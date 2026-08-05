HappyRobot levanta US$ 150 milhões em rodada Série C para construir superinteligência empresarial

HappyRobot, empresa que coloca agentes de IA para trabalhar em operações empresariais complexas, anunciou hoje que levantou US$ 150 milhões em uma rodada de financiamento Série C liderada pela Prysm Capital e co-liderada pela Eurazeo. Os investidores atuais, a16z, Base10 e Y Combinator, estão dobrando sua participação, com a entrada de investidores estratégicos como Koch Disruptive Technologies (KDT), Orange e T.Capital (Deutsche Telekom), Bankinter, Endeavor Catalyst, Kfund e Wave-X. A rodada de financiamento avalia a empresa em US$ 1,2 bilhão após o investimento, elevando o financiamento total para cerca de US$ 200 milhões e marcando uma nova fase de crescimento, à medida que as empresas implementam agentes de IA em tarefas de missão crítica.

A HappyRobot trabalha com mais de 150 clientes corporativos, incluindo DHL, Kuehne + Nagel, Naturgy, Repsol e Uber, e cresceu cinco vezes desde a sua rodada Series B no final do ano passado. Após comprovar a eficácia de sua plataforma na logística, um dos setores mais exigentes operacionalmente do mundo, a HappyRobot está se expandindo por toda a cadeia de suprimentos, bem como para os setores de seguros, energia e serviços públicos, telecomunicações, companhias aéreas e outros, onde o trabalho crítico para os negócios ainda depende da coordenação manual em sistemas fragmentados.

O novo financiamento acelerará o investimento na plataforma da HappyRobot, incluindo recursos expandidos de IA, integrações corporativas e a infraestrutura necessária para implementar agentes de IA em escala. A empresa também continuará expandindo suas equipes de engenharia, implementação e entrada no mercado globalmente para atender à crescente demanda de empresas em diversos setores.

“Fazer com que os agentes realizem tarefas é o ponto de partida, não o destino”, disse Pablo Palafox, cofundador e CEO da HappyRobot. “A tese da HappyRobot é que a superinteligência empresarial, onde a inteligência coletiva de uma organização se potencializa à medida que agentes e pessoas aprendem uns com os outros, exige muito mais do que agentes que executam tarefas. Exige uma plataforma e uma estratégia de implementação capazes de operacionalizar essa plataforma dentro de um negócio específico.”

As operações empresariais continuam a depender de milhões de telefonemas, e-mails, documentos e sistemas desconectados todos os dias. Embora a IA tenha facilitado a geração de informações, muitas organizações ainda têm dificuldades para automatizar o trabalho necessário para manter seus negócios funcionando. A HappyRobot preenche essa lacuna implementando agentes de IA que podem executar tarefas e raciocinar dentro dos sistemas empresariais existentes, trabalhando em conjunto com os funcionários.

Por meio dos milhões de tarefas que os agentes da HappyRobot executam a cada mês, os clientes estão observando um impacto mensurável em todos os departamentos. A implementação não é um projeto pontual, mas sim uma parceria contínua: os agentes iniciais geralmente entram em operação dentro de 4 a 12 semanas, e cada sprint subsequente aprimora os agentes já em produção e adiciona novos. Um cliente está automatizando 28.000 horas de trabalho por mês. No atendimento ao cliente, os agentes estão alcançando índices de satisfação do cliente de 9,4/10 e mais de 70% de resolução autônoma, em média. As equipes operacionais aumentaram sua capacidade em 10 vezes, e as equipes de vendas geraram 5 vezes mais receita por meio de canais anteriormente subutilizados.

“Muitos setores têm uma parcela surpreendente de seus custos alocada à coordenação, às ligações, e-mails e transferências que mantêm o fluxo de trabalho”, disse Kerry Wei, sócio da Prysm Capital. “Muitos setores têm uma parcela surpreendente de seus custos alocada à coordenação, às ligações, e-mails e transferências que mantêm o fluxo de trabalho”, disse Kerry Wei, sócio da Prysm Capital. “Embora fazer com que um agente conclua uma tarefa específica seja cada vez mais simples, implantá-los em fluxos de trabalho empresariais complexos tem se mostrado muito mais difícil. A HappyRobot criou o elo perdido – a governança, as interfaces e a camada de contexto – que permite que os agentes trabalhem perfeitamente em fluxos de trabalho complexos, gerando um ROI real ao permitir que as empresas capturem valor sem exigir que os funcionários adotem nada de novo. Ficamos impressionados com o que Pablo e a equipe já têm em produção e com a ousadia de sua visão. Estamos entusiasmados em fazer parceria com a equipe que acreditamos estar posicionada para redefinir a forma como as operações empresariais são realizadas.”

