Bitget Integra Gráficos do TradingView para o Mercado de Commodities (CFD)

VICTORIA, Seychelles, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atualizou sua plataforma de CFD com uma integração nativa do TradingView, oferecendo análise de mercado e execução de ordens de nível profissional em uma única interface. Esse aprimoramento reflete uma evolução mais ampla no design da plataforma de negociação, onde a redução do atrito se tornou tão importante quanto a expansão do acesso ao mercado.

Com a participação cada vez maior dos traders nos ativos, a experiência de negociações entre a análise e a execução passou a ser fragmentada. Os traders ativos dependem das plataformas de gráficos externas para monitorar os mercados antes de retornar à sua exchange para fazer negociações, gerando atrasos desnecessários durante as condições de mercado em rápida evolução. A mais recente atualização da Bitget remove essa desconexão por meio da incorporação do TradingView diretamente na experiência de negociação de CFDs.

O TradingView agora serve como a interface de gráficos padrão para o Bitget CFD, viabilizando que os usuários analisem mercados e executem negociações na mesma tela. A integração inclui layouts de gráficos personalizáveis, monitoramento de mercado em tela dividida, uma extensa biblioteca de indicadores técnicos e ferramentas avançadas de desenho, possibilitando que os traders monitorem vários mercados enquanto executam posições sem sair da plataforma.

“Com essa integração, eliminamos o atrito da alternação entre gráficos em tempo real nas operações com CFDs, e proporcionamos eficiência para que os traders possam aproveitar as oportunidades do mercado”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

A atualização se baseia na visão mais ampla da Universal Exchange da Bitget de criar um ambiente de negociação unificado em todas as classes de ativos. Embora grande parte do foco do setor tenha sido a expansão do acesso a novos mercados, a Bitget está igualmente focada em simplificar a forma como os usuários interagem com esses mercados, para reduzir a complexidade operacional entre pesquisa, análise e execução.

Com o Bitget CFD, os usuários podem negociar nos mercados financeiros globais, incluindo commodities, exchange e índices, por meio de uma única conta liquidada em USDT. A adição do TradingView fortalece ainda mais os recursos analíticos da plataforma, ao mesmo tempo em que oferece suporte a um fluxo de trabalho mais simplificado para traders ativos que buscam ferramentas de nível institucional em uma experiência de negociação unificada.

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Sobre a Bitget

Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 500 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como a com a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001256081)