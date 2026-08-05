Maior complexo hospitalar da Costa Esmeralda abre em 6 meses

A primeira operação do futuro complexo hospitalar de Porto Belo, no litoral norte catarinense, começará a funcionar nos próximos seis meses. Antes mesmo do início das obras do hospital, previstas para iniciarem no próximo ano, o espaço receberá uma clínica de diagnóstico por imagem operada pela Via Imagem, empresa com quase 25 anos de atuação no setor e que realiza mais de 50 mil exames por ano em Santa Catarina.

A unidade terá estrutura inicial com ressonância magnética, tomografia computadorizada, radiografia digital, mamografia digital, densitometria óssea e composição corporal e ultrassonografia de última geração e marca o avanço do projeto, que prevê investimento total de R$ 200 milhões.

O início da operação representa um passo importante para ampliar a infraestrutura de saúde em uma cidade que teve crescimento populacional de 72% na última década, passando de 16 mil para mais de 27 mil moradores, segundo o IBGE. O movimento acompanha também a chegada de novos investimentos ligados ao setor, como o aporte de R$ 250 milhões anunciado pela chinesa Neusoft Medical Systems em Porto Belo para fortalecer a produção de equipamentos de diagnóstico por imagem.

Desenvolvido pela Thozen Construtora, o complexo hospitalar de Porto Belo terá 6 mil metros quadrados e, além de ser o primeiro da cidade, será o maior da Costa Esmeralda. A estrutura prevê atendimento para até 200 pacientes por dia, internação com 30 leitos, UTI com 10 leitos, seis salas cirúrgicas, pronto atendimento 24 horas, ambulatório, laboratório, banco de sangue e centro de diagnóstico por imagem com exames como tomografia, ressonância magnética, ultrassonografia, mamografia e raio-X. O empreendimento deve gerar cerca de 150 postos de trabalho na área hospitalar.

Segundo Magnos Franzen de Souza, proprietário da Thozen, a ampliação da estrutura de saúde acompanha uma nova fase de desenvolvimento da cidade. “Porto Belo vem registrando crescimento populacional, turístico e imobiliário nos últimos anos. Para sustentar esse movimento, a cidade também precisa ampliar os serviços essenciais oferecidos. O hospital vai qualificar a infraestrutura para quem vive, visita e investe aqui, trazendo mais qualidade de vida e fortalecendo ainda mais a valorização da região”, afirma.

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Além da estrutura hospitalar, o projeto foi pensado como um complexo de saúde e serviços, com consultórios médicos, espaços para profissionais da área, além de operações comerciais e de gastronomia.