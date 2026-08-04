Francisco Partners firma acordo para adquirir a Command Alkon da Thoma Bravo

HILLIARD, Ohio, LONDRES e SÃO FRANCISCO, Aug. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Command Alkon, parceira tecnológica de confiança que impulsiona a indústria de materiais de construção, anunciou hoje que a Francisco Partners, uma das principais empresas globais de investimento especializada em negócios de tecnologia, firmou um acordo para adquirir a participação majoritária da Command Alkon da Thoma Bravo, a maior empresa de investimentos focada em software do mundo. A Heidelberg Materials, uma das maiores fabricantes integradas de materiais e soluções para a construção do mundo, manterá sua participação minoritária relevante na Command Alkon.

A Command Alkon é líder global em software e tecnologia de plataformas para a indústria de materiais de construção. Mais de 14.000 centrais, em mais de 80 países, utilizam a tecnologia da Command Alkon para digitalizar operações, otimizar a logística e obter visibilidade em tempo real de todo o ecossistema da construção. Sua plataforma tecnológica, a Command Cloud, ajuda os clientes a conectar as operações críticas que impulsionam seus negócios por meio de fluxos de trabalho seguros e integrados, aumentando a visibilidade, a eficiência e a qualidade da tomada de decisões. A plataforma oferece uma base flexível para futuras inovações, incluindo edge computing, fluxos de trabalho assistidos por inteligência artificial e insights desenvolvidos especificamente para a indústria. Ela atende clientes de todos os segmentos da indústria de materiais de construção, incluindo automação da produção, expedição, inteligência de frotas, tecnologias conectadas para operações em campo e suporte à tomada de decisões com inteligência artificial.



O investimento da Francisco Partners, aliado à continuidade da parceria com a Heidelberg Materials, reflete a confiança na estratégia de longo prazo da Command Alkon, em sua profunda experiência no setor e em sua liderança no desenvolvimento da plataforma operacional que ajuda empresas da indústria de materiais de construção a modernizar e conectar suas operações. A Command Alkon poderá expandir ainda mais suas capacidades de inteligência artificial agêntica e de operações autônomas em centrais, continuar sua expansão global e ampliar sua oferta de soluções de pagamentos. Enquanto celebra seus 50 anos de história, esse investimento permitirá que a Command Alkon continue cumprindo seu compromisso de longa data de ajudar seus clientes a melhorar seu desempenho por meio de tecnologias desenvolvidas especificamente para a indústria de materiais de construção.



“Temos muito orgulho da inovação que entregamos e da confiança que nossos clientes depositaram em nós ao longo de cinco décadas. Essa parceria fortalece nossa capacidade de inovar com mais agilidade, investir de forma estratégica e continuar evoluindo as tecnologias essenciais nas quais nossos clientes confiam todos os dias”, afirmou Martin Willoughby, CEO da Command Alkon. “Nossa missão permanece a mesma: existimos para ajudar nossos clientes a alcançar o sucesso. Juntamente com a Heidelberg Materials e a Thoma Bravo, passamos os últimos seis anos acelerando nossa inovação e transformação — conduzindo com sucesso a transição da indústria para a nuvem, ampliando nossas capacidades em inteligência artificial e alcançando um crescimento excepcional. Estamos entusiasmados em continuar construindo sobre essa base ao lado da Francisco Partners, que compartilha nossa visão de longo prazo de ajudar empresas da indústria de materiais de construção a otimizar seus negócios. Também nos alegra que a Heidelberg Materials continue como investidora minoritária, trazendo sua valiosa experiência na indústria enquanto seguimos atendendo clientes em todos os mercados em que atuamos.”



“A Command Alkon desenvolveu uma plataforma tecnológica que impulsiona operações essenciais em uma das indústrias mais importantes do mundo”, afirmaram Petri Oksanen e Quentin Lathuille, sócios da Francisco Partners. “Os investimentos em infraestrutura estão acelerando nos principais mercados, e a inteligência artificial está ampliando significativamente o valor que a Command Alkon pode oferecer aos seus clientes. Sua plataforma está excepcionalmente bem-posicionada para aproveitar essas oportunidades, e enxergamos um enorme potencial para expandir ainda mais suas capacidades de inteligência artificial agêntica e de operações autônomas em centrais. Estamos ansiosos para trabalhar em parceria com a equipe da Command Alkon e com a Heidelberg Materials nesta nova fase da empresa, à medida que continuam ajudando seus clientes a modernizar suas operações, crescer e alcançar melhores resultados.”

Sob o controle acionário majoritário da Thoma Bravo, a Command Alkon conduziu uma ampla transformação digital que impulsionou um crescimento acelerado e fortaleceu significativamente sua plataforma tecnológica. A Command Alkon iniciou sua transição para a nuvem com a Command Cloud, lançou recursos baseados em inteligência artificial, incluindo o Batch AI e a plataforma de IA agêntica Command Intelligence, e expandiu sua plataforma por meio de aquisições estratégicas.