“Já fazia um tempo que não encontrávamos uma empresa que expandisse fundamentalmente o que a IA empresarial pode fazer”, disse Anne-Charlotte Philbert, sócia da Eurazeo. “Enquanto a maioria das IAs aprimora a produtividade individual, a HappyRobot automatiza operações comerciais complexas de ponta a ponta com agentes de IA já em produção em larga escala. Desde o primeiro dia, sabíamos que Pablo e sua equipe estavam construindo algo especial: uma plataforma verdadeiramente nativa de IA, com profundo conhecimento técnico de classe mundial e clientes obtendo um ROI excepcional em setores de missão crítica, como cadeia de suprimentos, energia, telecomunicações e bancos. Estamos entusiasmados em fazer parceria com a HappyRobot enquanto eles constroem o sistema operacional nativo de IA para operações empresariais e aceleram sua expansão pela Europa.”

A HappyRobot foi cofundada por Pablo Palafox, Javi Palafox e Luis Paarup, que atuam como CEO, COO e CTO, respectivamente. Sua liderança traz uma combinação única de profundo conhecimento em IA, experiência operacional em primeira mão e execução técnica, conferindo à HappyRobot uma visão de produto enraizada na complexidade do mundo real enfrentada por seus clientes.

Ao longo do último ano, a HappyRobot expandiu de dois escritórios para oito localidades na América do Norte, Europa, América Latina e Austrália, refletindo a crescente demanda de empresas que buscam automatizar fluxos de trabalho operacionais complexos.

Sobre a HappyRobot

A HappyRobot está construindo Superinteligência Empresarial. Sua plataforma permite que as organizações criem, implementem e gerenciem agentes de IA que automatizam fluxos de trabalho operacionais complexos em voz, e-mail, documentos e na web. Ao aprender com cada interação e execução, a HappyRobot ajuda as organizações a capturar conhecimento operacional, otimizar a troca de informações e obter visibilidade em tempo real de suas operações. A HappyRobot, que conta com a confiança das principais empresas do mundo, permite que as equipes atuem com mais rapidez e tomem decisões melhores. Para saber mais, acesse www.happyrobot.ai

Sobre a Prysm Capital

A Prysm Capital busca parcerias com empresas disruptivas e inovadoras em um momento de crescimento acelerado. Com escritórios em Nova York, San Francisco e Princeton, a Prysm fornece capital de crescimento flexível para fundadores que estão construindo negócios de tecnologia e bens de consumo que definem categorias, incluindo Replit, Island, FieldAI, Fireworks, Mind Robotics, Clear Street, Rivian e Fanatics. Para mais informações, acesse www.prysmcapital.com.

Sobre a Eurazeo

A Eurazeo é um dos principais grupos de investimento europeus, com € 40 bilhões em ativos diversificados sob gestão, incluindo € 31 bilhões em nome de clientes institucionais e de varejo por meio de suas estratégias de private equity, dívida privada, imobiliário e infraestrutura. O Grupo apoia mais de 700 empresas de médio porte, alavancando o comprometimento de sua equipe de 450 colaboradores, seu profundo conhecimento setorial, seu acesso privilegiado aos mercados globais por meio de 15 escritórios na Europa, Ásia e Estados Unidos, e sua abordagem responsável para a criação de valor baseada no crescimento. A estrutura acionária institucional e familiar da empresa, bem como sua sólida estrutura financeira, garantem sua viabilidade a longo prazo.

A Eurazeo possui escritórios em Paris, Nova York, Londres, Frankfurt, Berlim, Munique, Milão, Madri, Luxemburgo, Estocolmo, Xangai, Seul, Singapura, Tóquio e São Paulo. As ações da Eurazeo são negociadas na Euronext Paris. ISIN: FR000121121 - Bloomberg: RF FP - Reuters: EURA.PA.

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