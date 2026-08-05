C4 Parceiros celebra premiação de parceiro pela Stellantis

No último 21 de julho, a C4 Parceiros celebrou mais uma importante conquista ao lado de um de seus parceiros de maior destaque. O empresário Gean, CEO da GR Consórcios, foi reconhecido pelo excelente desempenho comercial na campanha institucional da Stellantis Consórcio e recebeu um veículo zero quilômetro avaliado em mais de R$ 180 mil.

A entrega aconteceu na concessionária Automax Peugeot, localizada na Avenida Professor Mário Werneck, nº 10, bairro Estoril, Belo Horizonte (MG), onde Gean escolheu pessoalmente o modelo que passará a utilizar durante os próximos 12 meses.

A premiação, concedida pela Stellantis Consórcio, é destinada aos parceiros que se destacam por sua performance comercial e pelos resultados alcançados ao longo da campanha. Como benefício, o veículo será utilizado pelo parceiro sem qualquer custo com documentação, licenciamento, impostos ou manutenção durante o período de um ano.

Integrante da C4 há vários anos, a GR Consórcios vem acumulando resultados expressivos e consolidando sua posição entre as principais operações da rede. Somente na comercialização de produtos da Stellantis Consórcio, a empresa já ultrapassou a marca de R$ 45 milhões em créditos vendidos e mais de 600 cotas comercializadas, números que refletem uma atuação consistente e focada em performance.

Representando a C4 Parceiros, Bruno Fernandes, Head Comercial e de Novas Parcerias, e Thaina Santos, Head de Capacitação e Desenvolvimento de Parceiros, participaram da entrega oficial da premiação, reforçando o compromisso da empresa com o desenvolvimento e o reconhecimento de seus parceiros.

Mais do que comemorar uma conquista individual, a entrega simboliza o resultado de uma parceria construída com planejamento, capacitação e acompanhamento constante. A C4 Parceiros atua diariamente para fortalecer sua rede comercial, oferecendo suporte estratégico, treinamentos, campanhas de incentivo e acesso às principais administradoras do mercado, criando um ambiente propício para que seus parceiros alcancem resultados cada vez mais expressivos.

A trajetória da GR Consórcios representa esse modelo de atuação. Ao longo dos anos, a empresa evoluiu de forma consistente dentro da rede da C4 Parceiros, tornando-se referência em produtividade e demonstrando que investimento em conhecimento, estratégia e relacionamento gera resultados concretos.



"O Gean é um parceiro que acreditou no nosso projeto desde o início e construiu uma trajetória de muito trabalho e grandes resultados. Receber esse reconhecimento da Stellantis Consórcio é motivo de orgulho não apenas para ele, mas também para toda a C4 Parceiros. Nosso propósito é justamente esse: desenvolver parceiros para que conquistem reconhecimento nacional e alcancem resultados extraordinários", destaca Bruno Fernandes.

Para Thaina Santos, a premiação reforça a importância do desenvolvimento contínuo. "Cada conquista de um parceiro representa também o sucesso do trabalho que realizamos diariamente. A GR Consórcios é um exemplo de dedicação, disciplina comercial e busca constante por evolução. Ver esse reconhecimento acontecendo é extremamente gratificante."

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A entrega do veículo reforça o propósito da C4 Parceiros de impulsionar o crescimento de seus parceiros por meio de desenvolvimento comercial, relacionamento estratégico e acesso às melhores oportunidades do mercado. O reconhecimento conquistado pela GR Consórcios evidencia que resultados consistentes, aliados a uma parceria sólida, são capazes de transformar metas em grandes conquistas.