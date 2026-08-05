IBRI e ABRASCA realizam 27º Encontro de RI em São Paulo

O Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) e a Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA) realizam o 27º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais em 24 e 25 de agosto de 2026, no Teatro B32, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732, em São Paulo (SP).

O evento anual conta com a participação de especialistas de mercado, profissionais de Relações com Investidores de grandes empresas e representantes de órgãos reguladores.

Além de ser palco de debates, o Encontro de RI promove e incentiva a troca de experiência entre os profissionais. Há, também, durante os dois dias de evento, estandes com novidades e ferramentas do mercado, que podem ser utilizadas pelas equipes de Relações com Investidores.

Na 27ª edição, o evento contará com uma novidade: em 24 de agosto de 2026, às 08h45, pela primeira vez, a entrega do Prêmio Imprensa CVM será realizada no palco do Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais.

Além disso, no dia 24 de agosto de 2026, a partir das 13h30, serão desenvolvidas atividades paralelas, por meio de mesas-redondas simultâneas com especialistas, abordando temas como: Diferenciais de comunicação investidor institucional e pessoa física; A importância da transparência em momentos de crise; Investidor de dívida x equity; Novas ferramentas de RI e percepções da Conferência do NIRI 2026; Investidores pessoa física – como as empresas tratam, tipos de comunicação, educação financeira; e IFRS S1 e S2, além da Regulação: informação financeira de alto impacto para o mercado.



Os debates dos temas serão conduzidos por especialistas como: Gustavo Lopes Rodrigues, diretor de Relações com Investidores do Itaú Unibanco Holding; Phillipe Casale, diretor de Relações com Investidores da Raízen; Natasha Utescher, head de RI e Tesouraria da Aura Minerals Inc. e conselheira do IBRI; João Marin, sócio da MZ; Raymundo Magliano Neto, diretor da Expomoney; Cinthia Porto, head de Novos Negócios e Parcerias Estratégicas no Grupo Report; e Victor Netto, diretor-executivo e cofundador do braço de Estratégia do Grupo Report.

O evento tratará de temas como: “Macroeconomia – Desafios e Oportunidades”; “Como fica a área de RI em situações em que a empresa declara Recuperação Judicial (RJ) ou se propõe a fazer uma Oferta Pública de Ação (OPA)”; “Alternativas de financiamento para o Mercado de Capitais Brasileiro”; “Pesquisa Deloitte IBRI – A agenda ampliada de Relações com Investidores: ESG, normas contábeis e impactos tributários”; “O Investidor PF em Transformação: Engajamento, Comportamento e Comunicação em Mercados Voláteis”; “Palestra - Saúde mental nas empresas: além do discurso, uma responsabilidade"; “Cenário Político”; “IA em Relações com Investidores e as tendências discutidas no exterior”; e “Os novos desafios do Mercado de Capitais”.

O 27º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais já conta com os seguintes patrocinadores: Diamante – Itaú Unibanco; Ouro – Banco do Brasil, Bradesco, Vale e Valor Econômico; e Prata – B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), Deloitte, MZ Group e Pinheiro Neto Advogados. Apoio especial: blendON; Cescon Barrieu Advogados; Fitch Ratings; Grupo Report; TheMediaGroup; e Workiva. Parceiros de Mídia: Portal Acionista e Revista RI. Organização: SB Eventos.

Além disso, há o apoio institucional das seguintes entidades: Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP); Associação de Investidores no Mercado de Capitais (AMEC); Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA); Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD); Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (APIMEC Brasil); Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo (IBEF-SP); Instituto de Auditoria Independente do Brasil (IBRACON); e Associação Brasileira de Planejamento Financeiro (Planejar).

Para mais informações e inscrições, basta acessar: https://encontroderi.com.br/

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