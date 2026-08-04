Mulheres ampliam presença na gestão de academias no Brasil

O mercado fitness brasileiro vive um de seus ciclos mais intensos de crescimento, e a presença feminina tem ocupado posições cada vez mais centrais nesse movimento. De acordo com a quarta edição do Panorama Setorial Fitness Brasil, o número de centros de atividades físicas no país saltou de 22.581 registros ativos em 2015 para 62.718 em 2025, resultado que quase triplicou a base de estabelecimentos em uma década. A projeção do estudo indica que o país pode ultrapassar 70 mil unidades até 2027.

O ritmo de abertura coloca o Brasil na segunda posição mundial em quantidade de centros de atividades físicas, atrás apenas dos Estados Unidos. O mesmo levantamento contabiliza mais de 1,27 milhão de profissionais registrados nos conselhos de Educação Física, Nutrição e Fisioterapia, base técnica que sustenta a interiorização do setor e a diversificação dos modelos de operação, dos grandes espaços de musculação aos estúdios especializados.

Paralelamente ao avanço numérico, o perfil de quem comanda os negócios começou a mudar. Historicamente conduzido por homens, tanto na operação quanto nas salas de negociação de investimento, o segmento passou a registrar a entrada de mulheres em funções de gestão, na condição de franqueadas e como investidoras à frente de unidades próprias. O estudo descreve o processo como parte de uma feminização do setor, com demanda crescente por ambientes mais inclusivos e por serviços desenhados para públicos específicos.

Liderança feminina no comando das operações

Nesse contexto, a Ultra Academias funciona como retrato da transição. Fundada em 2021, a rede soma mais de 100 unidades em operação, presença em 16 estados e cerca de 300 mil alunos atendidos, além de contar com 13 mulheres à frente de 29 espaços.

Cristiane Lopes, franqueada da rede em Brasília, relata como o mercado passou a enxergar o peso estratégico da liderança feminina. “Durante muitos anos, eu entrava em salas com quinze homens e era a única mulher falando de números e investimento. Isso mudou. Hoje, os investidores sentem segurança quando percebem que o dinheiro deles está nas mãos de uma mulher. Nosso olhar é detalhista, cuidadoso e muito técnico”, avalia.

Para Ivete Gama, sócia e diretora de marketing da rede, o comando feminino deixou de ser um caso isolado para se tornar componente de estratégia de crescimento. A executiva observa que as unidades conduzidas por mulheres apresentam diferenças perceptíveis na gestão do ambiente e na relação com o aluno. “Quando a gente olha para as unidades que têm mulheres puxando a liderança, a diferença aparece nos detalhes: no cuidado com o ambiente, na relação com o aluno, na forma como a equipe é orientada. E isso eleva a experiência para todos”, afirma.

Experiência mais acolhedora dentro das unidades

Franqueada do grupo, Catiele Lustosa migrou da área de tecnologia da informação antes de assumir a operação de uma unidade. Segundo ela, a presença de mulheres na gestão modifica a forma como a academia é organizada, da recepção ao desenvolvimento das aulas, porque aproxima o atendimento das necessidades de alunas que convivem com inseguranças em relação ao corpo, dupla jornada e o retorno aos treinos após a maternidade. A avaliação conversa com uma das barreiras apontadas pelo setor, já que parte expressiva da população brasileira permanece fora das academias e o acolhimento pesa na decisão de começar a treinar.

A procura por programas personalizados, ambientes acolhedores e protocolos voltados ao bem-estar feminino cresce à medida que mais mulheres participam das decisões estratégicas das operações. Em mercados mais maduros, formatos dedicados ao público feminino e equipamentos adaptados à biomecânica das mulheres já ganham espaço. No Brasil, o percurso tem se desenhado de forma distinta, menos pela criação de espaços exclusivos e mais pela ampliação de lideranças que tornam as unidades acessíveis a perfis variados.

Conforme o setor fitness se expande, se profissionaliza e chega a novas regiões, o protagonismo feminino deixa de ser exceção e passa a compor a própria estrutura do mercado. A leitura de gestoras e investidoras como as da Ultra Academias indica que a continuidade desse crescimento tende a caminhar ao lado de academias mais diversas e preparadas para receber quem ainda não encontrou um espaço para chamar de seu.

“A Ultra quer continuar puxando essa mudança não apenas com discurso, mas com prática diária, visibilidade e inspiração. O futuro do fitness no Brasil passa, sem dúvida, por academias mais diversas, mais humanas e mais preparadas para fazer cada aluno se sentir pertencente”, finaliza Ivete Gama.

Sobre a Ultra Academias

A Ultra é uma rede de academias e estúdios fitness que atua em todo o território nacional. Com mais de 100 unidades em operação, presença em 16 estados e 300 mil alunos atendidos, a marca consolida-se como uma das principais representantes do modelo high value low price no Brasil. Seu ecossistema inclui as academias Ultra e os estúdios especializados Spider Kick, The Flame e Cycle. Reconhecida pelo terceiro ano consecutivo com o Selo de Excelência em Franchising da ABF e 5 estrelas das Melhores Franquias do Brasil pela PEGN, a Ultra alia inovação, acolhimento e diversidade em sua proposta de valor para franqueados, alunos e parceiros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações, basta acessar: https://www.ultraacademia.com.br/