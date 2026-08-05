BuyCo estrutura captação de R$ 1,5 milhão para R2 Esthetics

A R2 Esthetics captou R$ 1,5 milhão em uma operação de crédito estruturada com assessoria da BuyCo. A empresa atua na distribuição de medicamentos para harmonização facial e corporal em diferentes regiões do Brasil e buscava reforçar sua estrutura financeira para sustentar o crescimento comercial.

A operação teve como foco o capital de giro, especialmente para formação e reposição de estoque. Em empresas de distribuição, o estoque representa um dos principais componentes da operação, mas também pode pressionar o caixa, já que a compra dos produtos ocorre antes da conversão das vendas em recebimento.



Segundo Raphael Mestieri, proprietário da R2 Esthetics, a empresa tinha necessidade de captação para financiar a expansão e acessar novas oportunidades de mercado.

“A empresa fez um estudo de viabilidade aqui na R2 Esthetics e nos forneceu um relatório importante, por meio do qual conseguiu enxergar melhor o que é a R2”, afirma.

A assessoria envolveu a análise da situação financeira da empresa, a organização de informações operacionais e a estruturação da operação junto ao mercado de crédito. O recurso captado contou com período de carência de seis meses antes do início dos pagamentos.

De acordo com Rafaela Rossi, cofundadora e CBO da BuyCo, operações de crédito para crescimento exigem avaliação da capacidade de pagamento e do uso adequado dos recursos.

“Captar crédito para uma empresa em expansão não se resume ao valor aprovado. É necessário entender a finalidade do recurso, o ciclo de caixa, a necessidade de capital de giro e a capacidade de pagamento para que a operação financeira esteja alinhada ao momento do negócio”, ressalta.

No caso da R2 Esthetics, o recurso foi direcionado para reforço de estoque e maior fôlego financeiro. A estrutura buscou permitir que a empresa atendesse à demanda comercial sem comprometer o caixa operacional no curto prazo.

“A gente conseguiu captar R$ 1,5 milhão, com um período de carência importante, permitindo que a empresa acessasse esse volume de recursos e se capitalizasse. Essa alavancagem trouxe novas oportunidades de negócio e possibilitou a entrada em novos mercados, algo que a R2, sozinha, hoje não conseguiria”, revela Raphael.

A captação de recursos por meio de crédito pode ser uma alternativa para empresas que buscam financiar expansão sem alterar a composição societária. Diferentemente da entrada de um investidor no capital da empresa, esse tipo de operação preserva o controle dos sócios, mas exige planejamento financeiro para que as parcelas futuras sejam compatíveis com a geração de caixa.

Segundo Rafaela Rossi, a organização prévia das informações financeiras também pode influenciar a forma como as empresas acessam crédito.

“Empresas com informações financeiras organizadas, clareza sobre a finalidade do recurso e projeção de uso do capital tendem a apresentar uma análise mais objetiva para instituições financeiras. A preparação ajuda a demonstrar viabilidade e reduz assimetrias de informação durante o processo”, acrescenta.

O caso da R2 Esthetics ilustra como a necessidade de capital de giro pode surgir em empresas que já possuem demanda e estrutura operacional, mas precisam financiar o intervalo entre compra de estoque, venda e recebimento. Nesses casos, a decisão sobre crédito envolve não apenas o acesso ao recurso, mas também prazos, carência, fluxo de pagamento e impacto na operação.

Para Raphael, o acompanhamento da assessoria foi relevante até a finalização do contrato. “A BuyCo esteve presente em todas as etapas do processo, até a finalização do contrato. Tivemos todo o suporte necessário durante a operação”, informa.

A operação evidencia como o crédito estruturado pode apoiar empresas em expansão quando está associado à organização financeira, definição clara do uso dos recursos e planejamento do ciclo operacional.

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Informações institucionais estão disponíveis no site da BuyCo.