“A Thoma Bravo contribuiu com seu modelo operacional comprovado para empresas de software, enquanto a Heidelberg Materials trouxe um profundo conhecimento da indústria, visão estratégica e uma proximidade única com os clientes. Martin e sua equipe reuniram esses diferenciais para modernizar toda a empresa, seu portfólio de soluções e transformar a indústria”, afirmou A.J. Rohde, Senior Partner da Thoma Bravo. “Essa parceria foi um enorme sucesso e demonstra o que é possível quando uma empresa de private equity e um líder industrial unem forças para impulsionar a inovação. Temos imenso orgulho do que construímos ao lado da Command Alkon e estamos ansiosos para acompanhar seu sucesso contínuo”, acrescentou George Jaber, Principal da Thoma Bravo.



“A Command Alkon liderou com sucesso a transformação digital da nossa indústria e agora está focada em liberar todo o potencial da inteligência artificial e das operações autônomas para seus clientes”, afirmou Dennis Lentz, Chief Digital Officer e membro do Conselho Executivo da Heidelberg Materials. “Após um período de crescimento muito bem-sucedido ao lado da Thoma Bravo, estamos entusiasmados em nos associar à Francisco Partners para esta próxima etapa da jornada. Esperamos combinar nosso profundo conhecimento da indústria com a experiência tecnológica da Francisco Partners para acelerar as capacidades da Command Alkon e gerar valor duradouro para toda a nossa indústria.”



Espera-se que a transação seja concluída no segundo semestre de 2026, sujeita às aprovações regulatórias habituais e às demais condições usuais de fechamento.



A Deutsche Bank Securities atua como assessora financeira e a Paul Hastings LLP como assessora jurídica da Francisco Partners. A Evercore atua como assessora financeira, e a Kirkland & Ellis LLP como assessora jurídica da Thoma Bravo e da Command Alkon. A Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP atua como assessora jurídica da Heidelberg Materials.



Sobre a Command Alkon



A Command Alkon é líder global em software e tecnologia de plataformas para a indústria de materiais de construção. Por meio da Command Cloud, a empresa conecta matérias-primas, produção, expedição, logística e processos financeiros em uma única plataforma desenvolvida especificamente para produtores de concreto, asfalto e agregados. Com 50 anos de experiência no setor e presença em mais de 80 países, a Command Alkon impulsiona operações críticas para milhares de produtores em todo o mundo, oferecendo visibilidade em tempo real, precisão operacional e insights baseados em dados em toda a cadeia de valor dos materiais.



Sobre a Francisco Partners



A Francisco Partners é uma das principais empresas globais de investimento especializada em empresas de tecnologia e negócios impulsionados por tecnologia. Desde sua fundação, há mais de 25 anos, a Francisco Partners investiu em mais de 500 empresas de tecnologia, tornando-se uma das investidoras mais ativas e experientes do setor. Com mais de US$ 75 bilhões em capital captado até o momento, a empresa investe em oportunidades nas quais seu profundo conhecimento setorial e sua experiência operacional ajudam as empresas a alcançar todo o seu potencial. Para mais informações sobre a Francisco Partners, acesse www.franciscopartners.com



Sobre a Thoma Bravo

A Thoma Bravo é a maior empresa de investimentos do mundo focada em software, com mais de US$ 172 bilhões em ativos sob gestão em 31 de março de 2026. Em parceria com alguns dos investidores mais sofisticados do mundo, suas plataformas de private equity e crédito privado refletem uma estratégia de investimento altamente especializada, sustentada por uma execução disciplinada, profundo conhecimento do setor e continuidade da liderança. Nos últimos mais de 20 anos, a Thoma Bravo adquiriu ou investiu em aproximadamente 590 empresas de software e tecnologia, representando cerca de US$ 320 bilhões em valor empresarial agregado (incluindo investimentos com e sem controle acionário, além de aquisições complementares). Saiba mais em thomabravo.com e no LinkedIn.

Sobre a Heidelberg Materials

A Heidelberg Materials é uma das maiores fabricantes integradas de materiais e soluções para a construção do mundo, ocupando posições de liderança nos mercados de cimento, agregados e concreto. Cerca de 49 mil colaboradores, em aproximadamente 50 países, impulsionam nossa trajetória de crescimento. Aproveitando nossa presença global, criamos sinergias nas áreas de sustentabilidade, digitalização e excelência técnica. Como referência da indústria na jornada rumo ao Net Zero, ajudamos nossos clientes a liderar a transição para um futuro mais sustentável por meio de um portfólio cada vez maior de materiais de construção de baixo carbono e soluções circulares.

Contatos



Para a Command Alkon

Karli Langner

+1 205-879-3282 x 3968

klangner@commandalkon.com

Para a Francisco Partners

Prosek Partners

Pro-FP@prosek.com

Para a Thoma Bravo

Abby Farr

+1 646-957-2067

afarr@thomabravo.com

FGS Global

Akash Lodh

+1 202-758-4263

ThomaBravo-US@fgsglobal.com

Para a Heidelberg Materials

Christoph Beumelburg

+49 6221 48113-249

info@heidelbergmaterials.com

Foto deste comunicado disponível em:

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9803084)