Lux Incorporadora prevê atingir R$ 1 bilhão em lançamentos

Em um cenário macroeconômico desafiador, marcado por juros ainda elevados e custos setoriais crescentes, a Lux Incorporadora consolida uma trajetória de expansão na contramão das grandes empresas de volume. Após encerrar 2025 com aproximadamente R$ 400 milhões em vendas, um crescimento de 20% em relação ao ano anterior, a companhia projeta atingir a marca de R$ 1 bilhão em lançamentos até 2027.

Para 2026, a meta é colocar no mercado cerca de R$ 600 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV), impulsionada por novos empreendimentos em fase final de desenvolvimento.

Com atuação concentrada nos quadriláteros mais valorizados de São Paulo, como Vila Nova Conceição, Itaim Bibi e Cidade Jardim, a estratégia da companhia baseia-se na baixa densidade e no foco exclusivo no comprador final de alta renda, um público que prioriza a preservação de patrimônio e a exclusividade.

Para Bruno Cardoso Alves, CEO da Lux Incorporadora, o avanço da empresa reflete uma mudança estrutural no comportamento do consumidor. “O comprador de alta renda mudou. Hoje ele é mais racional, altamente seletivo e valoriza atributos que vão além do endereço ou da metragem quadrada. Existe uma busca por projetos autorais, experiências personalizadas e ativos que comprovadamente retêm valor no longo prazo”, afirma o executivo.

Estratégia de nicho e controle operacional

Fundada há mais de duas décadas, a empresa mantém uma gestão familiar sob o guarda-chuva do Grupo Lux. Ao contrário de concorrentes que optaram pela pulverização geográfica ou listagem em bolsa, a Lux preferiu a verticalização e o foco regional, aproveitando-se da severa escassez de terrenos nas zonas nobres da capital paulista para garantir a valorização de seus ativos.

Essa filosofia de “artesanal em escala” se materializa no Lux Atelier, uma iniciativa que permite a customização completa dos apartamentos ainda durante a fase de alvenaria. O modelo integra arquitetura, tecnologia de ponta e execução dentro do próprio processo construtivo da incorporadora, eliminando as tradicionais reformas pós-entrega das chaves.

A eficiência desse modelo de negócios foi chancelada recentemente pela conquista da certificação ISO 9001, elevando a régua de governança e processos internos da empresa.

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“Não buscamos o crescimento pelo crescimento. Nosso foco está em desenvolver projetos que permaneçam relevantes daqui a 30 ou 40 anos, tanto do ponto de vista arquitetônico quanto patrimonial. O luxo contemporâneo está menos associado à ostentação e muito mais ligado à escassez, à qualidade do tempo e à segurança do investimento. É nesse nicho que vamos dobrar a nossa aposta”, conclui Bruno Cardoso Alves.