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Laser de CO2 Neoxel ganha destaque com Xuxa

Após aparição nos Stories de Xuxa Meneghel, laser de CO2 Neoxel ganha mais visibilidade entre dermatologistas.

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Repórter
05/08/2026 10:37

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Laser de CO2 Neoxel ganha destaque com Xuxa
Laser de CO2 Neoxel ganha destaque com Xuxa crédito: DINO

No dia 3 de agosto de 2026, Xuxa Meneghel publicou nos Stories do Instagram um vídeo ao lado do dermatologista Dr. Guilherme Almeida, no qual o médico apresenta o laser de CO2 fracionado Neoxel. O conteúdo gerou repercussão nas redes sociais e foi citado por diversos profissionais de dermatologia.

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O laser Neoxel possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sob o número 80117580965 e tecnologia de origem sul?coreana. É indicado para procedimentos em dermatologia, ginecologia, cirurgia plástica e otorrinolaringologia, incluindo rejuvenescimento facial, tratamento de cicatrizes, remoção de lesões cutâneas e blefaroplastia.

Entre as características técnicas destacadas pelos usuários, estão a alta frequência de disparo, considerada uma das mais elevadas do segmento, e o sistema Low Pain, que utiliza repolarização temporária da membrana celular para reduzir a percepção de dor. O aparelho incorpora ainda um tubo de radiofrequência (RF) com vida útil superior aos tubos de vidro convencionais e protocolos pré?configurados para as principais indicações clínicas.

O Neoxel já está instalado em centros de referência em saúde no país, refletindo a tendência de adoção de tecnologias avançadas por clínicas de dermatologia e medicina estética. O perfil do paciente tem evoluído, com maior acesso a informações sobre procedimentos e equipamentos, o que influencia a escolha de tratamentos.

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A empresa ressalta que qualquer indicação de procedimento estético ou dermatológico deve ser feita exclusivamente por médico habilitado, após avaliação individual do paciente.

A comercialização do equipamento é realizada pela Celebrim Importações e Distribuições Ltda. Para informações comerciais, o contato pode ser feito pelo e-mail contato@celebrim.com.br ou pelo WhatsApp (11) 98390?2873.



Website: https://www.co2neoxel.com.br/

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