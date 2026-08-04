Crimson Moon será lançado em 1º de setembro por US$ 19,99, oferecendo o melhor custo-benefício deste outono para um RPG de ação infernal, para jogar sozinho ou com um amigo

A ProbablyMonsters, uma empresa independente de jogos focada na criação de IPs originais, anunciou hoje que Crimson Moon será lançado em 1º de setembro de 2026 para PC via Steam e Epic Games Store, PlayStation 5e Xbox Series X|S por US$ 19,99, oferecendo um jogo conciso com visuais e jogabilidade de alta qualidade a um preço acessível. A empresa também revelou que os famosos músicos de metal HEALTH, Jared Dines, Misha Mansoor e Ricky Armellino comporão músicas originais para os encontros com chefes do jogo.

Os detalhes foram confirmados em um trailer de gameplay recém-lançado, que também anunciou uma Edição Deluxe de Crimson Moon , que custará US$ 29,99 em todas as plataformas, oferecendo aos jogadores acesso ao Conjunto de Armadura Cerimonial e ao item cosmético Machado dos Deuses, além de uma expansão futura para Crimson Moon, que será lançada posteriormente.

“Criamos Crimson Moon como um RPG de ação e aventura intenso e acessível aos jogadores. Queremos que o máximo de pessoas possível possa aproveitá-lo, e definimos o preço pensando nisso", disse David Lesperance, gerente-geral e diretor de Jogo da ProbablyMonsters. "Com nosso design artístico de inspiração gótica, suporte para modo cooperativo e trilha sonora épica de metal, criamos algo verdadeiramente único para os jogadores experimentarem em setembro."

Crimson Moon é um RPG de ação e aventura gótico da Alta Renascença, construído em torno de missões intensas e com alta rejogabilidade. Os jogadores assumem o papel dos Nefilins, híbridos implacáveis ??de humanos e anjos, forjados para defender a humanidade. Eles mergulham em uma fantasia de poder banhada em sangue enquanto lutam para abrir caminho pela cidade sitiada de Gildenarch, usando um sistema de combate que combina precisão brutal com uma profunda progressão de personagem. O jogo foi desenvolvido para ser escalável, com jogadores solo desfrutando de uma experiência satisfatória, enquanto o modo cooperativo transforma cada encontro em um ataque compartilhado de poder e resiliência. Jogadores fortes e habilidosos o suficiente para lutar em três distritos de Gildenarch em sequência enfrentarão um chefe mundial. Esses inimigos épicos e monstruosos testarão o domínio das habilidades divinas dos jogadores, e o chefe final infernal só poderá ser enfrentado após a derrota dos três chefes mundiais.

A equipe musical de Crimson Moon, liderada pelo compositor principal Chris Wilson e pelo gerente musical Steve Pardo, colaborou com HEALTH, Jared Dines, Misha Mansoor e Ricky Armellino para dar vida aos três chefes mundiais e à luta final com quatro faixas originais de metal. Antes do lançamento de Crimson Moon em 1º de setembro, a ProbablyMonsters publicará prévias de cada música nas redes sociais.

"Quando fui convidado a colaborar com a incrível equipe da ProbablyMonsters para ajudar a dar vida a Crimson Moon, fiquei muito honrado", disse Ricky Armellino. "O jogo é um RPG de ação épico que une elementos góticos e clássicos ao heavy metal, e criar essas faixas foi uma experiência incrível. Mal posso esperar para que os jogadores as ouçam no jogo no próximo mês."

Crimson Moon já está disponível para adicionar à sua lista de desejos para PC via Steam e Epic Games Store, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Para mais informações, acesse o site oficial, siga o jogo no X, Facebook, Instagram ou TikTok para atualizações, ou junte-se à comunidade no Discord.

Sobre a ProbablyMonsters

Fundada por Harold Ryan, líder da indústria e ex-presidente e CEO da Bungie, a ProbablyMonsters é uma empresa independente de jogos comprometida em mudar a forma como os jogos são feitos. Seu modelo integrado permite que as equipes de desenvolvimento se concentrem em entregar títulos de alta qualidade em diversos gêneros, enquanto uma equipe central de serviços robusta oferece flexibilidade operacional. A empresa é formada por uma equipe talentosa de líderes experientes e inovadores em desenvolvimento de jogos, com um histórico comprovado de lançamento de projetos de todos os portes. Com foco em propriedades intelectuais originais e experiências memoráveis ??que engajam e encantam jogadores de todos os tipos, a ProbablyMonsters está construindo um portfólio vibrante de jogos que refletem sua missão e direção criativa.

Para mais informações, acesse probablymonsters.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260804967165/pt/

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