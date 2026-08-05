Lazer de 32 mil m² vira argumento de venda no alto padrão

O valor de um imóvel de alto padrão já não se mede apenas pela área privativa, pela vista ou pelo acabamento. Em um mercado cada vez mais orientado pela experiência de moradia, as áreas comuns passaram a ter peso maior na decisão de compra e entraram de vez na disputa entre empreendimentos. No Lagom Perequê, projeto em Porto Belo, no litoral norte de Santa Catarina, a área de lazer terá 32 mil m², em um terreno de 123 mil m², localizado a menos de 80 metros da praia. O empreendimento é desenvolvido pela GT Home & ABC, parceria que reúne a GT Home, do empresário Geninho Thomé, e a ABC Empreendimentos, dos sócios Thiago Cabral e Abelardo Benigno.

Com VGV estimado em R$ 3,5 bilhões, o projeto prevê 57 ambientes voltados à convivência, bem-estar, esporte e apoio à rotina dos moradores. Entre os espaços estão salão de festas com piscina privativa, áreas gourmet, sala de ioga, quadras de beach tennis e padel, piscinas e ambientes kids e teen. O empreendimento também terá um Beach Point para uso dos moradores, com espreguiçadeiras, ombrelones, lockers individuais, duchas e lava-pés para suporte a quem frequenta a praia.

No caso do Lagom Perequê, a área de lazer se soma a outro diferencial territorial: cerca de 90 mil m² do terreno serão destinados à preservação ambiental às margens da Lagoa do Perequê, o que representa dois terços da área total. O empreendimento já soma mais de R$ 750 milhões comercializados desde o lançamento, considerando as três torres já lançadas e em construção, e possui o maior alvará de construção já emitido em Porto Belo.

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“O mercado imobiliário de alto padrão está passando por uma mudança de critério. Durante muito tempo, a comparação entre empreendimentos ficou muito concentrada na metragem da unidade, na vista, no acabamento e na localização. Esses atributos continuam importantes, mas já não são suficientes sozinhos. O comprador passou a avaliar o que o imóvel entrega como experiência de moradia e como isso se traduz no uso cotidiano. A área de lazer passou a ser uma parte estruturante do projeto, porque influencia a rotina, a convivência, o bem-estar e até a percepção de valor do ativo no longo prazo. Em um empreendimento desse porte, não basta ter uma lista extensa de ambientes. Esses espaços precisam ter escala, diversidade e uso real. Quando o comprador investe em um imóvel de alto padrão, ele está comprando também tempo de qualidade, conveniência e um estilo de vida”, afirma Inácio Thomé, CEO da GT Home & ABC.



O desempenho acompanha a valorização de Porto Belo no mercado imobiliário nacional. Em 2025, o município registrou o segundo maior VGV de vendas imobiliárias do país, com R$ 3,8 bilhões, segundo a plataforma DWV, atrás apenas de Itapema, também em SC.