Ações Tokenizadas Disparam 140% em 2026 Segundo Mapeamento do Mercado da Nova Pesquisa da DeFiLlama

VICTORIA, Seychelles, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, destacou hoje os principais resultados de um novo relatório de pesquisa independente da DeFiLlama, que analisou o rápido crescimento e a evolução da estrutura de mercado de ações tokenizadas. De acordo com o relatório, a capitalização de mercado ativa da tokenização aumentou mais de 140% em 2026, de US$ 814 milhões no início do ano para quase US$ 2 bilhões no momento da publicação. A pesquisa analisa como as principais plataformas de ações tokenizadas estão evoluindo em termos de estrutura de mercado, liquidez, liquidação e qualidade de execução, com aceleração da adoção.

O relatório avalia as principais plataformas de ações tokenizadas em toda a integração de corretagem, verificação de reservas, tratamento de dividendos, mecanismos de liquidação e infraestrutura de negociação. Também realiza o benchmarking da liquidez cotada e da qualidade da execução em múltiplos ambientes de negociação, fornecendo uma avaliação independente da evolução do mercado de ações tokenizadas.

A análise da DeFiLlama revelou que a Bitget registrou o menor spread mediano de compra e venda de 0,83 pontos base e a maior liquidez no topo do livro de ofertas em todos os cinco mercados de ações tokenizados avaliados. Em seu parâmetro de execução mais abrangente de 36 contratos perpétuos de ações e oito de metais e commodities, a Bitget liderou em 32, 34 e 33 contratos nas métricas de profundidade de 5, 10 e 50 pontos-base, respectivamente, registrando também a maior profundidade agregada do livro de ofertas em todas as faixas de profundidade analisadas. Os resultados sugerem que, com o amadurecimento da infraestrutura de ações tokenizada, a qualidade da execução e a liquidez estão se tornando diferenciais cada vez mais importantes entre as plataformas.

“A ação tokenizada é totalmente dependente do mercado. Para o investidor, não importa a forma como o ativo é estruturado quando não pode ser negociado com eficiência”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “É por isso que a liquidez e a execução são importantes. A DeFiLlama revelou que a Bitget registrou o menor spread de compra e venda mediano e a maior liquidez no topo do livro de ofertas entre os mercados avaliados. À medida que esse mercado cresce, essas são as coisas que os investidores esperam cada vez mais.”

O relatório também examina as tendências de adoção dos Reality rTokens da Bitget, que geraram mais de US$ 1,16 bilhão em volume acumulado de negociações entre junho e julho. Os ativos ligados a semicondutores e tecnologia representaram a maior parte da atividade, ressaltando a demanda contínua por exposição simbólica a empresas públicas orientadas para a inovação.

Para mais informações, leia o relatório completo da DeFiLlama aqui.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 500 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como a com a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001256195)