primeira tecnologia de memória flash 3D QLC do setor a alcançar uma interface de 04,8 Gb/s3.

Aperfeiçoamentos adicionais na interface melhoram a eficiência energética da transferência de saída de dados I/O. Estas melhorias significativas na eficiência energética abordam diretamente os desafios de energia e resfriamento da infraestrutura moderna de IA e nuvem.

Hideshi Miyajima, Diretor de Tecnologia da Kioxia, disse: "À medida que a IA continua suportando o avanço da sociedade, suas aplicações estão se expandindo da IA ??generativa à IA baseada em agentes e à IA física, enquanto o uso de dados se torna cada vez mais diversificado e sofisticado. A tecnologia QLC possibilita o armazenamento eficiente de volumes de dados em rápida expansão, contribuindo para oferecer maior desempenho e escalabilidade aos sistemas de IA. A Kioxia irá acelerar o desenvolvimento visando à comercialização de seus produtos de memória flash de 10ª geração que incorporam a tecnologia QLC."

Alper Ilkbahar, Diretor de Tecnologia da SanDisk, disse: "À medida que as cargas de trabalho de treinamento e inferência de IA e centros de dados de hiperescala impulsionam um crescimento sem precedentes na geração de dados, o setor de armazenamento enfrenta uma crescente pressão para oferecer maior capacidade, desempenho superior e melhor eficiência energética. Ao redefinir os limites de desempenho e eficiência da tecnologia QLC NAND, nossa memória flash 3D QLC de 10ª geração proporciona ganhos simultâneos em densidade, largura de banda e eficiência energética, ao estabelecer um novo paradigma para o armazenamento flash de alta capacidade e oferecer uma base escalável para aplicações de infraestrutura de última geração."

Os principais destaques da tecnologia de memória flash QLC 3D de 10ª geração incluem:

A arquitetura de 332 camadas e o design de layout otimizado proporcionam um aumento de até 60% na densidade de bits, chegando a mais de 37 Gb/mm² em comparação com a 8ª geração.

Interface de 4.8 Gb/s 3 NAND habilitada pelo Toggle DDR6.0 e pelo protocolo Separate Command Address (SCA) para liberar todo o potencial da interface de alta velocidade.

NAND habilitada pelo Toggle DDR6.0 e pelo protocolo Separate Command Address (SCA) para liberar todo o potencial da interface de alta velocidade. A arquitetura CMOS diretamente vinculada à matriz (CBA) melhora a escalabilidade da densidade, o desempenho e a eficiência de fabricação.

A terminação com derivação inferior e isolamento de potência (PI-LTT) aprimora a eficiência energética da transferência de dados de saída I/O.

Com base em uma pesquisa da Kioxia e da SanDisk em 4 de agosto de 2026. Tecnologia na qual cada wafer CMOS e cada wafer de matriz de células são fabricados separadamente em suas condições otimizadas e, a seguir, unidos. 1 Gb/s é calculado como 1.000.000.000 bits por segundo. Este valor é obtido em nosso ambiente de teste específico e pode variar dependendo das condições de uso.

Sobre a Kioxia

A Kioxia é uma líder mundial em soluções de memória, dedicada ao desenvolvimento, produção e venda de memória flash e unidades de estado sólido (SSDs). Em abril de 2017, sua predecessora Toshiba Memory foi desmembrada da Toshiba Corporation, a empresa que inventou a memória flash NAND em 1987. A Kioxia está comprometida em elevar o mundo com “memória”, oferecendo produtos, serviços e sistemas que criam opções para os clientes e valor baseado em memória para a sociedade. A inovadora tecnologia de memória flash 3D da Kioxia, BiCS FLASH™, está moldando o futuro do armazenamento em aplicações de alta densidade, incluindo smartphones avançados, PCs, sistemas automotivos, data centers e sistemas de IA generativa.

Sobre a Sandisk

A Sandisk (Nasdaq: SNDK) oferece soluções inovadoras em Flash e tecnologias de memória avançadas que atendem às necessidades de pessoas e empresas, conectando suas aspirações ao momento presente, permitindo que elas continuem avançando e expandindo as possibilidades. Siga a Sandisk no Instagram, Facebook, X, LinkedIn e YouTube. Junte-se a TeamSandisk no Instagram.

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Declaração prospectiva

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas nos termos das leis federais de valores mobiliários dos EUA, incluindo declarações sobre expectativas quanto ao desempenho, capacidades, eficiência energética aprimorada, densidade de bits e escalabilidade da tecnologia BiCS10 QLC da SanDisk Corporation e da Kioxia Corporation; o crescimento esperado das cargas de trabalho de treinamento e inferência de IA, além de centros de dados de hiperescala, bem como a demanda resultante pelo aumento na geração de dados; os benefícios previstos da arquitetura BiCS10 QLC para IA moderna, infraestrutura em nuvem, centros de dados de hiperescala e aplicações de armazenamento corporativo; e a relevância prevista da tecnologia para o setor e seu posicionamento competitivo. Estas declarações prospectivas estão baseadas em expectativas atuais e sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Os principais riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas incluem: mudanças adversas nas condições econômicas internacionais ou regionais, incluindo o impacto da evolução de políticas comerciais, regimes tarifários e guerras comerciais; volatilidade na demanda pelos produtos da Sandisk; tendências de preços e flutuações nos preços médios de venda; exposição a riscos de execução, financeiros e de mercado decorrentes de contratos a longo prazo; inflação; alterações nas taxas de juros e uma possível recessão econômica; o impacto das condições comerciais e de mercado; o impacto de produtos e preços da concorrência; o desenvolvimento e a introdução de produtos baseados em novas tecnologias e a gestão de transições tecnológicas; riscos associados a iniciativas estratégicas, incluindo reestruturações, aquisições, desinvestimentos, medidas de redução de custos e joint ventures; riscos referentes a defeitos de produtos; dificuldades ou atrasos na fabricação ou outras interrupções na cadeia de fornecimento; dependência de relacionamentos estratégicos com parceiros importantes, incluindo a Kioxia Corporation; a atração, retenção e desenvolvimento de talentos técnicos e gerenciais qualificados; riscos associados ao uso de IA nas operações comerciais; mudanças nos relacionamentos com clientes importantes ou a consolidação da base de clientes; comprometimento, danos ou interrupções decorrentes de incidentes de segurança cibernética ou outros riscos à segurança de sistemas de dados; dependência de propriedade intelectual; flutuações nas taxas de câmbio; ações de concorrentes; riscos associados à conformidade com requisitos legais e regulatórios em constante mudança; e outros riscos e incertezas listados nos documentos apresentados pela Sandisk à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K, apresentado à SEC em 21 de agosto de 2025, e seu Relatório Trimestral no Formulário 10-Q, apresentado à SEC em 1º de maio de 2026, aos quais chamamos sua atenção. Você não deve depositar confiança indevida nestas declarações prospectivas, que são válidas apenas na data deste documento, sendo que a Sandisk não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar tais declarações para refletir novas informações ou eventos, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260804267276/pt/

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