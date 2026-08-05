Moove levanta US$ 250 milhões com avaliação de US$ 2,1 bilhões para expandir a infraestrutura global de mobilidade autônoma

A Moove, empresa global de mobilidade que está desenvolvendo a camada operacional para a mobilidade autônoma, anunciou hoje que levantou US$ 250 milhões, com avaliação de US$ 2,1 bilhões, em uma rodada de financiamento da série C, liderada pela Mubadala Investment Company e copresidida pela Woven Capital, pelo Fundo de Crescimento da Toyota e pela Ion Pacific.

A rodada também conta com a participação da BlueCrest Capital Management e da Sona Asset Management e The Raptor Group, fortalecendo ainda mais a solidez do apoio institucional da Moove, ao lado de nomes como BlackRock, MUFG, Franklin Templeton, Uber, Left Lane, Silverbacks Holdings, Square Associates, The Latest Ventures e Ontario Power Generation Pension Plan. Esses investidores apoiarão a próxima fase de crescimento da Moove.

O financiamento apoiará a expansão dos negócios de veículos autônomos da Moove, incluindo a aquisição de frotas autônomas e a infraestrutura de depósitos focada em robótica, denominada "Nests", onde as frotas são recarregadas, recebem manutenção e são organizadas para operação contínua. Os recursos também serão utilizados para apoiar lançamentos em novos mercados em todo o mundo. Como parte dessa expansão, a Moove planeja aumentar sua força de trabalho na área de veículos autônomos em mais de 220% até o final do ano, elevando o número de funcionários de cerca de 150 para aproximadamente 500.

A expansão da mobilidade autônoma exige mais do que apenas tecnologia veicular. Ela depende de acesso a capital, de propriedade de frotas, de infraestrutura de recarga, de manutenção, de sistemas de coordenação operacional e de execução ininterrupta no âmbito municipal. A Moove está construindo essa camada de infraestrutura, possibilitando a transição da mobilidade autônoma de uma capacidade inovadora para redes de transporte em larga escala.

Desde 2020, a Moove vem desenvolvendo o capital, a frota e a plataforma operacional necessários para implantar e gerenciar, em grande escala, ativos de mobilidade por aplicativo com motoristas humanos. Atualmente, a empresa emprega 3.300 pessoas em todo o mundo, opera cerca de 42 mil veículos em 29 cidades de 13 países e possui uma das maiores frotas de transporte por aplicativo do mundo. A empresa se expandiu por meio de uma combinação de crescimento orgânico e aquisições estratégicas, incluindo a Kovi, no Brasil, e a Tokyo Taxi, no Japão, e atingiu uma receita recorrente anual (ARR) de US$ 420 milhões.

Por meio de seu negócio de mobilidade autônoma, a Moove está adaptando o modelo operacional que desenvolveu nos últimos cinco anos para a mobilidade conduzida por humanos aos sistemas de veículos autônomos (AV) de próxima geração. Esses veículos aumentam a necessidade de infraestrutura física confiável e de precisão operacional. Por isso, a Moove está aplicando sua experiência em orquestração de frotas, operações, manutenção, recarga e logística para atender a essa demanda. Por meio de sua parceria com a Waymo, a Moove já é uma operadora líder de frotas autônomas terceirizadas, com operações em andamento em Phoenix e Miami e futuras operações em Londres.

Espera-se que a mobilidade autônoma se torne uma camada fundamental dos futuros ecossistemas urbanos, impactando a logística, o transporte público, o comércio e a infraestrutura das cidades. As plataformas capazes de operar essa infraestrutura em larga escala provavelmente terão um papel central na viabilização das redes de mobilidade da próxima geração.

Ladi Delano, cofundador, co-CEO e presidente do conselho consultivo da Moove, afirmou: “Toda grande revolução tecnológica se transforma em uma corrida pela infraestrutura. A internet exigiu data centers. A IA exige capacidade computacional. A autonomia exige frotas, carregamento, manutenção, sistemas de dados e operações 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todas as cidades — e é isso que a Moove está construindo. Em nossa visão, à medida que a autonomia se expande, a propriedade e a operação da infraestrutura definirão os líderes do setor. Estamos construindo para sermos um deles.

Começamos em Lagos com uma percepção simples: a demanda por mobilidade é abundante, mas a oferta não pode crescer em escala a menos que o capital, a tecnologia e as operações avancem em conjunto. Cinco anos depois, essa percepção evoluiu para uma plataforma global. Hoje, estamos focados em construir a plataforma que redefinirá a mobilidade e possibilitará bilhões de viagens autônomas em todas as partes do mundo.

