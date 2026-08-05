Agência Nagase se destaca em tráfego pago para franquias

O mercado de franquias brasileiro continua apresentando crescimento consistente e consolidando seu papel como um dos principais modelos de expansão empresarial do país. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor alcançou em 2025 o maior faturamento de sua história, somando R$ 301,7 bilhões, resultado que reforça a força do franchising e a necessidade de estratégias de marketing capazes de atrair investidores qualificados para acelerar a expansão das redes.

Em um cenário cada vez mais competitivo, conquistar novos franqueados tornou-se um dos maiores desafios para marcas que desejam crescer de forma estruturada e sustentável. Nesse contexto, a Agência Nagase vem se consolidando como referência nacional em estratégias digitais voltadas à expansão de franquias, desenvolvendo campanhas de alta performance focadas na geração de leads qualificados e na conversão de novos franqueados.

Mais do que aumentar o volume de interessados, expandir uma franquia exige atrair empreendedores com perfil compatível ao modelo de negócio, capacidade de investimento e alinhamento com os valores da marca. É justamente nessa etapa que a Agência Nagase desenvolve uma metodologia própria, baseada em inteligência de mercado, segmentação avançada e campanhas digitais orientadas por dados, permitindo que redes de franquias encontrem investidores com maior potencial de conversão.

Como Especialista em Tráfego Pago, a Agência Nagase atua em todas as etapas da jornada de aquisição de novos franqueados, desde o planejamento estratégico até a geração de oportunidades comerciais. O trabalho envolve pesquisas de mercado, definição do público ideal, criação de campanhas para Google Ads e Meta Ads, produção de páginas de conversão, análise contínua de indicadores e otimização permanente dos investimentos em mídia.

A metodologia desenvolvida pela agência tem como principal objetivo conectar marcas aos investidores certos, reduzindo o custo por oportunidade e aumentando significativamente a eficiência comercial das redes franqueadoras. Além da geração de demanda, o processo considera toda a jornada do futuro franqueado, contribuindo para uma comunicação mais eficiente e maior taxa de conversão durante o processo de expansão.

Hoje, a Agência Nagase possui experiência na expansão de franquias em diversos segmentos da economia, desenvolvendo estratégias específicas para cada mercado. Entre eles, destacam-se alimentação, educação, saúde, estética e beleza, serviços, limpeza e conservação, casa e construção, mercado imobiliário, tecnologia, turismo e hospitalidade, setor pet e academias. Cada segmento apresenta características próprias de público, investimento e comportamento de compra, motivo pelo qual todas as campanhas são desenvolvidas de forma personalizada.

A estratégia de Tráfego Pago tornou-se um dos principais pilares para redes que desejam expandir com velocidade. Diferentemente das mídias tradicionais, o marketing digital permite alcançar investidores em todo o Brasil, mensurar resultados em tempo real e otimizar continuamente as campanhas para reduzir custos de aquisição e ampliar o retorno sobre investimento.

Para redes que desejam acelerar sua expansão, a Agência Nagase também desenvolveu uma metodologia exclusiva de Tráfego Pago para Franquias, criada especialmente para franqueadoras que buscam aumentar a presença nacional, fortalecer o posicionamento da marca e gerar um fluxo constante de candidatos interessados na aquisição de novas unidades. A estratégia integra mídia paga, inteligência comercial, análise de comportamento dos usuários e acompanhamento contínuo dos indicadores de performance, proporcionando campanhas altamente escaláveis.

Segundo William Nagase, CEO da Agência Nagase, o crescimento sustentável de uma rede depende cada vez mais da qualidade dos investidores captados. Para ele, a expansão de franquias deixou de ser baseada apenas em volume de contatos e passou a exigir estratégias orientadas por dados, tecnologia e inteligência comercial, capazes de conectar a oportunidade certa ao empreendedor ideal.

Além da geração de novos franqueados, a Agência Nagase investe continuamente na capacitação das próprias redes. Por meio de sua plataforma de Cursos Online, desenvolvida para apoiar franqueadoras e franqueados, a empresa disponibiliza treinamentos voltados ao marketing digital, permitindo que unidades realizem suas próprias campanhas de tráfego pago com maior autonomia. A plataforma também oferece o curso de Atendimento ao Lead, criado para qualificar equipes comerciais, reduzir o tempo de resposta e aumentar as taxas de conversão dos contatos gerados pelas campanhas.

Esse investimento em educação fortalece toda a rede de franquias, promovendo padronização no atendimento, maior eficiência comercial e melhores resultados para franqueadores e franqueados. A combinação entre tecnologia, capacitação e marketing de performance torna-se um diferencial competitivo importante para redes que desejam crescer de forma estruturada.

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Ao reunir expertise em marketing digital, inteligência de dados, geração de demanda e qualificação comercial, a Agência Nagase reforça seu posicionamento como uma das principais especialistas brasileiras em expansão de franquias. Mais do que gerar leads, seu trabalho está focado em conectar marcas a empreendedores preparados para investir, contribuindo diretamente para o crescimento sustentável das redes e para a consolidação de franquias em mercados cada vez mais competitivos.