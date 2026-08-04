Desafio Top 5 Yakult de Natação reúne atletas de elite

A Yakult do Brasil vai patrocinar o Desafio Top 5 Yakult de Natação, que será realizado no Sesi São Bernardo do Campo de 6 a 8 de agosto. A competição, de elevado nível técnico, vai reunir atletas de alto rendimento de equipes filiadas à Federação Aquática Paulista (FAP) e de outras federações brasileiras.

Realizado pela FAP com apoio do SESI-SP, o torneio tem como principal objetivo oferecer aos nadadores uma oportunidade de preparação para o Troféu José Finkel 2026. A competição, considerada uma das mais importantes da temporada brasileira, será realizada entre os dias 30 de agosto e 4 de setembro em São Paulo.

“Seguimos dando apoio às competições de natação porque entendemos a importância do esporte em nível nacional”, afirma o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto. Durante o Desafio Top 5 Yakult será possível avaliar o desempenho dos atletas em ritmo de prova, testar estratégias, realizar ajustes finais na preparação e buscar marcas expressivas antes dos principais compromissos da natação no segundo semestre.

A competição será disputada na categoria absoluta e terá provas individuais para atletas que atingirem os índices mínimos de participação estabelecidos pela FAP. Nas provas de 50 metros (livre, costas, peito e borboleta), a disputa ocorrerá em formato de eliminatórias e finais na mesma etapa, proporcionando confrontos de alto nível técnico.

Um dos diferenciais é a premiação em dinheiro destinada aos cinco melhores índices técnicos, tanto no masculino quanto no feminino, além dos respectivos treinadores. Ao todo, serão distribuídos R$ 15 mil em premiações, com os resultados calculados de acordo com a tabela oficial da World Aquatics para 2026.

As provas serão na piscina de 25 metros e oito raias do Sesi São Bernardo do Campo, com capacidade para receber até 250 atletas. A programação será distribuída em três etapas, realizadas entre quinta-feira e sábado.

Parceria



A Yakult do Brasil também é patrocinadora oficial da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) desde 2022. Além disso, apoia o projeto Todos Pela Natação: Só Para Elas/SP, uma iniciativa dedicada ao incentivo, à inclusão e ao fortalecimento da participação feminina na natação brasileira.

Serviço:



Evento: Desafio Top 5 Yakult de Natação – Absoluto

Data: 6 a 8 de agosto de 2026 (quinta-feira a sábado)

Local: Sesi São Bernardo do Campo – Rua Suécia, 900 – Bairro Assunção

Retirada de ingressos gratuitos para assistir: www.sesisp.org.br/eventos

Credenciamento de imprensa: https://forms.cloud.microsoft/r/zpCGrHSLT5

Horários das provas

6 e 7 de agosto – início às 17h

8 de agosto – início às 16h

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Sobre a Yakult



Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 38 milhões de consumidores no mundo. Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.