Dia dos Pais: realme anuncia C100x com R$ 300 de desconto

O Dia dos Pais é uma das datas mais importantes do varejo brasileiro e, para quem busca um presente útil, durável e com excelente custo-benefício, a realme preparou uma condição especial para o realme C100x 4G — o novo smartphone Campeão da Durabilidade da realme com bateria titan de 8000mAh. Entre os dias 5 e 15 de agosto, os consumidores poderão encontrar o menor preço do realme C100x na Shopee, com R$ 300 de desconto, a partir de R$ 1.299,04.

Recentemente lançado no Brasil, o realme C100x 4G é uma excelente opção para aqueles que buscam um smartphone capaz de acompanhar uma rotina intensa. O aparelho reúne recursos normalmente encontrados em categorias mais premium, como a Bateria Titan de 8.000mAh, carregamento rápido 45W SUPERVOOC, tela de 120 Hz e um conjunto de tecnologias desenvolvidas para oferecer mais autonomia, desempenho e durabilidade. Com apenas uma carga, os usuários podem desfrutar de até 36 horas de entretenimento e produtividade ininterruptos, tornando o smartphone um companheiro confiável ao longo do dia e até além dele.

A Bateria Titan de 8.000mAh foi projetada para oferecer energia de longa duração, mantendo até 80% de sua capacidade original após sete anos de uso, proporcionando a maior vida útil da bateria em sua categoria. O dispositivo também conta com carregamento rápido 45W SUPERVOOC, que reduz significativamente o tempo de recarga, além de uma bateria desenvolvida para manter um desempenho confiável mesmo em temperaturas extremas.

Outro destaque é o carregamento reverso de 6W, que permite alimentar acessórios ou até mesmo outro smartphone em situações de emergência. Além disso, o realme C100x 4G foi desenvolvido para oferecer 48 meses de desempenho fluido, garantindo que o aparelho permaneça rápido, responsivo e confiável ao longo de anos de uso diário. Completam a experiência a tela de 120Hz e outras tecnologias que elevam a eficiência, a resistência e o desempenho geral do dispositivo.

O smartphone também conta com a proteção ArmorShell, certificação de resistência militar MIL-STD-810H, modo Rain Touch, que mantém a tela responsiva mesmo com gotas de água, NFC e uma câmera com IA de 50MP, tornando-se um aliado confiável para registrar momentos em família e enfrentar os desafios do dia a dia.

O realme C100x 4G também chega equipado com uma interface fluida, oferecendo recursos inteligentes para otimização de desempenho, gerenciamento de energia e conectividade, garantindo uma experiência fluida para trabalho, entretenimento, jogos e multitarefa.

A campanha conta com apenas 200 cupons disponíveis durante o período promocional, então não perca tempo! Os descontos são válidos para as versões 4 GB + 256 GB e 8 GB + 256 GB. Pagando via PIX, a versão 4 GB + 256 GB sai por R$ 1.299,04, enquanto a versão 8 GB + 256 GB pode ser adquirida por apenas R$ 1.499,60.

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Além disso, entre os dias 5 e 9 de agosto, os consumidores poderão encontrar também o realme C100x no Mercado Livre em até 18 parcelas sem juros, tornando o novo smartphone com bateria de 8.000mAh ainda mais acessível.