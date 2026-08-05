INFOX Payments aposta em crediário próprio no FEBRABAN Tech

O crédito próprio vem se consolidando como um ativo estratégico de fidelização e geração de receita no varejo, impulsionado pelo avanço da inteligência artificial, da biometria e da análise inteligente de dados. Inserida nesse cenário, a INFOX Payments apresentará, durante o FEBRABAN Tech 2026, a evolução de sua plataforma para operações de cartão private label e CDC Digital, reunindo biometria facial, análise automatizada de crédito, emissão digital, processamento financeiro e acompanhamento em tempo real do comportamento de compra e pagamento dos consumidores.

A apresentação ocorre em um momento em que o mercado financeiro acelera investimentos em transformação digital. De acordo com a Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2026, 80% dos bancos priorizam iniciativas voltadas à melhoria da jornada do cliente, enquanto a digitalização do onboarding, a validação de identidade e a eficiência operacional figuram entre as principais frentes de investimento.

Segundo André Maniezo, CEO da INFOX Payments, o setor vive uma mudança estrutural na forma de utilizar o crédito.

“Durante muitos anos, o crédito foi tratado apenas como uma forma de viabilizar vendas. Hoje, ele se tornou uma poderosa fonte de inteligência de negócios. Cada operação permite compreender hábitos de consumo, prever comportamento financeiro, personalizar ofertas e fortalecer o relacionamento entre varejista e consumidor”, afirma.

A principal novidade que a empresa levará ao FEBRABAN Tech será justamente essa integração entre processamento financeiro e inteligência analítica. A solução permite que varejistas administrem toda a operação de crédito próprio em uma única plataforma, desde o cadastro digital e a biometria facial, até a concessão automatizada de crédito, emissão do cartão, gestão de limites, cobrança e monitoramento contínuo da carteira.

“Ao concentrar informações sobre frequência de compra, histórico de pagamento e perfil de consumo, o varejista passa a construir estratégias de relacionamento muito mais precisas, elevando o ticket médio, aumentando a recorrência das compras e reduzindo custos de aquisição de clientes”, ressalta Maniezo.

O avanço do Open Finance também amplia o potencial desse modelo. Ainda segundo a pesquisa, o Brasil contabiliza 102,8 milhões de consentimentos ativos, alta de 122% em relação ao ano anterior, fortalecendo a oferta de produtos financeiros mais personalizados e integrados.

Para a INFOX Payments, esse cenário reforça o papel estratégico do crédito próprio como ferramenta de fidelização.

“Ao centralizar toda a operação financeira, o varejista deixa de depender exclusivamente das margens obtidas na venda de mercadorias e passa a capturar novas receitas provenientes dos serviços financeiros oferecidos aos clientes, além de ampliar sua capacidade de conhecer o comportamento de consumo da própria base”, reitera o CEO da empresa.

Outro destaque apresentado pela INFOX será o uso da biometria facial dentro de uma jornada do cliente totalmente digital e integrada à análise automatizada de crédito. O recurso permite validar a identidade do consumidor durante o processo de contratação, acelerar aprovações e reduzir riscos operacionais sem adicionar burocracia à jornada de compra.

A estratégia também responde ao novo comportamento dos consumidores brasileiros. De acordo com o estudo da Febraban, 78% de todas as transações bancárias já são realizadas pelo celular, enquanto os canais digitais concentram 83% do volume total de operações financeiras. O levantamento mostra ainda que 76% dos usuários do mobile banking são considerados clientes intensivos, consolidando o ambiente digital como principal canal de relacionamento entre consumidores e instituições financeiras.

Nesse contexto, a INFOX Payments defende que o futuro do crédito está na combinação entre digitalização, integração de dados e experiências mais práticas, ágeis e seguras para empresas e consumidores.

Gestão de frotas

Além das soluções voltadas ao crédito próprio, a INFOX Payments também destacará sua plataforma de Gestão de Frotas, segmento que desponta como uma importante oportunidade de crescimento para administradoras de cartões e instituições financeiras. A solução permite que emissores ampliem seu portfólio com cartões corporativos destinados ao controle de despesas com abastecimento, manutenção, pedágios e demais custos operacionais, agregando novos serviços aos clientes empresariais e criando fontes recorrentes de receita.

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O potencial desse mercado é significativo. No Brasil, cerca de 2 milhões de veículos de frotas privadas ainda operam com processos manuais, criando uma oportunidade para a digitalização da gestão de despesas. Com a plataforma da INFOX Payments, administradoras de cartões e instituições financeiras podem lançar soluções de gestão de frotas que integram pagamentos, controle operacional e uma ampla rede credenciada, permitindo às empresas reduzir custos, aumentar a eficiência e, ao mesmo tempo, ampliar a base de clientes e gerar novas receitas recorrentes.