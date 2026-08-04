Mundo Corporativo
Andest lança curso online sobre tecnologia e SST no eSocial
Especialista que participou da construção do eSocial apresentará estratégias para utilização da tecnologia na gestão de Segurança e Saúde do Trabalho
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04/08/2026 19:04
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O engenheiro de Segurança do Trabalho, Rogério Balbinot, especialista que participou da construção do eSocial, realizará, no dia 8 de agosto, o curso online “Como Usar a Tecnologia na Segurança e Saúde do Trabalho e Evitar Multas no eSocial”.