A partir de nossa base nos Emirados Árabes Unidos e com o apoio de capital estratégico de longo prazo, a Moove conta agora com a plataforma necessária para ajudar a transformar a autonomia, de tecnologia revolucionária, em solução de transporte cotidiano. Isso não representa um afastamento de nossa missão, mas sua expressão mais completa.”

Ali Eid AlMheiri, diretor executivo de ativos diversificados da plataforma de investimentos nos Emirados Árabes Unidos (EAU) do Mubadala, afirmou: “À medida que a mobilidade autônoma transita da inovação para a implementação em larga escala, a infraestrutura que a sustenta torna-se cada vez mais importante. A Moove está construindo uma plataforma operacional integrada, que combina propriedade de frotas, capacidade operacional e tecnologia, para apoiar a próxima fase de crescimento da mobilidade autônoma. Isso é particularmente importante para os Emirados Árabes Unidos. O Mubadala está investindo em infraestrutura habilitadora e em plataformas escaláveis, como a Moove, que apoiam a diversificação econômica e fortalecem o papel dos Emirados Árabes Unidos como um polo de tecnologias avançadas. Desde o investimento inicial do Mubadala, há três anos, a Moove tem sido uma excelente parceira, e estamos satisfeitos em continuar nossa parceria com a empresa nesta próxima fase de crescimento”.

Betty Lee, diretora da Woven Capital (fundo de crescimento da Toyota), disse: “A Moove demonstrou uma capacidade excepcional de execução em diversos mercados, construindo uma plataforma global que abrange frotas de veículos tradicionais e autônomos. A próxima onda da mobilidade envolve tanto a infraestrutura quanto o software, e a Moove está construindo a camada fundamental para resolvê-la. Poucas empresas, nesta fase, provaram ser capazes de atuar com a velocidade e a excelência operacional demonstradas pela Moove em tantos mercados. Estamos entusiasmados por fazer parte do que eles estão construindo e por ajudar a acelerar sua trajetória à medida que crescem”.

Michael Joseph, cofundador e co-CEO da Ion Pacific Limited , pontuou: “Temos uma parceria com a equipe da Moove há mais de cinco anos, e sua capacidade de execução nos impressiona constantemente. À medida que a mobilidade autônoma deixa de ser uma possibilidade para se tornar realidade, a Moove está construindo uma camada essencial de infraestrutura para o setor: uma infraestrutura complexa, adaptável e fundamental para a expansão em larga escala dos veículos autônomos. Estamos entusiasmados por fazer parte dessa jornada”.

A rodada de investimentos Série C da Moove representa um salto qualitativo na capacidade da empresa de escalar a camada de infraestrutura que sustenta a mobilidade autônoma em escala global.

Sobre

A Moove é uma empresa global de mobilidade que está desenvolvendo a camada operacional para a mobilidade autônoma. Com sede nos Emirados Árabes Unidos, a empresa foi fundada em 2020 por Ladi Delano e Jide Odunsi. A Moove financia, possui e opera ativos de mobilidade produtiva para as principais plataformas do setor, abrangendo tanto o transporte com motorista quanto o autônomo. A empresa está presente em 13 países e 29 cidades, com uma frota de cerca de 42 mil veículos e mais de 3,3 mil funcionários em todo o mundo. A Moove cresceu rapidamente, atingindo uma receita recorrente anual (ARR) de US$ 420 milhões em cinco anos após o seu lançamento.

A Moove é a maior parceira global de frotas da Uber e uma das principais operadoras de frotas de veículos autônomos de terceiros por meio de sua parceria com a Waymo. No setor de mobilidade autônoma, a Moove é responsável por financiar, adquirir e operar frotas de veículos autônomos, construir e gerenciar a infraestrutura "Nest" (focada em robótica) e executar a camada operacional necessária para implementar serviços sem motorista em larga escala. As operações autônomas já estão em funcionamento em Phoenix e Miami, e Londres foi confirmada como o primeiro destino de expansão internacional. Outras cidades serão anunciadas em breve.

A Moove também ampliou sua presença global por meio de aquisições estratégicas, como a compra total da Kovi, no Brasil, e da Tokyo Taxi, no Japão, fortalecendo sua posição em importantes mercados internacionais.

Seu modelo combina capital, infraestrutura e operações para permitir que as plataformas de mobilidade se expandam globalmente, tanto na área de mobilidade tripulada quanto autônoma. A Moove conta com o apoio de um grupo robusto de investidores globais, entre eles Mubadala, Woven Capital, Ion Pacific, Blue Crest, Sona Asset Management, Uber, Speedinvest, Silverbacks Holdings, Square Associates, The Raptor Group, The Latest Ventures, Endeavor Catalyst, Clocktower Ventures, Left Lane, LocalGlobe, BlackRock, Prosus, MUFG, Quona Capital, FJ Labs, Maya Capital, Monashees e Valor.

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