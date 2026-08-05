A sustentabilidade financeira em hospitais filantrópicos

Gerir um hospital filantrópico exige muito mais do que acompanhar receitas, despesas e indicadores financeiros. Diante do aumento dos custos assistenciais, da necessidade constante de investimentos e da responsabilidade de oferecer serviços seguros e de qualidade, a sustentabilidade financeira depende da capacidade do gestor de identificar oportunidades que vão além das fontes tradicionais de recursos.

À frente do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), unidade própria do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em Campina Verde, Minas Gerais, vivencio os desafios de administrar uma instituição essencial para a população e que tem no SUS e nos repasses provenientes da contratualização com o município suas principais fontes de receita.

Manter uma operação hospitalar de qualidade exige recursos para equipes especializadas, medicamentos, insumos, infraestrutura, tecnologia, equipamentos e cumprimento das exigências regulatórias. Por isso, o gestor precisa ampliar sua visão, compreender as demandas locais, construir parcerias, diversificar receitas e desenvolver estratégias capazes de fortalecer a sustentabilidade institucional.

Captação de recursos e participação da comunidade

A captação de recursos é uma importante oportunidade para as instituições filantrópicas. Eventos beneficentes, bazares, rifas, almoços e outras ações podem gerar receitas complementares e, ao mesmo tempo, aproximar a comunidade do Hospital. No HSVP, essas iniciativas contribuem para o custeio de despesas que os recursos públicos nem sempre conseguem suprir. Mais do que arrecadar, fortalecem a confiança, o vínculo e a corresponsabilidade da sociedade com a instituição.

O hospital também avançou na criação de estratégias de participação direta da comunidade. O Programa Mãos que Cuidam reúne mulheres que atuam como madrinhas do Hospital, contribuindo para mobilizar pessoas e promover ações solidárias. Já o Projeto Amigos do HSVP incentiva doações mensais, ampliando a previsibilidade financeira e reduzindo a dependência exclusiva de campanhas e eventos sazonais.

Em uma operação hospitalar, na qual grande parte das despesas é contínua, contar com receitas regulares contribui para um planejamento mais seguro e eficiente.

Parcerias com empresas e fortalecimento regional

A aproximação com o setor empresarial também representa uma oportunidade relevante. O apoio das empresas faz com que elas associem suas marcas à solidariedade, ao cuidado e ao desenvolvimento da comunidade, ao mesmo tempo em que fortalece a rede local de saúde.

Para o hospital, esse apoio ultrapassa a lógica da doação. Trata-se de um investimento na qualidade de vida da população e no desenvolvimento regional. As parcerias devem ser construídas com transparência, confiança e demonstração de impacto, permitindo que os apoiadores compreendam como suas contribuições fortalecem a assistência e geram benefícios para toda a sociedade.

Melhor aproveitamento da capacidade instalada

A sustentabilidade também depende do melhor uso das estruturas, equipes e equipamentos já disponíveis. Identificar demandas regionais e atender novos públicos pode aumentar a ocupação, melhorar a eficiência operacional e gerar receitas adicionais.

No HSVP, o credenciamento junto à Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba (AMVAP) ampliou a possibilidade de atendimento aos municípios vizinhos. A iniciativa contribui para atender a demanda da população regional, melhorar o aproveitamento da capacidade instalada e fortalecer a sustentabilidade da instituição.

O gestor hospitalar precisa olhar além dos limites do município. A regionalização, os consórcios e as parcerias entre instituições podem criar soluções que beneficiem tanto a população quanto os hospitais.

Diversificação dos serviços

Além dos atendimentos pelo SUS, a oferta de serviços particulares e as parcerias com operadoras de saúde são importantes para ampliar a geração de receitas. Para isso, é necessário conhecer as necessidades, identificar especialidades ainda indisponíveis e avaliar a viabilidade de cada serviço.

Em 2026, o HSVP iniciou atendimentos em psicologia e nutrição e implantou serviços de otorrinolaringologia, urologia e ortopedia. As especialidades foram escolhidas com base em demandas regionais e na ausência de oferta local.

A estratégia é baseada na cooperação: o Hospital disponibiliza estrutura, consultórios, agenda, materiais e suporte operacional, enquanto os profissionais contribuem com sua experiência e conhecimento técnico. O resultado é a ampliação do acesso da população e o fortalecimento da oferta assistencial.

Recursos públicos e investimentos

A busca por recursos municipais, estaduais e federais, emendas parlamentares e programas específicos também deve fazer parte do planejamento estratégico. Em março deste ano, o HSVP recebeu R$ 1,1 milhão do Governo de Minas Gerais para a aquisição de equipamentos, mobiliários e um arco cirúrgico.

O investimento permitirá a abertura de 15 novos leitos, a ampliação dos serviços e o fortalecimento das cirurgias ortopédicas, com potencial para a realização de mais de 40 procedimentos mensais. A captação de recursos públicos exige planejamento, definição de prioridades e desenvolvimento de projetos capazes de demonstrar resultados assistenciais, sociais e institucionais.

A sustentabilidade financeira de um hospital filantrópico não depende de uma única solução. Ela é resultado da combinação entre gestão eficiente, controle de custos, diversificação de receitas, captação de recursos, parcerias, ampliação dos serviços, melhor aproveitamento da capacidade instalada e busca permanente por investimentos.

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O equilíbrio financeiro não é um objetivo isolado. É uma condição essencial para garantir a continuidade da assistência, manter equipes qualificadas, investir em infraestrutura e oferecer um cuidado seguro, humanizado e de qualidade.