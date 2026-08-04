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Rinoplastia evolui e alia estética e função respiratória

Conhecimento aprofundado da anatomia nasal amplia precisão do planejamento cirúrgico e impulsiona novas técnicas. Dr. Renato Sousa, otorrinolaringologista especializado em cirurgia plástica facial, explica como mudanças de conceito e tecnologias transformaram o procedimento

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Repórter
04/08/2026 18:04

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Rhinoplasty. Patient needs to alter bone, cartridge and reshape nose with rhinoplasty surgery. Young woman wants to change appearance of nose and improve breathing
Rhinoplasty. Patient needs to alter bone, cartridge and reshape nose with rhinoplasty surgery. Young woman wants to change appearance of nose and improve breathing crédito: DINO

A rinoplastia pode atender tanto a objetivos estéticos quanto a necessidades reconstrutivas. De acordo com informações publicadas na National Library of Medicine, a maioria dos pacientes combina motivações estéticas e funcionais para a realização da cirurgia. O procedimento exige conhecimento aprofundado da anatomia e da fisiologia nasal, além de domínio da técnica cirúrgica.

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Diferentes estruturas da face estão relacionadas entre si, e modificações na estrutura nasal podem influenciar esse conjunto e a aparência geral do nariz e da face. A publicação reforça que a avaliação detalhada do nariz e o alinhamento das expectativas do paciente antes da cirurgia são fatores fundamentais para o planejamento cirúrgico e a obtenção de resultados satisfatórios.

O Dr. Renato Sousa, médico e otorrinolaringologista com especialização em cirurgia plástica facial e atuação focada em rinoplastia, avalia que a popularização das mídias sociais, especialmente na última década, permitiu aos pacientes acompanhar e comparar técnicas, resultados e filosofias cirúrgicas de cirurgiões de diferentes regiões do Brasil e do mundo.

“Esse acesso à informação elevou significativamente o nível de conhecimento e de exigência estética dos pacientes, que hoje buscam resultados naturais, sofisticados e altamente personalizados. Ao mesmo tempo, esse cenário impulsionou o desenvolvimento da própria rinoplastia, estimulando cirurgiões a aperfeiçoarem continuamente suas técnicas e a buscarem soluções cada vez mais eficazes, previsíveis e reprodutíveis”, afirma o especialista.

Para o cirurgião, essa evolução foi uma das maiores transformações da história da rinoplastia e colocou a qualidade dos resultados e a individualização do tratamento no centro da especialidade. “Saímos de uma época em que o principal objetivo era reduzir o nariz para uma filosofia muito mais individualizada, que respeita a anatomia, a função respiratória e as características próprias de cada paciente”.

Segundo o Dr. Renato Sousa, o conhecimento mais aprofundado da anatomia, a compreensão da biomecânica das estruturas nasais e o desenvolvimento de técnicas mais conservadoras e previsíveis transformaram completamente a forma como a rinoplastia é realizada atualmente.

“Hoje, remodelamos e reposicionamos as estruturas em vez de simplesmente removê-las, preservando ou reconstruindo os mecanismos de sustentação do nariz para alcançar resultados mais naturais, estáveis e duradouros, sem abrir mão da função respiratória”, relata o profissional.

Entre 2020 e 2024, o número de rinoplastias cresceu 27%, com o ano de 2024 registrando 1,08 milhão dessas cirurgias, o que a tornou um dos cinco procedimentos estéticos mais realizados no mundo, segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS, na sigla em inglês). O Brasil lidera o ranking mundial da cirurgia de nariz, com 102,6 mil procedimentos, o equivalente a 9,5% do total global.

Finalidade da rinoplastia

O otorrinolaringologista observa que uma das maiores mudanças de conceito que resultaram na rinoplastia moderna é a importância de avaliar também a função respiratória durante o planejamento cirúrgico. A rinoplastia é uma cirurgia tridimensional, e as mudanças realizadas na ponta, no terço médio ou na pirâmide óssea alteram não apenas a aparência externa do nariz, mas também o volume e a geometria da cavidade nasal.

“Se essas modificações não forem cuidadosamente planejadas, podem reduzir o espaço interno e comprometer o fluxo de ar, mesmo quando o resultado estético parece satisfatório. Além disso, uma parcela significativa daqueles que procuram uma rinoplastia já apresenta alterações anatômicas internas, em alguns casos, sem que o paciente perceba limitações respiratórias”, explica o especialista.

De acordo com o Dr. Renato Sousa, a rinoplastia escultural surgiu a partir de uma evolução conceitual, reunindo os pontos fortes de duas filosofias: a rinoplastia estruturada e a de preservação, e acrescentando o remodelamento tridimensional das superfícies nasais como um elemento fundamental.

“Enquanto a rinoplastia estruturada tem como principal característica a reconstrução do nariz por meio de muitos enxertos para aumentar estabilidade e controle, e a rinoplastia de preservação busca manter ao máximo as estruturas anatômicas originais, a rinoplastia escultural concentra-se em esculpir as estruturas existentes com precisão milimétrica”, revela o cirurgião.

Segundo o médico, o objetivo é remodelar cartilagens e ossos para criar transições suaves e contornos naturais, sempre respeitando a anatomia e a função respiratória. “Na prática, isso significa utilizar enxertos apenas quando realmente necessários, preservar estruturas sempre que isso for vantajoso e modificar cada componente do nariz de forma individualizada”.

O especialista pontua que o surgimento de novas tecnologias também teve um papel fundamental, permitindo um remodelamento ósseo cada vez mais preciso, controlado e previsível. A remodelação óssea dependia principalmente de osteótomos e fraturas controladas, técnicas que, embora eficazes, estavam associadas a um maior trauma cirúrgico e a um refinamento de contorno mais limitado.

Para o cirurgião, o uso de brocas diamantadas oferece hoje uma capacidade de corte e remodelação extremamente precisa, ao permitir desgastar, afinar, esculpir e remover pequenas quantidades de osso de maneira controlada, respeitando a anatomia individual de cada paciente. Como consequência, a recuperação dos pacientes também mudou significativamente, com a maioria sem apresentar equimoses no pós-operatório.

“Considero essa uma das evoluções mais importantes da rinoplastia nas últimas décadas. A combinação entre tecnologia, conhecimento anatômico e técnicas de precisão tornou a cirurgia mais segura, mais previsível e menos traumática, permitindo resultados cada vez mais naturais e consistentes”, conclui o Dr. Renato Sousa.

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Para mais informações, basta acessar o site oficial do Dr. Renato Sousa: https://renatosousarinoplastia.com.br/



Website: https://renatosousarinoplastia.com.br/

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