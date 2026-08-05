Podcast aborda impacto do diagnóstico tardio de superdotação

O aumento nas buscas e diagnósticos tardios de Superdotação e Altas Habilidades (AH/SD) em adultos tem revelado desafios para a saúde mental contemporânea, como a necessidade de acolher indivíduos com alta sensibilidade de processamento sem patologizar traços de personalidade ou romantizar o esgotamento emocional.



Para abordar o tema, o podcast “Para Quem Sente Demais”, idealizado pela psicóloga e escritora Luciana Zanon junto com a jornalista Cláudia Mamede, lançaram seu primeiro episódio em clima de pré-estreia da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) e apresenta novos conteúdos voltados à vivência neurodivergente na fase adulta.

Com uma abordagem que reúne fundamentação da psicologia clínica e linguagem reflexiva, a produção examina as consequências de crescer com percepção intensificada e sentimento de inadequação. O objetivo da iniciativa é oferecer um espaço de espelhamento e compreensão para adultos — com foco no público feminino — que frequentemente adotam estratégias de alta produtividade para compensar a sobrecarga neurossensorial enfrentada no cotidiano.

“O sofrimento dessas pessoas não vem da intensidade em si, mas da ausência de espelhamento ao longo da vida. Elas sentiram profundamente, mas precisaram aprender sozinhas a se traduzir. O diagnóstico tardio não traz um rótulo, traz uma trégua para parar de se encaixar onde não cabe”, afirma Luciana Zanon, autora do livro Ossos de Cristal.



Do diagnóstico ao reconhecimento da identidade



Diferente das visões estereotipadas sobre o superdotado, a neurodivergência na vida adulta costuma se manifestar por meio do processamento analítico de entrelinhas, hiper-reatividade emocional e fadiga decorrente do excesso de estímulos ambientais. Sem a identificação adequada, essas características são comumente confundidas com quadros de ansiedade crônica, burnout ou oscilações de humor.

Ao longo da temporada, o podcast “Para Quem Sente Demais” relaciona a prática clínica da idealizadora com passagens de sua obra literária e temas do dia a dia, dividindo-se em eixos como:

Exaustão e esforço de adaptação: a sobrecarga invisível de monitorar ambientes e dinâmicas sociais para a manutenção das relações interpessoais e de trabalho.

Reorganização biográfica: o papel do laudo técnico e do entendimento da neurodivergência na recontextualização do histórico pessoal e no alívio do sentimento de inadequação.

Acolhimento da sensibilidade: a transição do conceito de falha individual para a compreensão da alta sensibilidade como característica estrutural do indivíduo.

O projeto busca proporcionar subsídios para que adultos neurodivergentes superem o isolamento relacional e compreendam os mecanismos de funcionamento de mentes com altas habilidades.



Sobre Luciana Zanon

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Luciana Zanon é escritora, psicóloga, psicoterapeuta e aconselhadora biográfica. Graduada em Psicologia e Administração, possui especializações em Psicologia Transpessoal, Mediação de Conflitos, Aconselhamento Biográfico de base antroposófica e Neurodivergência e Saúde Integral. Há mais de vinte anos dedica-se ao acompanhamento clínico de adultos. É criadora da metodologia Mulheres em Faces. A descoberta tardia da superdotação tornou-se o elemento central de sua pesquisa e de sua estreia na literatura com ‘Ossos de Cristal’.



Informações para a imprensa:



Contato: Cláudia Mamede/bula Comunicação



Telefone: 11-98555-5234



Site: www.ossosdecristal.com.br



Podcast: https://www.youtube.com/@para_quem_sente_demais